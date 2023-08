Самые дорогие скульптуры мира

12 мая 2015 года на нью-йоркском аукционе Christie’s был побит очередной ценовой рекорд: скульптура «Указующий человек» Альберто Джакометти продана за $141,3 млн. Это почти на $40 млн больше предыдущего топ-лота — еще одной работы швейцарского мастера «Шагающий человек I». Подробнее о том, работы каких скульпторов пользуются популярностью на аукционах и сколько за них готовы платить коллекционеры



«Указующий человек», 1947

«Шагающий человек I», 1961

«За любовь Господа», 2007

«Голова», 1910-1912

«Собака из воздушных шаров (Оранжевая)», 1994-2000

«Львица Гуэннола», около 3000–2800 до н. э.

«Большая голова Диего», 1954

«Обнаженная женская фигура со спины IV», 1958

«Мадам Л.Р.», 1914-1917

«Тюльпаны», 1995-2004

Автор: Альберто ДжакометтиВысота: 180 смЦена: $141,3 млнМесто, время: Christie’s, май 2015 года«Указующий человек» — самая дорогая скульптура, проданная когда-либо на аукционе . Это одна из шести подобных бронзовых статуй Джакометти, созданных в 1947 году. Скульптура, ушедшая с молотка на Christie’s, последние 45 лет хранилась в частной коллекции. Ее прежний собственник в 1970 году купил работу у американских коллекционеров Фреда и Флоренс Олсен. Те, в свою очередь, приобрели шедевр в 1953 году у сына знаменитого французского художника Анри Матисса Пьера. Остальные «указующие» скульптуры хранятся в музеях мира, в том числе нью-йоркском MoMA и лондонской галерее Tate, а также в частных коллекциях.Проданный на Christie’s лот отличается от других тем, что Джакометти вручную раскрасил его. Скульптор создал статую за несколько часов — между полуночью и девятью утра, рассказывал он своему биографу. Швейцарский мастер готовился к первой за 15 лет собственной выставке в Нью-Йорке. «Я уже сделал гипсовый слепок, но разрушил и создавал снова и снова, потому что работники литейного цеха должны были забрать его с утра. Когда они получили слепок, гипс был еще влажным», — вспоминал он.Изображать тонкие, сильно вытянутые фигуры людей, символизирующие одиночество и ненадежность существования, скульптор начал после Второй мировой войны, во время которой Джакометти вынужден был перебраться из Франции в Швейцарию и обосноваться в Женеве.Работы Джакометти считаются одними из самых дорогих на современном арт-рынке. Накануне торгов эксперты оценивали стоимость «Указующего человека» в $130 млн — выше стоимости предыдущего рекордсмена, «Шагающего человека I» того же автора. Имя покупателя, выложившего за скульптуру $141,3 млн, не разглашается.Автор: Альберто ДжакометтиВысота: 183 смЦена: $104,3 млнМесто, время: Sotheby’s, февраль 2010 года«Шагающий человек I» считается одной из самых узнаваемых скульптур XX века. Работа вместе с портретом ее автора даже изображена на купюре в 100 швейцарских франков. В 2010-м она появилась на аукционе впервые за двадцать лет — лот выставил немецкий Dresdner Bank AG, который приобретал шедевр для корпоративной коллекции, но после поглощения Commerzbank от арт-объектов избавлялся. Вырученные за «Шагающего человека I» средства продавцы обещали направить на благотворительность.Скульптура вызвала настоящий ажиотаж. В зале за нее боролись не менее десяти претендентов, но самую высокую цену в итоге предложил анонимный покупатель по телефону. Торги продолжались восемь минут, за это время стартовая цена лота поднялась в пять раз (а вместе с комиссионными — почти в шесть).Эксперты газеты The Wall Street Journal предполагали, что анонимным покупателем стал российский миллиардер Роман Абрамович, двумя годами ранее купивший бронзовую статую женщины, созданную Джакометти в 1956 году. Однако позже агентство Bloomberg выяснило, что владелицей статуи стала Лили Сафра, вдова бразильского банкира Эдмонда Сафра.