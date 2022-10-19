Чтобы усилить действие супер-клея и прочно зафиксировать сломанные вещи, воспользуйтесь простым трюком — просто добавьте немного ваты! С помощью данного лайфзака вы сможете решить очень много бытовых проблем.
Например, если с дверцы слетела мебельная петля, и отверстие слишком сильно расширилось. В таких случаях и выручит лайфхак с ватой.
Заполните вырезанные отверстия ватой, залейте её супер-клеем. Если вата сильно выступает — аккуратно срежьте её канцелярским ножом. После соединения с клеем, вата затвердеет, и срезать её будет легко.
Установите петли на место. Теперь они будут надёжно и очень крепко зафиксированы!
Таким же образом можно «подогнать» размер отверстия под любую фурнитуру, крючки и т. д.
Просто заполните отверстие ватой, залейте клеем, подождите, пока схватится.
И сделайте в затвердевшей вате отверстие необходимого диаметра. Теперь всё идеально соединяется!
Если отверстие в стене под дюбель также гораздо больше необходимого, то конструкция совершенно не будет держаться.
Повторяем трюк: заполняем отверстие ватой, вливаем клей, ждём затвердевания.
Сверлом делаем необходимое отверстие нужного диаметра.
Теперь крепление будет надёжно зафиксировано!
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Как надёжно починить поломанные вещи при помощи ваты и супер-клея
Чтобы усилить действие супер-клея и прочно зафиксировать сломанные вещи, воспользуйтесь простым трюком — просто добавьте немного ваты! С помощью данного лайфзака вы сможете решить очень много бытовых проблем.
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