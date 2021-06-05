Вещи, на которых не экономят люди, знающие цену деньгам

Все мы с детства учимся разумно и бережно относиться к деньгам, чтобы в будущем с легкостью справляться с финансовыми проблемами. Но пословица «Скупой платит дважды» актуальна и в наши дни: есть ряд вещей, на покупке которых ни в коем случае не стоит экономить.

Мы собрали истории людей, не понаслышке знающих об этом. Как оказалось, мы зря скупимся при покупке многих простых вещей.



1. Солнцезащитные очки

2. Джинсы

3. Бюстгальтер

4. Матрас

5. Средство для мытья посуды

6. Ватные палочки

7. Средство для стирки

8. Корм для животных

9. Зимняя одежда и обувь

10. Спортивная обувь

11. Скотч

12. Канцелярские принадлежности

13. Средства для волос

14. Тампоны

15. Колготки

16. Фен

17. Фурнитура для мебели, одежды и сумок

18. Пылесос

Каждые 3–4 месяца я покупала себе дешевые очки. Как бы я за ними ни ухаживала, надолго их не хватало, потому что они были плохого качества. В какой-то момент я сдалась и купила дорогие очки. Прошло 5 лет, а они все еще выглядят как новенькие. Качество материалов на высшем уровне.Дешевые очки не защитят вас от ультрафиолетового света. Наоборот, в них ваши зрачки расширятся, и глаза будут впитывать его еще больше. Я не вижу смысла в приобретении очень дорогих солнцезащитных очков, но покупать их за копейки я точно не стал бы.Я недавно откопал свои джинсы, которые носил лет 10 назад. Сейчас молодежь скажет, что они ужасны, но их качество до сих пор поражает меня. За эти годы они не выцвели, не порвались, не растянулись. И они идеальной для меня длины. Неважно, что я немодный, зато у меня есть идеальные джинсы.Дешевые джинсы не тянутся и сковывают ваши движения, чего не скажешь о дорогих. К тому же дорогие модели чаще всего шьются из «дышащих» материалов.Есть джинсы дорогие, которые прямо круто бедра преображают. В 18 лет все равно, какие носить, а вот после 35 разница есть, и очень ощутимая.Я сразу отличу дешевые джинсы от дорогих. Дорогие джинсы после долгого сиденья не вытянутся уродливыми пузырями. Да, они растянутся, но крой и ткань делают эту растяжку симпатичнее, чем на дешевых джинсах. И стареют дорогие джинсы поблагороднее, не превращаясь в убогую тряпку.У меня довольно большой размер груди, и я годами носила дешевые бюстгальтеры, которые, как оказалось, мне совершенно не подходили. С 2015 года я начала покупать белье только в специализированном магазине. Там оно совсем недешевое, но качество великолепное. Такое белье идеально подходит мне.На протяжении пяти лет на работе я помогала подбирать бюстгальтеры и могу сказать, что 75 % женщин, приходивших ко мне, до этого выбирали их неправильно. Покупка качественного бюстгальтера правильного размера может изменить вашу жизнь.Маленький успех. После более чем 30 лет сна на мягких матрасах разного уровня комфорта я наконец смогла выбрать и купить то, что мне идеально подходит.Когда я пришел на новую работу, мне посоветовали не жалеть денег на хороший матрас. Я был озадачен. Но мне объяснили, что вся жизнь сотрудников вертится вокруг возможности выспаться. У нас нет четкого рабочего графика. Иногда на работу могут вызвать за полтора часа до начала смены, что очень изматывает. Покупка хорошего матраса на 100 % оправдала себя.На протяжении многих лет я боролся с бессонницей. Я перепробовал многое, но никак не мог расслабиться и заснуть, поэтому спал всего около трех часов в сутки. Пару лет назад я решил купить дорогой матрас с эффектом памяти. И оказалось, что никакой бессонницы у меня вовсе и не было. Я просто не мог уснуть, потому что мне было неудобно на старом матрасе. Теперь я сплю как младенец.Я купил дорогое средство для мытья посуды в виде спрея и был в шоке. Я немного попрыскал его на сковороду, в которой за день до этого жарил овощи, и оставил на некоторое время. Когда я сполоснул посуду, увидел, что спрей очистил ее на 95 %. Я даже не сразу поверил в это.Мы с женой брали средство определенной марки многие годы. Однажды, зайдя в магазин, мы увидели, что его там нет. Мы решили взять жидкость из более дорогой линейки, но со скидкой. Бутылочка была меньшего объема, но ее содержимым мы пользовались намного дольше, чем тем средством, что покупали раньше.Я пользовался дешевыми ватными палочками для чистки ушей до тех пор, пока одна из них не сломалась прямо во время процесса. Я даже не знаю, осталось ли что-то от нее в моем ухе. Это настолько напугало меня, что я решил перейти на более дорогой бренд палочек.Я как-то попробовал использовать дешевые палочки. Вата оторвалась и застряла у меня в ухе. Пришлось вытаскивать ее пинцетом.