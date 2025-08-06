Какой полководец был самым результативным в истории по количеству захваченных территорий

Безусловно, «результативность» полководца – это понятие относительное. Один из полководцев не проигрывал ни одного сражения, другой был регулярно бит, зато в решающий момент удачно принимал судьбоносные решения, определявшие дальнейшую судьбу целых империй! Еще можно сравнить полководцев по количеству захваченных территорий.
Самые результативный военачальник у монгол. |Фото: istorium.net.
К сожалению, о полководце, который является абсолютным рекордсменом по числу завоеванных и присоединённых к государству территорий, мы знаем не так уж много. Почему? Во-первых, потому что жил он в XII-XIII веке. А во-вторых, потом что был монголом и служил Чингисхану. А это, мягко говоря, не самая хорошо документированная эпоха… Конечно, во время «дружеского визита» в Китай и культурного обмена с Поднебесной монголы нахватались всяких полезных «гадостей» вроде развитой военной инженерии, бюрократии и конфуцианства. Однако, плоды культурного взаимодействия по большей части проросли в Монгольской империи уже после смерти нашего героя. Хотя в покорении Китая он принимал самое активное участие.
Звали его Субэдэй. |Фото: randomfilms.ru.
О ком же идет речь? О человеке по имени Субудай-Маадыр (Субэдэй). В монгольском войске Субэдэй был главным стратегом. Высочайший пост в командовании он занимал как при Чингисхане, так и при его сыне Угэдэе уже после смерти монгольского вождя. Точная дата рождения Субэдэя – это вопрос дискуссионный. Однако, принято считать, что на свет военачальник появился в 1175 году.
В битве на Калке монголами командовал именно он. |Фото: viktorina-edinstvo.ru.
Мужчина этот был на редкость «турбулентным». За свою жизнь Субэдэй принял участие как минимум в 20 военных кампаниях и победил в 65 генеральных сражениях в качестве главнокомандующего. Принято считать, что из всех известных на сегодняшний день полководцев именно Субэдэй присоединил к своему государству наибольшее количество территорий. За плечами монгольского военачальника поход в северный Китай, на монгольское племя Меркитов, на центральноазиатское государство Хорезмшахов, поход на Кавказ и в Восточную Европу. Именно Субэдэй разгромил русских и половецких князей в трагичной Битве на реке Калке 31 мая 1223 года. В годы Западного похода Бату Субэдэй был фактическим командующим армии.
Почти ничего о нем не знаем. ¦Фото: armystandard.ru.
К слову, этот поход стал для монгольского воина последним. В 1242 году Субудай-Маадыр вернулся в Монголию, где спустя несколько лет умер от старости. Потомки завоевателя пошли по стопам отца и деда, правда, достичь высот великого предка уже не смогли.
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