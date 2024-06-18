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Плёнки, уголь и металл: 5 сумасшедших бьюти-средств, которые скоро будут в косметичке каждой девушки


5 сумасшедших бьюти-средств, которые скоро будут в косметичке каждой девушки

5 сумасшедших бьюти-средств, которые скоро будут в косметичке каждой девушки

Чего только не придумывали женщины, чтобы добавить себе красоты. Мазали щёки свеклой, подводили глаза углем, а то и вовсе портили зрение белладонной или использовали мышьяк в качестве пудры. Сейчас все эти «орудия красоты» кажутся уж слишком эксцентричными. Но наши прабабушки были бы не меньше удивлены и шокированы, увидев нынешнюю косметику. Особенно примеры из этого списка. Да что там: даже многим из нас, современных девушек, она покажется очень даже…инновационной. Но почти уверены: уже завтра эти средства будут в косметичке у каждой!

Любите экспериментировать с макияжем и пробовать все новинки косметики? Тогда после прочтения этого материала вам наверняка захочется тут же протестировать все, что находится ниже этих строк. Почему бы и нет? Тем более, уже завтра эти необыкновенные средства станут вполне обычным явлением и поселятся в косметичке каждой девушки. А пока мы тоже удивляемся таким вещам, как…

1. Брови-самоклейки


Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel от корейского бренда Etude House

Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel от корейского бренда Etude House

 
Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel от корейского бренда Etude House

Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel от корейского бренда Etude House

 

Без макияжа бровей нынче – никуда. А для современной обитательницы инстаграм выйти на улицу с не накрашенными бровками и вовсе неприлично. Вот только мода модой, а времени с утра на макияж больше не становится. Надоело каждый день подрисовывать все необходимое карандашом и подводить тенями? Тогда вам нужно средство с продолжительным эффектом и без негативных последствий. Используйте инновационный гель-тинт. Просто нанесите средство на брови и оставьте минимум на 2 часа для натурального эффекта или на ночь для более интенсивного цвета. По истечении времени гель превратится в тонкую плёнку. Потяните за её край, легко снимите (без риска повыдирать волоски) и наслаждайтесь аккуратно подкрашенными бровями. Эффекта хватит от недели до трёх. Значительная экономия времени без вреда для внешности.

2. Чёрный дезодорант


Чёрный дезодорант на основе угля от Kaia Naturals

Чёрный дезодорант на основе угля от Kaia Naturals

 

Дезодорант-антиперспирант у большинства ассоциируется с чистотой и свежестью. А вот чёрный цвет – вряд ли. Но, как оказалось, это всего лишь предрассудки. Что и доказывает инновационное средство Takesumi Detox. Этот шариковый дез создан на основе угля, который не препятствует естественному потоотделению, а устраняет бактерии-провокаторы неприятного запаха. Несмотря на устрашающий чёрный или тёмно-серый цвет стика, средство не оставляет следов на одежде, да ещё и приятно пахнет лаймом и ментолом, «холодной розой» или «сочным бамбуком».

3. «Металлические» маски для свежести кожи


Медная маска для лица C U Shine Copper Mask

Медная маска для лица C U Shine Copper Mask

 

Серебряная маска для лица GRAVITYMUD

 

Что общего между холодным металлом и нежной женской кожей? Оказывается, больше, чем нам кажется. Ведь новый хит среди уходовых продуктов – маски на основе металлов разной степени благородства. К примеру, средство под названием C U Shine Copper Mask, по заверению производителя, содержит магний, цинк и медь в составе, а в процессе нанесения превращает женское лицо в лик бронзовой статуи. А другая новинка со сложным названием GRAVITYMUD выглядит совсем, как расплавленное серебро. Обе маски обладают выраженным омолаживающим эффектом и поднимают настроение своим необычным внешним видом. Ведь так приятно порадовать себя «драгоценностями».

4. Твёрдый крем в стике



«Твёрдые» кремы в стиках от Rocky Mountain Soap Co

 

Извечная головная боль всех красоток, которые часто совершают авиаперелёты – кремы для лица и тела. Ведь оставлять любимое своей кожей средство дома не хочется, а тяжёлый флакон и жидкая консистенция – далеко не лучшие попутчики, особенно, если летаете только с ручной кладью. Выход найден: кремы в стиках. Упаковка средства выглядит совсем, как твёрдый дезодорант. И наносить его нужно таким же образом, не выдавливая. От контакта с тёплом кожи стик плавится и активно увлажняет. Такой крем легко наслаивать и ещё легче повсюду возить его с собой. А ещё средство не имеет запаха и на 3/4 состоит из органических компонентов. Разве это – не будущее?

5. Тинт-плёнка


Корейский тинт-плёнка

Корейский тинт-плёнка

 

Что чаще всего женщины выделяют с помощью макияжа? Губы. Вот только лучшие умы косметической индустрии всё ещё не изобрели идеальную помаду или блеск. Все они либо быстро исчезают, либо сушат кожу, либо скатываются в неприятную белую полоску. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Это – тинт-плёнка родом из Южной Кореи. Средство наносится, как обычный блеск для губ. Но на этом приключения только начинаются. Через 15 минут блестящая глазурь превращается в сплошную пленку, которая легко и безболезненно удаляется. А под ней оказываются идеально окрашенные губы. Всё дело в специальном пигменте, который проникает в кожу губ и остаётся там в течение 12 часов. Без проплешин, сухости и прочих неприятностей. Можно целоваться, пить кофе и кушать пироженки – губы останутся в идеальном состоянии.

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