10 ошибок в готовке, которые передаются из поколения в поколение

Ошибка 1: Использовать сметанный крем для бисквита

Торт расползается из-за крема. / Фото: fb.ru

Ошибка 2: Не пользоваться кухонными весами

Измеряя сахар стаканами, легко ошибиться с количеством. / Фото: autozem.ru

Ошибка 3: «Увеличивать полезность» десерт

Растительное масло не сделает десерт полезнее

Ошибка 4: Жарить все на антипригарной сковороде

Котлеты получатся бледными и некрасивыми, а оладьи хорошо прожарятся

Ошибка 5: Гасить соду в ложке

Гасить соду в ложке - один из самых старых бабушкиных советов. / Фото: fishki.net

Ошибка 6: Тщательно вымешивать тесто для оладий

Чем дольше мы будем вымешивать тесто, тем тоньше получатся оладьи

Ошибка 7: Выкладывать в сковороду все продукты

Если перегрузить сковороду, компоненты будут тушиться, а не жариться. / Фото: xozandhome.ru

Ошибка 8: Жарить курицу и свинину на оливковом масле

Оливковое масло сразу начинает дымить на сковороде. / Фото: vivaeurope.ru

Ошибка 9: Долго взбивать белки

Если долго взбивать белки миксером, не получится стойкая пена. / Фото: sovkusom.ru

Ошибка 10: Варить бульон в закрытой кастрюле на сильном огне

Прозрачный бульон получится, если варить его без крышки на медленном огне