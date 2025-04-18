Лайфхаки, за которые и премию дать не жалко

Бытовая химия, особенно качественная – удовольствие не из дешевых. Но есть и хорошая новость – вам необязательно тратиться на средства для стирки и уборки. Многие из них вполне можно заменить продуктами, которые уже есть в вашем доме. Подробнее об этих чудо-помощниках читайте в нашей статье.







Лайфхак 1: Чистите пульт влажной салфеткой и зубной щеткой

Лайфхак 2: Добавьте в средство для мытья посуды лимонный сок, чтобы оно лучше пенилось

Лайфхак 3: Разогревайте мучные изделия вместе со стаканом воды

Лайфхак 4: Гладьте вещи утюжком для волос

Лайфхак 5: Замораживайте суп, чтобы он не испортился в дороге

Лайфхак 6: Чистите чешую на рыбе теркой

Лайфхак 7: Дезинфицируйте посудную губку солью

Лайфхак 8: Натирайте зеркало огурцом, чтобы оно не потело

Лайфхак 9: Убирайте следы от кетчупа лимонным соком

Оберните зубную щетку во влажную салфеткуА вы уже выбросили старую зубную щетку?Если нет, то не торопитесь этого делать, она способна решить много бытовых проблем: отмыть обувь, украшения, детские игрушки. А если обернуть щетку влажной салфеткой, то можно будет еще и почистить труднодоступные места, например, зазоры между кнопками на пульте телевизора.Вы даже не представляете, сколько микробов там накопилось за последние месяцы (или даже годы), поэтому игнорировать чистку пульта не стоит. Обратите внимание, что салфетка не должна быть чересчур мокрой, иначе влага может проникнуть внутрь устройства, что приведет к его поломке.Лимонный сок сделает пену более пышной и стойкойСложно отмыть тарелки, кружки и кастрюли, если средство для мытья посуды плохо пенится. Но не торопитесь выбрасывать бытовую химию – дайте ей шанс. Тем более, что улучшить ее свойства может обычный лимон. Выдавите из него сок, добавьте в бутылку со средством и хорошо взболтайте, чтобы он распределился по всему флакону. После этого можете приступать к мытью посуды. Вы сразу заметите, что пены стало больше, а загрязнения с тарелок стали отходить лучше. Вот такой простой лайфхак, который поможет сэкономить много денег на покупке средств для мытья посуды.Разогревайте пиццу вместе с водой.Наверняка вы замечали, что если разогреть кусочек пиццы или пирога в микроволновке, он становится очень сухим и жестким. Это характерно для любых мучных изделий. Чтобы избежать такого результата и наслаждаться вкусом вчерашней выпечки, разогревайте ее вместе со стаканом воды. Пар, который будет выделяться, не только позволит равномерно прогреть продукт, но и напитает его потерянной влагой.Сам процесс предельно простой. Наберите в стакан воды, поставьте его в микроволновку рядом с тарелкой, на которой лежит выпечка, и запустите таймер примерно на одну минуту (времени может понадобиться чуть больше или чуть меньше). Мощность выбирайте среднюю – ее будет вполне достаточно.Утюжком удобно гладить воротник на рубашке.Полноценный утюг далеко не всегда оказывается под рукой, например, в командировке или путешествии. К тому же им не всегда удобно разглаживать мелкие и труднодоступные участки одежду, например, между пуговицами, на воротнике или манжетах. В этой ситуации на помощь придет утюжок для волос. Кроме вышеупомянутых проблем, он также сможет разгладить «стрелки» на брюках, чтобы они приобрели идеальный внешний вид.Прежде чем приступать к процессу глажки, убедитесь, что на пластинах утюжка нет следов лака, пенки или мусса для волос – они должны быть идеально чистыми, чтобы случайно не вымазать ткань. Налейте воду в пульверизатор, слегка увлажните материал и пройдитесь щипцами по складкам и мятым участкам. Если ткань деликатная, подложите хлопковую ткань.Налейте суп в контейнер и отправьте в морозилку.Если вам предстоит длинная дорога и вы хотите взять с собой контейнер с супом или борщом, за несколько часов до выезда из дома поставьте его в морозилку. Так первое блюдо не только не прольется, но еще и долгое время будет оставаться свежим.Обратите внимание на два нюанса. Во-первых, супа нужно наливать столько, чтобы до края контейнера оставалось не менее одного сантиметра. Во-вторых, емкость нужно оборачивать в целлофановый пакет, так как при разморозке на ее стенках будет выделяться конденсат.Терка отлично убирает чешую.А вы знали, для чего на самом деле нужна сторона с мелкими отверстиями на терке? Правильно, для измельчения мускатного ореха, шоколада или цедры лимона, но это далеко не все варианты ее использования. Оказывается, с помощью этих отверстий можно просто и быстро снять чешую с рыбы.Возьмите разделочную доску, положите ее на полотенце (чтобы она не елозила по столу), а сверху разместите тушку рыбы. Далее возьмите терку и аккуратно снимите чешую. Через пять минут перед вами будет лежать красивая, почищенная рыба. Вам останется лишь убрать чешую салфеткой и выбросить ее в мусорное ведро.Используйте соль или микроволновкуС учетом того, сколько на губке накапливается микробов и вредных микроорганизмов, менять ее нужно каждую неделю. А если этого не делать, бактерии быстро переберутся на посуду, а с нее – в вашу еду. Звучит не очень хорошо, правда? К счастью, есть эффективный способ, который позволит решить проблему, и при этом сэкономить.Вам нужно будет всего лишь продезинфицировать губку. Для этого налейте в глубокую миску или кастрюлю два стакана кипятка, добавьте две столовых ложки соли и тщательно перемешайте, чтобы она растворилась. Положите губку в емкость на 15-20 минут, а затем прополощите в чистой воде. Вуаля – губка вновь готова к «посудным» подвигам.Кстати, вместо соленой воды можно воспользоваться помощью микроволновки. Хорошо пропитайте губку водой (для поролоновой будет достаточно 50 миллилитров, для целлюлозной – 100 миллилитров), положите в микроволновку и запустите таймер на полторы минуты. Обратите внимание, что температура должна быть высокой.Отрежьте половинку огурца и натрите стекло.Стоит лишь принять ванну или горячий душ, как зеркало в комнате сразу запотевает. Если вам тоже надоело сразу после купания хвататься за тряпку и протирать стекло, этот лайфхак точно вам пригодится.Итак, возьмите свежий огурец, разрежьте его на две части и одной половинкой натрите зеркало. В конце насухо вытрите поверхность бумажным полотенцем и можете смело отправляться в душ. Благодаря такой хитрости зеркало больше не будет потеть, а помещение наполнится приятным свежим ароматом.Капните лимонный сок на пятно.Съеденный на ходу бутерброд, хот-дог или шаурма может оставить некрасивый след на одежде. И чаще всего на ткань капает именно кетчуп – продукт, который с трудом отстирывается даже дорогими пятновыводителями (особенно с белой одежды). К счастью, на каждой кухне есть дешевое и эффективное средство, способное устранить пятно от кетчупа за считанными минут. Мы говорим про лимон.Возьмите влажную салфетку, уберите остатки соуса с одежды, промойте пятно под проточной водой, а затем выдавите на загрязненный участок сок одного лимона. Оставьте его на 10 минут, а по истечении времени положите грязную вещь в стиральную машину. После стирки вы заметите, что на ткани не осталось даже крохотного следа от кетчупа. Вот такой эффективный очиститель получился из лимона.