Какой полководец был самым результативным в истории по количеству захваченных территорий

Самые результативный военачальник у монгол. |Фото: istorium.net.

Звали его Субэдэй. |Фото: randomfilms.ru.

В битве на Калке монголами командовал именно он. |Фото: viktorina-edinstvo.ru.

Почти ничего о нем не знаем. ¦Фото: armystandard.ru.