Автор: Дэмиен ХерстРазмеры: 17,1 x 12,7 x 19,1 смЦена: $100 млнМесто, время: 2007 годСкульптура, выполненная известным британским художником Дэмиеном Херстом из 2 кг платины, — слегка уменьшенная копия черепа 35-летнего европейца XVIII века. Ячейки для бриллиантов (всего их 8601) вырезаны лазером, челюсть изготовлена из платины, а зубы вставлены настоящие. Венчает череп розовый бриллиант весом 52,4 карата. Работа обошлась британскому художнику, знаменитому своими скандальными инсталляциями с использованием трупов животных в формалине, в £14 млн.Херст утверждал, что название скульптуры навеяно словами матери, когда она обратилась к нему с вопросом: For the love of God, what are you going to do next? («Ради Бога, чем ты теперь занимаешься?»). For the love of God — дословная цитата из Первого послания Иоанна.В 2007 году череп выставили в галерее White Cube, и в том же году он был продан за $100 млн (£50 млн фунтов). Агентство Bloomberg и газета The Washington Post писали, что в группе инвесторов оказался сам Дэмиен Херст, а также украинский миллиардер Виктор Пинчук. Представитель галереи White Cube не комментировала слухи, однако сообщала, что покупатели намерены впоследствии перепродать работу Херста.Автор: Амедео МодильяниВысота: 65 смЦена: $59,5 млнМесто, время: Christie’s, июнь 2010 годаЗа работу Амедео Модильяни коллекционеры торговались по телефону, в итоге скульптура ушла с молотка за $59,5 млн, что было в десять раз выше стартовой цены. Имя покупателя не раскрывалось, но известно, что родом он из Италии.Скульптурой Модильяни занимался недолго — с 1909-го по 1913 годы, когда художник снова вернулся к живописи, в том числе из-за туберкулеза. «Голова», проданная на Christie’s, входит в коллекцию из семи скульптур «Столпы нежности», которые автор выставил в 1911 году в ателье португальского художника Амадео де Соуза-Кордосу . Все работы отличает выраженный овал головы, миндалевидные глаза, длинный, тонкий нос, небольшой рот и вытянутая шея. Эксперты также проводят аналогии между скульптурой Модильяни и известным бюстом царицы Нефертити, который хранится в Египетском музее Берлина.Автор: Джефф КунсРазмеры: 307,3 х 363,2 х 114,3 смЦена: $58 млнМесто, время: Christie’s, ноябрь 2013 годаСобака из нержавеющей стали попала на аукцион из коллекции бизнесмена Питера Бранта, побывав до этого в Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке, на Гранд-канале в Венеции и в Версальском дворце. Предпродажная оценка лота высотой три метра и весом в тонну составляла $55 млн. Оранжевая собака — первая из пяти «воздушных» собак, созданных американским художником. Остальные четыре скульптуры также разошлись по собраниям, но были проданы по более низкой цене.Коммерческий успех пришел к Кунсу, бывшему брокеру с Уолл-стрит, в 2007 году. Тогда его гигантская металлическая инсталляция «Подвесное сердечко» была продана на Sotheby’s за $23,6 млн. В следующем году огромный пурпурный «Цветок из воздушного шарика» ушел на Christie’s за $25,8 млн. В 2012-м скульптура «Тюльпаны» была продана на Christie’s за $33,7 млн.Автор: неизвестенВысота: 8,26 смЦена: $57,1 млнМесто, время: Sotheby’s, январь 2007 годаСозданная в Древней Месопотамии около 5000 лет назад, статуэтка из известняка была найдена в 1931 году Ираке, недалеко от Багдада. В голове львицы сохранились два отверстия для шнурка или цепочки: она предназначалась для ношения на шее. С 1948 года работа принадлежала известному американскому коллекционеру Алистеру Брэдли Мартину и выставлялась в Бруклинском музее искусств. Объявляя о решении продать скульптуру, Мартин обещал вырученные средства направить на благотворительность.