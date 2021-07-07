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11 неординарных способов использования вина, которые пригодятся в быту


11 неординарных способов использования вина, которые пригодятся в быту


Иногда после праздника остаётся открытая бутылка вина. Что с ней делать? Если поставить ее в шкаф, то ароматный напиток выветрится и потеряет свой вкус. Можно, конечно, вылить его, но лучше найти применение на кухне или в других домашних делах. Читайте о необычных способах использования вина.

1. Уберите противных мошек


Хорошее вино можно выпить, а остатки использовать для ловли насекомых. /Фото: onlinepestcontrol.com

Хорошее вино можно выпить, а остатки использовать для ловли насекомых. /Фото: onlinepestcontrol.com

 

Как ни странно, мелкие мошки любят вино не меньше людей. Можно сделать простую и эффективную ловушку для этих противных насекомых. Налейте немного вина в бокал и закройте полиэтиленовой пленкой. Сделайте отверстие, чтобы заманить мошек в стакан. Они с удовольствием залезут в него, а в результате застрянут и утонут. Вам останется только вылить содержимое емкости в канализацию.

2. Маринад для мяса


Шашлык из мяса – очень вкусное блюдо, но не стоит забывать про использование качественного маринада. /Фото: braciamiancora.com

Шашлык из мяса – очень вкусное блюдо, но не стоит забывать про использование качественного маринада. /Фото: braciamiancora.com

 

Красное вино - отличный маринад для мяса, оно смягчает жесткие волокна и добавляет вкуса. Есть мнение, что маринование за шесть часов до обжаривания уничтожает канцерогенные соединения. Используйте комбинацию ваших любимых трав и специй с равными частями вина и масла, чтобы создать вкусный и полезный маринад. Применяйте его вместо уксуса, и вы получите невероятно аппетитное и сочное блюдо, которое с удовольствием отведают ваши друзья и родные.

3. Убейте бактерии, находящиеся на фруктах и овощах


Можно мыть фрукты водой, но лучше – вином. /Фото: ias-indonesia.com

Можно мыть фрукты водой, но лучше – вином. /Фото: ias-indonesia.com

 

А вы знали, что вино можно использовать как натуральное моющее средство для удаления вредных бактерий с поверхности фруктов и овощей? Алкоголь растворяет примеси, убивает пищевые патогены, включая сальмонеллы и кишечную палочку. Отличный способ обезопасить свою пищу. Чем намыливать плоды, лучше взять остатки вина и обойтись без вредных химических веществ.

4. Дезинфицирующее средство для поверхностей


Вино – отличное дезинфицирующее средство. /Фото: davidbarbale.com

Вино – отличное дезинфицирующее средство. /Фото: davidbarbale.com

 

Бактерицидные свойства делают вино отличным средством не только для очистки фруктов и овощей, но и для дезинфекции кухонных столешниц. Белые сорта также применяются для очистки ламината. Не стоит использовать вино на гранитных поверхностях, поскольку природные кислоты могут повредить камень. А вот пластик и стекло отлично относятся к алкоголю.

5. Винные кубики


Замороженное вино может пригодиться при приготовлении изысканных блюд или напитков. /Фото: media.musely.com

Замороженное вино может пригодиться при приготовлении изысканных блюд или напитков. /Фото: media.musely.com

 

Вы не пробовали заморозить остатки вина в обычном лотке для льда? Если потребуется небольшое количество напитка для соуса, подливки, супа или любого тушеного блюда, добавьте в него замороженный кубик, чтобы придать пище неповторимый вкус. Также такой лед подойдет для изготовления ароматных винных коктейлей в жару. Лучше всего использовать гибкий контейнер, из него удобнее доставать замерзшее вино – достаточно лишь согнуть лоток.

6. Вывести пятна


Пятна от красного вина прекрасно удаляются алкоголем. /Фото: cleanmastersbullheadcity.com

Пятна от красного вина прекрасно удаляются алкоголем. /Фото: cleanmastersbullheadcity.com

 

Если вы разлили красное вино, не паникуйте. Да, смотрится ужасно, но есть способ все исправить. Как ни странно, в этом деле тоже поможет алкоголь. Возьмите напиток из белых сортов винограда и налейте его на свежее пятно. Промокните полотенцем. Повторяйте манипуляцию столько раз, сколько необходимо, пока все загрязнения не исчезнут. После этого напитайте область водой и дайте отстояться. Снова используйте полотенце. Вот и все!

