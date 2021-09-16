Самые распространенные мифы об эволюции человечества

Миф №1
Находок, на базе которых антропологи строят свои выводы, крайне мало.
«Семя» этого мифа кинула в 1997 году книга американского священнослужителя РПЦ иеромонаха Серафима Роуза «Православный взгляд на эволюцию». В результате цитата автора «Все ископаемые свидетельства «эволюции человека» можно уместить в ящик размером с небольшой гроб» облетела мир и до сих пор используется противниками признать себя приматами. Российские антропологи не поленились и подсчитали, сколько раз система Google цитирует эту мысль. Насчитали 179 документов.
Надо сказать, правда, что высказал эту мысль иеромонах еще в 1974 году, и лишь потом она попала в книгу. Впрочем, мысль эта была в корне ошибочной как 40 лет назад, так и сегодня.
На самом деле, даже в 1974 году находок было куда больше, чем об этом знал (или хотел знать) иеромонах. В том числе, и хорошей сохранности. Сколько же?
Неандертальцы: для захоронения их останков уже тогда понадобилось бы целое кладбище.
Питекантропы: их кости были найдены на Яве, в Европе, в Китае, в Восточной, Северной и Южной Америке.
Гейдельбергские люди: в Европе, Африке, Азии.
Австралопитеки: в Южной и Восточной Африке.
«Человек умелый» (Homo habilis): в Восточной и Южной Африке и т. д.
По словам антропологов, чтобы представить доказательства, а именно останки гоминид, найденные с 1974 года до сегодняшнего дня, понадобилось бы построить отдельный музей довольно внушительных размеров.
Миф №2
Львиная доля ископаемых доказательств эволюции человека подделки.
Подделка и в самом деле была. Лишь однажды. Речь идет о знаменитом пильтдаунском черепе, который «нашел» археолог-любитель Чарльз Доусон в 1912 году. Многие специалисты с самого начала сомневались в подлинности находки, а полное разоблачение произошло в 1953 году. Ни один антрополог вот уже 50 лет не использует в своих построениях череп из Пильтдауна.
Миф №3
Реконструкции внешнего вида наших обезьяноподобных предков ? свидетельство больной фантазии ученых.
Суть этого утверждения, конечно, гласит: «Я не понимаю, как делаются реконструкции – а раз не понимаю, значит это чушь».
Так как же ученые реконструируют внешность по останкам? Методики этого разрабатывались еще с XIX века. В России этим занимался знаменитый ученый и скульптор Михаил Герасимов. Свои выводы он строил на огромной статистике, изучая современных людей и приматов, он выявил закономерности формирования мягких тканей головы в зависимости от особенностей кости. Именно он выполнил классические реконструкции наших предков – от австралопитеков до древних Homo sapiens. Методику его неоднократно проверяли экспериментально. Для чего ученому предлагали по черепу восстановить облик человека, который был ему неизвестен, но известен экспериментаторам (у последних имелись фотографии).
В результате Герасимов выполнял реконструкции, которые очень походили на оригинал. Интересно, что первыми приняли методику ученого криминалисты. Именно поэтому метод Герасимова успешно используется в судебно-медицинской экспертизе уже с 1939 года. И с большим успехом. Вот что пишет по этому поводу сайт знаменитого музея антропологии и этнографии (Кунтскамера) в Санкт-Петербурге: «На территории Ленинградской области, вдали от населенных мест, обнаружили человеческий скелет со следами зубов хищников на костях. Изучение показало, что он принадлежал мальчику 12-13 лет.
Герасимов восстановил по черепу скульптурный портрет, который сфотографировали в разных ракурсах. Для большей убедительности реконструкция была одета в пальто и кепку. Отец сразу, безоговорочно узнал в реконструкции своего сына, указав, однако, что «такого пальто у него никогда не было».
Миф №4
Датировки древних костей получены сомнительными методами с помощью ряда «непроверяемых допущений».
Чаще всего «сомнительным» считают метод радиоуглеродного анализа. Стоит сразу оговориться, что для того, чтобы определить возраст костей в миллионах лет, этот метод никогда не используют, он подходит лишь для определения даты гораздо более молодых находок.
Есть и другие методы, разработанные за последние 50 лет. Вот неполный перечень:
– Калий-аргонный метод (и его модификация ? аргон-аргоновый метод)
– Уран-ториевый метод
– Метод урановых серий
– Метод треков деления
– Термолюминисцентный
– Метод оптически стимулируемой люминесценции («оптический»)
– Метод электро-спин-резонанса и т. д.
Надежность датировки ископаемых всегда проверяется разными методами, независимыми специалистами и в разных лабораториях.
Например, знаменитый скелет австралопитека по имени Люси был проверен на датировку двумя разными экспертами. Первый определял его возраст калий-аргоновым методом, второй ? методом треков деления. В итоге первый получил цифру ? 2,63 млн лет, а второй ? 2,58 млн лет (Дональд Джохансон, Мэйтленд Иди. Люси: истоки рода человеческого. М., 1984 г.). То есть результат практически совпал. Поэтому Люси, хоть и женщина, но обмануть в вопросе своего возраста она никого не сможет, она не моложе 2,5 млн лет.
