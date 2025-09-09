5 засекреченных советских городов, которых не было на картах

Советские секретные проекты всегда требовали особых условий и инфраструктуры. И нередко приходилось для этого умалчивать существование целых городов. Таких населённых пунктов по всему Союзу было немало, а вот на тогдашних картах их не найти - размещение там объектов государственной важности делало их недоступными для большинства людей, а те, кто жил там, сами оказывались под грифом «секретно». Вашему вниманию «пятёрка» засекреченных советских городов, которых не было на картах.
1. Загорск-6
Сергиев Посад сегодня. /Фото: wikipedia.org
В этом городе, расположенном в Сергиевом Посаде, в советский период занимались разработкой бактериологического оружия на базе Вирусологического центра НИИ микробиологии. А толчок к созданию этой структуры стала вспышка оспы, которая случилась в 1959 году после приезда группы гостей из Индии. Именно такое бактериологическое оружие, на основе вируса натуральной оспы, известное под названием «Индия-1», и разрабатывалось в Загорске-6. Далее там занимались созданием смертельного оружие на основе южноамериканских и африканских вирусов, среди которых - ныне известная на весь мир геморрагическая лихорадка Эбола. Поэтому нет ничего удивительного, что сотрудников и жителей города спецслужбы проверяли максимально, чтобы в его биографии не было никаких неоднозначных эпизодов.
2. Загорск-7
Один из городов, которых не было на карте. /Фото: greatplainsparanormal.com
Загорск-7, который иногда называют городом-близнецом Загорска-6, утратил статус закрытого города в 2001 году. И это при том, что там советские специалисты разрабатывали радиоактивное оружие, в том числе на базе Центрального физико-технического института МО СССР, который существует и сегодня. Загорск-7 был ярким примером того, что уровень жизни в засекреченных населённых пунктах СССР был выше, чем в большинстве других мест. Например, там не было дефицита, и это побуждало жителей близлежащих деревень, несмотря на строгий контроль территории закрытого города, регулярно пытались пополнить там свои запасы продовольствия.
3. Арзамас-16
Центр разработки ядерного оружия. /Фото: russian7.ru
Созданием первой советской атомной бомбе занимались на специально построенном для этого секретном объекте под названием КБ-11, который развернули на месте посёлка Саров, позднее ставший известным как Арзамас-16. Но у него было ещё несколько названий - Кремлёв, Арзамас-75, Горький-130). Уровень ограничений и режим усиленной охраны был настолько высок, что Арзамас-16 по всему периметру окружили двумя рядами колючей проволоки, а сотрудники КБ-11 и члены их семей, не имели возможности свободно выходить из запретной зоны даже во время отпусков.
4. Свердловск-45
Ещё один город, засекреченный и сегодня. /Фото: nashural.ru
Город Свердловск-45 буквально строили вокруг завода № 814, который специализируется на обогащении урана, силами заключённых ГУЛАГа и даже, по данным редакции Novate.ru, московских студентов. Город отличается упорядоченностью и характерной «квадратностью» застройки из-за общей компактности населённого пункта. Иногда его называли «Маленький Питер», тем более что уровень жизни там был очень хорош, пусть и уступающий по снабжению вышеупомянутому Арзамасу-16. Сегодня Свердловск-45 носит название Лесной и по-прежнему остаётся засекреченным городом.
5. Мирный
Город с облегчённым режимом секретности. /Фото: back-in-ussr.com
Мирный первоначально был рядовым военным городком Архангельской области, пока в 1966 году его не преобразовали в город закрытого типа. Такое решение было принято по причине располагавшегося рядом испытательного космодрома Плесецк, но при этом уровень секретности Мирного был ниже, чем большинства других советских ЗАТО: город не ограждали колючей проволокой, а иногда там могли оказаться заблудившиеся грибники или нелегалы, проникающие в город за дефицитным товаром. Мирный и сегодня сохраняет статус города закрытого типа.