7. Покрасьте ткань


Оказывается, ткань можно окрасить с помощью вина: оттенки будут изумительными. /Фото: cdn-5b184c43f911c819648b3c71.closte.com

Оказывается, ткань можно окрасить с помощью вина: оттенки будут изумительными. /Фото: cdn-5b184c43f911c819648b3c71.closte.com

 

Вино – отличный краситель. Вы могли узнать это, если когда-нибудь проливали его на ткань. Пятно, которое возникло в результате этой оплошности, очень сложно вывести. Используйте эти свойства вина, чтобы окрасить ткани. Для этого налейте напиток в емкость, нагрейте до кипения, положите туда одежду или ткань, которую вы хотите покрасить. Как следует перемешайте с помощью деревянной ложки и кипятите не более десяти минут. Дождитесь полного остывания и тщательно промойте вещь. Вы получите цвет, который варьирует от розового до темно-лилового. Очень красиво, просто и быстро!

8. Сделайте удобрение


Из компоста получается прекрасное удобрение, которое можно использовать для огорода. /Фото: s3-production.bobvila.com

Из компоста получается прекрасное удобрение, которое можно использовать для огорода. /Фото: s3-production.bobvila.com

 

Небольшое количество вина поможет превратить кучу компоста в полезное одобрение. Налейте остатки напитка в компост и перемешайте, используя грабли или лопату. Алкоголь поможет активировать полезные бактерии, которые в свою очередь разрушают органические вещества. В результате вы получаете отличное удобрение для своего сада, полностью натуральное и абсолютно безопасное.

9. Блеск без полос


С помощью вина можно прекрасно отмыть зеркало или стекло. /Фото: oknaplusdnr.com

С помощью вина можно прекрасно отмыть зеркало или стекло. /Фото: oknaplusdnr.com

 

Известно, что уксус и вода помогают очистить стекло. Оказывается, белое вино может работает точно так же. Налейте несколько столовых ложек напитка в бутылку с водой и побрызгайте на окна, зеркала и стеклянные столешницы. Затем протрите газетой, и вы получите яркую, чистую, сверкающую поверхность. Стекла будут прозрачными, а мебель безупречной.

10. Удалите жирные и масляные пятна


Масляные пятна на полу - не повод расстраиваться и паниковать. /Фото: i.ytimg.com

Масляные пятна на полу - не повод расстраиваться и паниковать. /Фото: i.ytimg.com

 

Вино отлично подходит для удаления жирных и масляных пятен на полу. Алкоголь и кислота быстро вступают в реакцию с загрязнителями. Чтобы использовать эти волшебные свойства, налейте напиток на пятно, дайте ему отстояться не менее часа и хорошо смойте чистой водой. Манипуляцию нужно повторить, если есть такая необходимость. Чтобы вывести действительно сильное загрязнение, насыпьте сверху немного соды, залейте вином, и получившуюся густую пасту разотрите старой зубной щеткой. Пятно должно исчезнуть.

11. Домашний СПА салон


Ванна с вином - это же так приятно! Побалуйте себя обязательно. /Фото: beautyclinicwimbledon.uk

Ванна с вином - это же так приятно! Побалуйте себя обязательно. /Фото: beautyclinicwimbledon.uk

 

Антиоксиданты в вине полезны для нашей кожи. Вы можете сэкономить на дорогих спа процедурах, налив бокал напитка в ванну с водой. Считается, что ресвератрол и винная кислота способны тонизировать и смягчать кожу, делая ее более гладкой и яркой. Так зачем тратить свое время и деньги, если можно провести процедуру дома, с удобством и комфортом? Только не делайте воду слишком горячей.

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11 неординарных способов использования вина, которые пригодятся в быту

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11 неординарных способов использования вина, которые пригодятся в бытуПодписаться на мой Instagram
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