Миф №5
Тот или иной ископаемый предок человека описан по одной-единственной сомнительной находке.
Первые всегда запоминаются лучше, чем третьи, десятые и двадцать пятые. Именно этим антропологи объясняют природу этого мифа. Простой обыватель редко интересуется науками, в том числе и антропологией. Поэтому в его разуме весь багаж научных знаний об австралопитеках сводится к вышеупомянутой «маленькой обезьянке Люси», о которой он «когда-то где-то что-то слышал».
А все потому, что Люси ? это одна из первых находок останков афарского австралопитека, сделанная еще в 1974 году. Но помимо Люси общее количество находок австралопитеков исчисляется сотнями.
Миф №6
Чарльз Дарвин в конце жизни отрекся от своей теории.
Подобная легенда очень смахивает на историю о раскаянии еретика. Конечно, не избежал этой участи в умах простых людей и один из самых главных еретиков всех времен и народов ? Чарльз Дарвин.
Миф об «отречении Дарвина» впервые появился через много лет после смерти ученого, в 1915 году. Эту душеспасительную историю «духовного преображения великого скептика» опубликовала в американском баптистском издании проповедница Элизабет Хоуп. В частности, дама сообщала, что рассказал ей об ошибке всей жизни якобы сам Дарвин ? непосредственно перед смертью.
Впрочем, нравоучительная история ровным счетом ничем не подтверждается. О ней мы не услышим, ни в автобиографии Дарвина, написанной им незадолго до смерти, нет ни одного намека на «отречение» ученого и в воспоминаниях его близких. Кроме всего прочего, дети великого натуралиста (сын Фрэнсис Дарвин и дочь Хенриетта Личфилд) заявили, что никакая Элизабет Хоуп вообще никогда не встречалась с их отцом.
Миф №7
Теория происхождения человека от обезьяны основана на внешнем сходстве человека и обезьяны.
На столь сомнительном методе ? внешнем сходстве классификации живых существ ? свои выводы строили специалисты, жившие много столетий назад. В те далекие времена, такое млекопитающее, как кит, например, было отнесено к рыбам. Сегодня многочисленные доказательства родства человека с человекообразными обезьянами делятся на:
– Анатомические
– Эмбриологические
– Биохимические
– Генетические
– Поведенческие
– Палеонтологические
Миф №8
Генетически к человеку гораздо ближе свинья, а не обезьяна. Поэтому человеку пересаживают органы свиньи.
Этот миф полностью опровергается данными генетических исследований. Как с точки зрения генетики, так и с точки зрения анатомии, человек был и остается приматом, а не парнокопытным. Если же делать выводы на основании того, какие органы пересаживают человеку, то можно также сказать, что генетически к человеку гораздо ближе мышь, чем свинья. Кстати, именно стволовые клетки мышей, а не свиней, используются сегодня для создания искусственной человеческой кожи.
Почему же тогда самым частым донором нам служит свинья?
Во-первых, дальше пересадки свиного сердечного клапана медицина пока не шагнула. Хотя пересадка целых органов ? вопрос, вероятно, близкого будущего.
Во-вторых, дело не только в генетической близости. Для массовой пересадки органов необходимо, чтобы животное-донор обладало следующими характеристиками:
– Было бы хорошо изучено (желательно, давно и широко разводимое в неволе, без неожиданных заболеваний);
– Легко размножалось в неволе (дефицита в органах быть не должно);
– Подходило по размерам;
– «Сырье» должно быть дешевым;
– Эксперименты над этим животным не должны вызывать бурных протестов мирового сообщества.
Понятно, что обезьяна проигрывает свинье по большинству из этих пунктов.
Ежегодно в мире забивают несколько сотен миллионов свиней. В то же самое время общая численность горилл на планете не превышает 15 тыс. особей, шимпанзе – несколько десятков тысяч.
Миф №9
Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека ? это просто древние обезьяны либо просто «древние люди».
Формально здесь все правильно. Когда-то наши предки действительно были «еще не людьми», но древними обезьянами. Но грань «люди – обезьяны» стиралась все сильней по мере того, как антропологи находили новые останки.
1 – Австралопитек афарский.
2 – Австралопитек африканский.
3 – Homo rudolfensis.
4 – Homo ergaster.
5 – Homo ergaster.
6 – Homo erectus (питекантроп).
7 – Homo erectus (синантроп).
8 – Homo heidelbergensis.
9 – Homo heidelbergensis.
10 – Homo helmei.
11 – Homo sapiens idaltu.
12 – Homo sapiens sapiens
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Миф №10
Большинство ученых во всем мире давно отвергли теорию того, что человек произошел от обезьяны.
Дело в том, что рассуждать об эволюции человека любят многие. Но если разобраться, то ученых, действительно разбирающихся в данной теме и работающих в этом направлении, в нашей стране можно буквально пересчитать по пальцам.
И эти ученые (антропологи, генетики, археологи, приматологи) могут расходиться во мнении по многим частным вопросам, однако в основных положениях: реальности эволюции, происхождении человека от древних человекообразных, в том, что Африка является колыбелью человечества ? не сомневается никто.
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