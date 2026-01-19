Идеальный завтрак: 9 советов, что лучше есть или не есть утром

Завтрак — основа дневного рациона. Он придает сил и дает возможность раскрыть свой потенциал в любых делах. Без него очень сложно быть энергичным, внимательным и сконцентрированным. Чтобы эффект от завтрака был хорошим и еда должна быть качественная, правильная. Novate.ru предлагает несколько полезных советов по выбору продуктов, которые точно принесут исключительно пользу для организма и хорошего настроения утром.
1. Греческий йогурт
Греческий йогурт более полезен, чем обычный. /Фото: i.sozcu.com.tr
Греческий йогурт более густой и сливочный, чем обычный йогурт и имеет легкий приятный привкус. А еще он очень полезен. Это отличный источник пробиотиков, питательных бактерий, которые помогают работе пищеварительной системы. Как и некоторые другие молочные продукты, греческий йогурт содержит кальций, магний и калий, которые необходимы организму. А поскольку греческий йогурт содержит в два раза больше белка, чем стандартный йогурт, он помогает дольше чувствовать сытость. Греческий йогурт также может похвастаться богатой текстурой, похожей на более жирные и калорийные продукты, поэтому его можно использовать в качестве заменителя в рецептах, в которых обычно используются сметана, майонез или сливочный сыр.
2. Овсянка
Овсянка — хорошее начало дня. /Фото: nogibogi.com
Если каждое утро съедать небольшую порцию овсянки, это снизит риск таких заболеваний, как диабет 2 типа и гипертония. Это также поможет сбросить вес и снизить уровень холестерина. Овсянка — это отличный источник клетчатки. Она замечательно сочетается с сытными орехами, фруктами или молоком.
Полезный совет: Многие диетологи и врачи уверены, что не стоит бояться есть на завтрак питательную и калорийную пищу., что сжигать калории в течение дня — это нормально. Помимо этого правильный завтрак улучшает сосредоточенность, умственную активность и приводит к снижению индекса массы тела. Согласно исследованиям, проведенным Гарвардской школой общественного здравоохранения, первый прием пищи в день должен составлять от 25 до 30 % ежедневного потребления калорий. Рекомендуется отказаться от жирных мясных продуктов и сладких углеводов, вместо этого отдавая предпочтение энергетическим продуктам с высоким содержанием белка.
3. Яйца
Яйца — отличный вариант для завтрака. /Фото: zira.uz
Яйца недорого стоят и при этом их можно приготовить разными способами. Среди распространенных вариантов: яйца, сваренные вкрутую, пашот или омлет, глазунья. Этот продукт представляет собой богатый и полноценный источник протеина, который помогает поддерживать силы в течение всего утра. Яйца также содержат питательные вещества, такие как бетаин и холин, которые способствуют здоровью сердца. Одно яйцо содержит полезные для организма витамины: B2, отвечающего за превращение пищи в энергию, B12, необходимого для создания красных кровяных телец, A для улучшения зрения и E для предотвращения повреждения клеток, вызывающего рак. Идеальный завтрак можно устроить, если ломтики хлеба с хрустящей корочкой посыпать зеленью, добавить немного оливкового масла, яйцо пашот и немного пармезана.
4. Грейпфрут
Грейпфрут может стать отличным дополнением к ежедневному завтраку. /Фото: blog.metro.ua
Несмотря на то, что грейпфруты имеют характерный яркий терпкий привкус, многие любят их за пользу для здоровья. Этот цитрус богат витаминами и питательными веществами, что делает его идеальным фруктом для завтрака. Грейпфруты являются отличным источником клетчатки и фолиевой кислоты, которая необходима для выработки новых клеток, а также содержат антиоксиданты, повышающие иммунитет. Их высокое содержание клетчатки помогает дольше сохранять чувство сытости, поэтому с ними можно меньше есть и следить за своей фигурой. Помимо этого в грейпфрутах достаточное количество витамина С, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Из цитруса можно сделать сок, добавить его в салат или йогурт, кашу.
5. Авокадо
Авокадо — отличный выбор для вкусного, оригинального и питательного завтрака. /Фото: cdn.yjc.ir
Авокадо пользуется огромной популярностью благодаря своей кремовой текстуре и богатому вкусу. Помимо этого оно является отличным источником хороших ненасыщенных жиров и витамина Е. Авокадо также содержит широкий спектр витаминов и питательных веществ, включая калий, клетчатку и фолиевую кислоту. При умеренном употреблении авокадо снижает риск сердечных заболеваний и снижает кровяное давление. Однако из-за повышенного содержания жиров, авокадо рекомендуется есть на завтрак не каждый день. Помимо этого бытует мнение, что авокадо способствует чувству сытости, даже если съесть всего половинку, что отлично подходит для тех, кто худеет.
6. Плохой выбор: апельсиновый сок
Не стоит выбирать апельсиновый сок в качестве напитка для своего завтрака. /Фото: recept.ua
Апельсиновый сок усиливает голод. При этом если пить его во время завтрака, он может спровоцировать набор чрезмерного веса и увеличить риск заболеваний, связанных с слишком большим количеством сахара в рационе. Даже если апельсиновый сок будет полностью натуральным, он не особо полезен утром и в больших количествах.
7. Плохой выбор: покупные хлопья в упаковках
Хлопья в упаковках не особо полезны. /Фото: cdn.knd.ro
Несмотря на то, что в рекламе мы очень часто видим счастливые семьи, которые едят на завтрак только хлопья из упаковки, для здоровья — это не лучший вариант. Многие из обработанных злаков содержат сахар, который приятен на вкус, но определенно не поможет поддерживать необходимый уровень энергии в течение всего утра. Диетологическое исследование 2011 года показало, что в среднем одна чашка хлопьев содержит больше сахара, чем три шоколадных печенья. Поэтому употребляя готовые завтраки утром можно сильно переборщить с сахаром, даже не подозревая об этом.
8. Плохой выбор: маффины
Слишком питательные и калорийные. /Фото: i.pinimg.com
Маффины позиционируются как здоровые продукты для завтрака, но по сути это небольшие пирожные с сахаром. Поэтому покупая их в пекарне или супермаркете, нельзя рассчитывать на то, что ни будут содержать столько сахара, сколько полезно для здоровья. А еще они могут быть изготовлены с рафинированной мукой и обработанными маслами низкого качества, что также не лучший выбор для организма. Если же очень захочется побаловать себя таким десертом, то рекомендуется выбирать маффины без шоколадной стружки и сухофруктов, которые еще больше повышают содержание сахара.
9. Плохой выбор: джем на тостах
Вкусный, но не особо полезный завтрак. /Фото: foodandmood.com.ua
Хлеб — это углеводы, джем — это еще больше углеводов. А вместе — это слишком большое содержание углеводов, чем необходимо утром. Такое сочетание для завтрака не особо хорошее.
