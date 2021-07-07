11 неординарных способов использования вина, которые пригодятся в быту

1. Уберите противных мошек

Хорошее вино можно выпить, а остатки использовать для ловли насекомых. /Фото: onlinepestcontrol.com

2. Маринад для мяса

Шашлык из мяса – очень вкусное блюдо, но не стоит забывать про использование качественного маринада. /Фото: braciamiancora.com

3. Убейте бактерии, находящиеся на фруктах и овощах

Можно мыть фрукты водой, но лучше – вином. /Фото: ias-indonesia.com

4. Дезинфицирующее средство для поверхностей

Вино – отличное дезинфицирующее средство. /Фото: davidbarbale.com

5. Винные кубики

Замороженное вино может пригодиться при приготовлении изысканных блюд или напитков. /Фото: media.musely.com

6. Вывести пятна

Пятна от красного вина прекрасно удаляются алкоголем. /Фото: cleanmastersbullheadcity.com

7. Покрасьте ткань

Оказывается, ткань можно окрасить с помощью вина: оттенки будут изумительными. /Фото: cdn-5b184c43f911c819648b3c71.closte.com

8. Сделайте удобрение

Из компоста получается прекрасное удобрение, которое можно использовать для огорода. /Фото: s3-production.bobvila.com

9. Блеск без полос

С помощью вина можно прекрасно отмыть зеркало или стекло. /Фото: oknaplusdnr.com

10. Удалите жирные и масляные пятна

Масляные пятна на полу - не повод расстраиваться и паниковать. /Фото: i.ytimg.com

11. Домашний СПА салон

Ванна с вином - это же так приятно! Побалуйте себя обязательно. /Фото: beautyclinicwimbledon.uk