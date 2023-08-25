Самые дорогие скульптуры мира

12 мая 2015 года на нью-йоркском аукционе Christie’s был побит очередной ценовой рекорд: скульптура «Указующий человек» Альберто Джакометти продана за $141,3 млн. Это почти на $40 млн больше предыдущего топ-лота — еще одной работы швейцарского мастера «Шагающий человек I». Подробнее о том, работы каких скульпторов пользуются популярностью на аукционах и сколько за них готовы платить коллекционеры



«Указующий человек», 1947

«Шагающий человек I», 1961

«За любовь Господа», 2007

«Голова», 1910-1912

«Собака из воздушных шаров (Оранжевая)», 1994-2000

«Львица Гуэннола», около 3000–2800 до н. э.

«Большая голова Диего», 1954

«Обнаженная женская фигура со спины IV», 1958

«Мадам Л.Р.», 1914-1917

«Тюльпаны», 1995-2004