Антикварная «Львица» установила рекорд цены для скульптур в 2007 году на нью-йоркском Sotheby’s, сдвинув с первого места бронзовую «Голову женщины» Пикассо, проданную меньше чем за месяц до этого за $29,1 млн. Финальная цена за скульптуру превысила начальную более чем в три раза. В борьбе за статуэтку принимали участие пять покупателей , победитель аукциона пожелал остаться неизвестным.Автор: Альберто ДжакометтиВысота: 65 смЦена: $53,3 млнМесто, время: Christie’s, май 2010 годаБронзовая скульптура изображает младшего брата Альберто Джакометти Диего, он был любимой моделью швейцарского мастера. «Голов» существует несколько, последняя из серии была продана на Sotheby’s в 2013 году за $50 млн. «Большая голова Диего» отлита для установки на уличной площади в Нью-Йорке, из-за смерти автора работа над ней приостанавливалась. Эстимейт скульпутры, ушедшей с молотка на Christie’s, составлял $25-35 млн.Джакометти входит в топ-10 самых дорогих художников мира с 2002 года, после продажи на Christie’s нескольких работ художника. Самой дорогой статуэткой, проданной тогда, стала третья из восьми экземпляров скульптуры «Клетка» — ее оценили в $1,5 млн. Однако знаковым для художника стал именно 2010 год, когда работы Джакометти стали оцениваться на уровне картин Пикассо.Автор: Анри МатиссВысота: 183 смЦена: $48,8 млнМесто, время: Christie’s, ноябрь 2010 годаЭксперты называют бронзовый барельеф «Обнаженная женская фигура со спины IV» самым ярким из четырех произведений серии «Стоящая спиной к зрителю», а всю серию — величайшим творением модернистской скульптуры ХХ века.До 2010 года ни одна из скульптур этого цикла на торги не выставлялась, хотя барельеф, проданный на Christie’s, не единственный: слепок из гипса для каждой серии отливался сразу в 12 экземплярах. Высота одной фигуры составляет 183 см, вес — более 270 кг. Сейчас полные серии «Стоящей спиной к зрителю» хранятся в девяти ведущих музеях мира, в том числе в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в галерее Tate в Лондоне и в Центре Помпиду в Париже. В частных коллекциях оставалось всего два экземпляра, один из которых и был продан с молотка.«Обнаженная женская фигура со спины IV» изначально оценивалась в $25-35 млн, и заплаченная за нее сумма стала рекордной для произведений Матисса, когда-либо проданных на аукционе.Автор: Константин БранкузиЦена: $37,2 млнМесто, время: Christie’s, февраль 2009 годаЛегендарный скульптор румынского происхождения получил всемирную известность в Париже, где прожил 35 лет. Его творчество оказало большое влияние на развитие современной скульптуры, Бранкузи называли родоначальником скульптурной абстракции. В Центре Помпиду с самого начала существования есть отдельная «Комната Бранкузи».Деревянная статуэтка Madame L.R. была создана Бранкузи в 1914-1917 годах. Это одна из самых известных его работ. Считается, что «Мадам Л.Р.» передает традиционный стиль карпатской резьбы и влияние африканского искусства на творчество автора. Скульптура была продана в 2009 году на Christie’s как часть коллекции искусства французского кутюрье Ива Сен-Лорана.Автор: Джефф КунсЦена: $33,7 млнМесто, время: Christie’s, ноябрь 2012 года«Цифры на ценнике иногда кажутся мне астрономическими. Но люди платят такие суммы, потому что мечтают приобщиться к арт-процессу. Их право», — рассуждал Джефф Кунс в беседе с журналом Interview после того, как его «Тюльпаны» были проданы за $33,7 млн. Кунса называют самым успешным американским художником после Уорхола.«Тюльпаны» являются одной из самых сложных и крупных скульптур из Праздничной серии (при видимой невесомости они весят больше трех тонн). Это букет из семи перекрученных между собой цветов из «воздушных шаров», сделанный из нержавеющей стали и покрытый полупрозрачной краской.Скульптуру, раскрывающую по замыслу автора понятие детской невинности, купил в 2012 году один из самых экстравагантных героев Лас-Вегаса , владелец казино и миллиардер Стив Уинн. 