Раньше я покупала дешевое жидкое средство для стирки, думая, что экономлю. Но на самом деле я просто впустую тратила деньги. Эта жидкость была сильно разбавленной и не очищала так эффективно, как более дорогие. К тому же мне не нравился ее запах.Однажды я купил самое дешевое средство, какое только было в магазине. Результат его использования был ужасен. Мои вещи окрасились из-за него, и его сильный запах пропитал все вокруг. Никогда в жизни больше не куплю ничего подобного. Лучше немного потратиться.Не только хороший уход, но и качественное питание сэкономит вам кучу денег: сократит количество походов в ветеринарные клиники. Это также убережет вас от переживаний из-за потери питомца, ведь плохой корм может подорвать его здоровье.Я кормила своих кошек кормом среднего ценового диапазона, пока не прошла в колледже 30-часовой курс, рассказывающий о питании кошек и собак. После этого я решила перевести их на качественный дорогой корм. На самом деле вышло даже дешевле, потому что кошки едят до тех пор, пока не получат необходимое количество протеина. Употребляя хороший корм, они получают его быстрее. Мои кошки похудели, стали более активными и здоровыми.Зимнее пальто и зимние ботинки заслуживают вложений. В них можно проходить 4 или 5 зим подряд. Теплое водонепроницаемое зимнее пальто делает поездку на работу проще, а жизнь — уютнее. Прочные водонепроницаемые ботинки также являются отличным вложением средств: больше никаких холодных пальцев ног и мокрых носков. Этой зимой мне нужно новое пальто, и я уже начала откладывать на него деньги с каждой зарплаты.В 2003 году я купил мужское пальто из экомеха. Оно стоило $ 900, но из-за незаметного дефекта на него была скидка, поэтому приобретение обошлось мне всего в $ 300. На момент покупки мне был 21 год. Пальто очень удобное, легкое, не шуршит и намного теплее, чем моя зимняя куртка известного бренда. Оно действительно стоило своих денег. Мне очень нравится это пальто. Оно по-прежнему выглядит новым, хотя мне уже 40.10 лет назад купил пару зимних водонепроницаемых ботинок за $ 100. И только сейчас они начали промокать! Но это только моя вина: я не ухаживал за ними должным образом. Никогда не экономьте на обуви и зимней одежде!Я готовился к марафону в простеньких кроссовках, которые купил в супермаркете. После 5 км бега мне стало некомфортно в них, а еще я заметил, что они начали рваться. В конце концов я решил пойти в специализированный магазин, где мне подобрали хорошую обувь. В следующий раз я пробежал в ней 16 км и чувствовал себя прекрасно.Я чертовски ошибся, когда решил участвовать в 10-километровом марафоне в дешевых кроссовках. Мои ноги и колени болели еще неделю после этого.У меня закончился специальный скотч для упаковки посылок, поэтому я купил обычный в супермаркете. Худшая вещь на свете. Каждый раз, когда я отматывал этот скотч, он распадался на миллион бесполезных кусков. А после этого он приклеился сам к себе, и я не смог использовать его по назначению. Настоящая комедия. Больше никогда в жизни не куплю такой.Некоторое время назад я продавал электронику в интернете. Заказав огромную пачку дешевого скотча, я разочаровался и выкинул его. Он оказался настолько плох, что лучше было потратить деньги на новую партию более дорогого скотча, чем рисковать сохранностью товара при транспортировке.Ни за что, черт возьми, я не стану рисовать фломастерами, которые уже высохли, и цветными карандашами, которые ломаются после двух использований и едва оставляют след на бумаге.Я ежедневно пользуюсь дорогими ручками и карандашами. Разница невероятная. Когда я начинал работать, я пытался экономить, покупая дешевые вещи: краски, ручки, карандаши, грифель, бумагу. Мне приходилось ходить в магазин 1–2 раза в месяц, потому что что-то сломалось или что-то не работало должным образом. Моего последнего механического карандаша хватило на 5 лет. Я уверен, что чем лучше материалы и инструменты, тем лучше результаты.Рисовать дешевыми кистями и акварельными красками на обычной бумаге все равно что закручивать шурупы деревянной отверткой.Когда я был подростком, я нашел маркеры своего отца, им было уже лет 25. Он сказал, что я могу их забрать себе, и я подумал: «Зачем мне старые, пыльные маркеры?» Затем он нарисовал ими картинку. Они отлично справились с задачей. Прошло более 10 лет с тех пор, как я их нашел, и они все еще в деле. И мой отец, и я активно пользовались ими.Удивительно, насколько важно качество средств для ухода за волосами.Я перешла на дорогую марку шампуня пару лет назад и не собираюсь больше экономить на этом. Я покупаю большую бутылку шампуня раз в полгода. Здоровье моих волос заметно улучшилось за это время.