20 фотографий времён СССР, проданных за бешеные деньги

В прошлом году в Лондоне была выставлена на аукцион коллекция работ фотографов бывшего СССР. С молотка ушли 34 лота коллекции, общая стоимость которых составила более 300 000 фунтов стерлингов.
NaVoTe.ru восхищён творениями мастеров советской школы и приглашает читателей к просмотру подборки самых интересных фотографий коллекции, самые старые из которых датированы 1954 годом.
1. Фотография Бориса Михайлова из серии «Лурики». Снимок уникален, так как вручную раскрашен анилиновыми красителями. Продано за 20 000 фунтов стерлингов.
2. Это фото Антанаса Суткуса «Лицо эпохи и прощайте, товарищи по партии!» в составе лота из двух фотографий оценивается в 6–8 тысяч фунтов стерлингов.
3. Фотографии Микки — циркового шимпанзе, которого Виталий Комар и Александр Меламид учили делать фотографии на Красной площади.
4. 18 фотографий Микки, объединенных в один лот, ушли с молотка за 50 тысяч фунтов стерлингов.
5. В этой серии фотографий 1998 года Комар и Меламид задали вопрос о роли человеческой расы на земле.
6. Эта работа Бориса Михайлова продана за 13 750 фунтов стерлингов. Михайлова называют одним из важнейших фотографов бывшего СССР.
7. Фотографы этой эпохи работали на грани официального искусства и культуры, выставляя свои работы «подпольно» в альтернативных местах вплоть до 1990-го года. Они также экспериментировали со многими техниками.
8. Это фото Евгения Раскопова под названием «Silence» («Безмолвие») оценивается в 1500–2000 фунтов стерлингов.
9. Это уникальная коллекция советских фотографий, в которую также вошел снимок Игоря Мухина, который снимал московское панк-рок движение 80-х.
10. Две фотографии Александраса Мацияускаса из серии «Васара» оцениваются в 2–3 тысячи фунтов стерлингов. Куратор аукциона говорит, что эти фото идут вразрез с теми снимками, которые представляли публике власти СССР в целях пропаганды.
11. Четыре фотографии Геннадия Бодрова, сделанные в 1988–1990 годах, оценены в 2–3 тысячи фунтов стерлингов.
12. Этот снимок Евгения Мохорева «Азис» из серии «Подростки Санкт-Петербурга» датирован 1996 годом. Был продан в лоте с 7 другими работами автора за 5 000 фунтов стерлингов.
13. Это культовое фото 1965 года Антанаса Суткуса не раз появлялось на обложках мировых изданий. Тогда литовского фотографа попросили запечатлеть официальное путешествие писателя Жана-Поля Сартра в страну. Продано за 7 250 фунтов стерлингов.
14. Фотограф Александрас Мацияускас является одним из лучших фотографов Литвы. Он путешествовал в отдаленные деревушки страны, чтобы запечатлеть повседневную жизнь ее жителей. Это фото называется «На рынке», продано в лоте из трех работ за 4 тысячи фунтов стерлингов.
15. Это фото Сергея Борисова 1988 года из московской серии продано за 1500 фунтов стерлингов.
16. Три работы литовского фотографа Витаса Луцкуса из серии «Путешествия» также проданы за 1500 фунтов стерлингов.
17. Этот снимок эстонского фотографа Иси Трапидо под названием «Скорость» продан за 2250 фунтов стерлингов.
18. Пять работ Алексея Титаренко, включая эту, оцениваются в 6–8 тысяч фунтов стерлингов.
NaVoTe.ru был рад разделить с вами захватывающее путешествие в мир советской и пост-советской фотографии! Этот аукцион показал, что работы наших мастеров имеют огромную ценность на мировом рынке художественной фотографии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
20 фотографий времён СССР, проданных за бешеные деньги
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии