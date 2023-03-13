Для чего и как австралийские аборигены регулярно устраивали масштабные пожары

Первые современные люди появились на территории Австралии примерно 50 тысяч лет назад. Многие исследователи предполагают, что на протяжении почти всего этого времени австралийские аборигены регулярно занимались искусственным «культурным выжиганием» своих земель. Как, и главное зачем коренные жители Зеленого Континента систематически устраивали масштабные пожары, а также почему практика австралийских туземцев может быть полезна в свете современных проблем с массовыми выгораниями лесов в разных уголках планеты – об этом далее в материале.
Искусство выжженной земли
Исследователи и ученые, которые на протяжении уже многих лет работают в Австралии, прекрасно знают, что в течение всей «человеческой истории» этого континента повсеместно на тех территориях, где жили аборигены, случались локальные пожары. Их масштабы и локация позволяет утверждать, что «авторами» этих стихийных возгораний становились сами люди.
Аборигены Австралии на протяжении тысячелетий специально устраивали пожары / Источник: yesmagazine.org
Австралийские туземцы систематически применяли огонь для расчистки или уничтожения редкого подлеска. Создавая тем самым весьма комфортные зоны для жизни небольших животных, которыми аборигены и питались. Однако это было не единственной пользой от искусственных пожаров. Выжигание подлесков помогало на порядок уменьшить риски глобальных лесных пожаров.
Исследования ученых
Доктор Ребекка Блидж Берд – антрополог из Университета Пенсильвании (США), уже более 20 лет занята изучением истории, быта и образа жизни австралийского народа марту. Она уверена, что подобные локальные пожары были не просто нужными, а скорее жизненно необходимыми для местных племен. Причем у аборигенов была своя четкая «технология выжженной земли».
Австралийские аборигены племени марту / Источник: travely-family.com
По словам Ребекки Блидж Берд, туземцы устраивали пожар таким образом, чтобы небольшие и мелкие представители местной фауны (такие, как валлаби или сумчатые кенгуровые крысы) могли успеть убежать от огня. Причем в разные сезоны и на разной местности аборигены проводили «культурное выжигание» по-разному, учитывая абсолютно все сопутствующие факторы.
Природное равновесие было нарушено в конце 1960-х годов, когда власти Австралии стали переселять коренных жителей в города и мегаполисы. Устраивать контролированные выжигание растительности было больше некому. Именно с того времени количество и сила глобальных лесных пожаров в этой местности существенно возросли.
Гибель австралийской мегафауны
Большинство ученых, работающих в Австралии, полностью согласны с утверждением, что традиционное для этих мест «культурное выжигание» более чем важно в вопросе поддержания благоприятной для человеческой жизни среды. А также для предотвращения колоссальных по своей разрушительной мощи лесных пожаров. Однако до прихода на Зеленый Континент людей здесь уже существовал другой природный фактор, сдерживающий массивные огненные катастрофы – местная мегафауна.
Вымершая австралийская мегафауна / Источник: pinterest.com
Гигантские сумчатые травоядные млекопитающие, такие как дипротодоны, зигоматурусы, палорхесты, а также крупные коалы и исполинские кенгуру, вес которых доходил порой до 500 кг, ежедневно употребляли в пищу тонны растений. Это, по мнению ученых, на порядок снижало риски возникновения масштабных лесных пожаров.
Пришедшие люди за довольно короткий промежуток времени съели всех этих сумчатых гигантов и на континенте повсеместно начались проблемы с огнем.
Вслед за крупными травоядными, но уже от пожаров, исчезли и многие виды растений. Именно в то время аборигены стали практиковать свои «культурные выжигания». Тем самым поддерживая разнообразие фауны и снижая ущерб от природных пожаров.
Контролируемое «культурное выжигание» / Источник: whiteindia.ru
Таким образом на континенте был выстроен совершенно новый жизненный баланс. Человек обезопасил окружающую его природу от разрушительной огненной стихии, а в ответ природа стала давать аборигенам новую пищу. Но нарушили этот баланс сами же люди. Правда не местные, а прибывшие в Австралию европейцы.
Конец эпохи «культурного выжигания»
В 1770 году экспедиция под командованием капитана Джеймса Кука достигла побережья Австралии и увидела множественные очаги дыма. Именно они были восприняты Куком, как свидетельство обитаемости данной земли человеком. Однако европейские поселенцы, которые массово стали прибывать на Зеленый Континент с конца XVIII века, ассоциировали любой огонь с открытой угрозой.
Европейские поселенцы в борьбе за земли нередко уничтожали целые племена австралийских аборигенов. Гравюра XVIII века / Фото: twitter.com
Австралийских аборигенов физически уничтожали или же попросту вытесняли с ареала их обитания. «Культурное выжигание» подлесков постепенно уходило в прошлое. Типичный ландшафт из небольших деревьев и мелких кустарников – австралийский буш, густел и разростался. Как следствие, лесные пожары начали становиться все более частыми и губительными для всего живого.
Число крупных лесных пожаров в Австралии начиная с 1960-х годов значительно возросло / Источник: melbaa.livejournal.com
Тим Фланнери – известный австралийский палеонтолог, который уже много лет занят изучением «человеческой» истории Австралии, считает, что прекращение практики «культурного выжигания» может в скором времени привести к настоящей биологической катастрофе. Ведь именно из-за того, что подобные «мероприятия» с 70-х годов XX века почти не проводятся – на континенте из-за глобальных пожаров исчезли несколько десятков видов животных-эндемиков.
Испытание пламенем
В XXI веке жители Австралии наконец-то начали внимательно присматриваться к истории Зеленого Континента, постепенно осознавая влияние людей на окружающую их природу. В начале 2020 года Крейг Лапсли – политик, общественный деятель, экс-комиссар Управления по чрезвычайным ситуациям австралийского штата Виктория, внес предложение на государственном уровне финансово поддержать возобновление древних практик «культурного выжигания».
В Австралии хотят возобновить забытые практики «культурного выжигания» / Источник: mystoryaustralia.com
В настоящее время этой тысячелетней «технологией» активно интересуются не только местные землевладельцы и фермеры, но и австралийские пожарные. Жители Австралии верят, что с помощью превентивных пожаров удастся решить проблему глобальных огненных стихий. По крайней мере австралийцы выразили готовность попробовать.
Ежегодно на планете вспыхивают тысячи лесных пожаров / Источник: bbc.com
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