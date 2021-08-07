7 универсальных идей подарков для тех, кто не знает, что преподнести

Каждый хотя бы раз сталкивался в своей жизни с ситуацией, когда нужно преподнести знакомому человеку подарок, однако понятия о том, что лучше выбрать, нет совсем. Лучше, что можно сделать в такой ситуации, чтобы не прогадать и не краснеть впоследствии – взять что-то универсальное, то, что подойдет в качестве дара абсолютному большинству людей и при этом будет полезным.
1. Портативная кофемашина
Отличная штука. | Фото: mantality.co.za.
Гаджет весьма похожий на термос, который при этом позволяет делать свежий эспрессо вне зависимости от места нахождения человека. Все, что нужно сделать, так это заполнить машину водой и вставить капсулу с кофе. Гаджет очень простой и удобный в использовании. Отлично подходит для путешественников или постоянно занятых людей.
2. Гарнитура
Достойный подарок. | Фото: compnovosti.ru.
Сегодня, когда очень много в жизни человека связано с информационным и виртуальным пространством, хорошая гарнитура станет отличным подарком. Благо на рынке есть огромное количество самых разных моделей наушников. Само собой, при выборе гарнитуры ни в коем случае нельзя экономить.
3. Музыкальная шкатулка
Приятная и неожиданная мелочь. | Фото: valet.ru.
В целом бесполезный, но при этом очень необычный и гарантированно приятный подарок. Музыкальную шкатулку в кино видели все, а вот в руках держали единицы. Если хочется проявить акт внимания, то лучший подарок в эпоху «бездушного» пластика найти будет сложно. Шкатулки выпускаются с разными тематическими оформлениям корпуса.
4. Адаптер USB
Чем больше слотов - тем лучше. | Фото: chodo.ru.
Когда вокруг много гаджетов, то ничто не бывает так полезно, как адаптер USB со множеством портов. Оценить не по достоинству такую мелочь будет сложно. Приятный, а самое главное действительно полезный подарок. Не нужен в наши дни адаптер только тому, у кого нет компьютера.
5. Будильник с проектором
Для тех, кто тяжело просыпается. | Фото: matheval.info.
Если утро для близкого человека – это время сложнейшего испытания, то можно подарить ему современный будильник с проектором, который «намекнет» часами на всю стену или потолок о том, что пора уже вставать и чистить зубки.
6. Дорожная шкатулка
Специально для милых дам. | Фото: dibadu.ru.
Подарок для девушек, которые носят больше одного кольца на себе. Небольшая коробочка поможет хранить в порядке все украшения, а самое главное – она позволит их комфортно перевозить в одном месте при дальних поездках.
7. Металлическая фигурка
Огромное количество вариантов. | Фото: kloomba.com.
Еще одна приятная мелочь, которая поможет разнообразить интерьер. Подарок, с которым точно нельзя ошибиться. Конечно, не стоит дарить женщине металлическую фигурку танка, но в остальном (наверное) никаких ограничений.
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