Как парень, который беспокоится о своих волосах, советую вам отказаться от мужских шампуней. Лучше потратить немного больше денег и купить нормальное средство. Его хватит надолго, оно пахнет намного приятнее, и вы сразу увидите изменения в состоянии своих волос. А если вы склонны к облысению, как и я, хороший шампунь поможет приостановить этот процесс, насколько это возможно.От них слишком много отходов. Любой предмет одноразового использования, завернутый и упакованный в обработанные материалы, по своей природе не является экологически чистым.Каждому свое! Я терпеть не могу дешевые тампоны, полные химикатов и отбеливателей. Уже давно есть альтернативные из хлопка, которые не содержат пластика и лишней химии. Да, они стоят немного дороже, но это куда лучше для меня и окружающей среды.Извините, но вы хоть знаете, что представляют из себя дешевые тампоны? Некоторые из них могут развалиться прямо внутри тела, и потребуется медицинское вмешательство.Сами производители предупреждают: «Использование тампонов может вызвать синдром токсического шока — редкое, но серьезное заболевание».Дешевые капроновые колготки рвутся ужасно быстро. Лучше купить парочку дорогих. Они не только прочнее, но и комфортнее в носке.По правилам дресс-кода я должна носить на работе колготки. Обычно я покупала дешевые: не видела смысла тратить деньги на дорогие, так как они все равно быстро порвутся. Но оказалось достаточно купить дорогие колготки всего один раз, чтобы понять, как я ошибалась. Качество намного лучше, и служат они дольше.Если кто-то хвалит мои волосы, я на 100 % честно рассказываю, что это все благодаря моему дорогому фену и хорошему термозащитному спрею. Красота не может быть дешевой!Я помыла собаку и решила посушить ее своим феном (важно заметить, что он был очень дешевый и некачественный). Я положила фен на тумбочку всего на секунду, чтобы достать полотенце. Когда я повернулась обратно, фен горел. Огонь начал быстро распространяться, и я позвала сестру. Мы запаниковали, думали, что загорится тумбочка, а за ней и весь дом. Но я смогла отключить фен и потушить его водой.Горячий воздух фена расплавил его корпус.Решили сэкономить на петлях кухонного гарнитура. Так через год одна дверь стала очень сильно хлопать: сломался доводчик. А вторая, наоборот, все время приоткрыта, не закрывается плотно. Выглядит все это так себе.Когда мы просчитывали стоимость кухни, цена фасадов составляла хорошо если 15 % от всей суммы. Основной расход — на навесы, наполнение шкафчиков, фурнитуру: всякие выкатные корзины, ящики, доводчики, петли.Дешевую одежду выдает фурнитура. Как-то примеряла черное платье, типа вечернее. Вот все в нем было хорошо, кроме уродской молнии на спине из ярко-желтого металла...Вот бывает: вроде и вещь качественная, и удобно, а налепят «золота-бриллиантов». Ни дать ни взять мечта сороки.Лучше без фурнитуры сумку купить, и все. И нет проблемы сочетания с одеждой. Да, такие сумки есть. Я, покупая любую вещь, мысленно подбираю подходящие к ней. Если ни к чему не подходит или подобрать будет сложно, просто не беру.Перед тем как выложить круглую сумму за новый пылесос, пропылесосила ковер соседским обычным прибором. Потом в этот же день мой новый пылесос столько грязи, пыли, шерсти насобирал, как будто и не убирались до этого. У меня ковер с высоким овечьим ворсом, нужна турбощетка. Кроме того, прозрачный контейнер вызывает чувство удовлетворения, когда видишь, сколько шерсти и пыли собрано. Не любила пылесосить раньше, а сейчас делаю это с удовольствием.Не понимаю я этого развода про хорошую-прекрасную-недорогую технику! Как только вы возьмете в руки нормальный дорогой пылесос, вы сразу поймете разницу! Не пожадничайте, купите себе в кои-то веки нормальную вещь.Для пылесоса всасывать хорошо — мало! Надо, чтобы фильтры были качественными. Это же ваше здоровье.То, что предлагают сейчас маркетологи, подразумевает, что вы каким-то мощным пылесосом все убрали, потом взяли их красивый пылесос с суперщеткой, включили экономичный режим и начали полировать пол, попутно делая фотки с чудо-агрегатом. Фигня это полная. Не поддавайтесь на провокации. Запомните одно. Пусть будет одна кнопка, одна щетка, и даже работать может 3 минуты — пофиг. Главное — мощность всасывания. Ну и, к сожалению, мощные пылесосы дорого стоят. Но поверьте, лучше вообще не покупать дешевый пылесос. Это просто выброшенные деньги.В современных пылесосах используются такие технологии циклонные, которые фильтруют даже аллергены и самую мелкую пыль. Поэтому их покупают все больше людей, которым важны здоровье и чистота в квартире.Мой пылесос с аквафильтром и целой кучей насадок. Пылесосы с пылевым мешком совсем доверия уже не внушают: после уборки все равно пыль везде летает. Минус пылесоса с аквафильтром в том, что его надо мыть после каждой уборки. Но я считаю, что они самые практичные.