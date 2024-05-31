7 кемперов, которые доказывают, что можно комфортно жить и за пределами дома

Самые необычные кемперы.
Дом на колесах – это одно из величайших изобретений человека. С этим согласится каждый, кому уже довелось оценить по достоинству все преимущества путешествий подобного формата. Подумайте только, можно покорять самые дальние и глухие уголки, не выходя из зоны фактически домашнего комфорта.
1. Ford Push Button Station Wagon
Уникальный Ford Push Button Station Wagon почти как швейцарский нож.
В середине XX века Америка пережила настоящий бум путешествий на автомобилях. Как следствие, стало появляться огромное количество самых разнообразных концептов домов на колесах. Был среди них и вот такой «мутант», лаконичный (на первый взгляд) универсал, который в мгновение ока мог дать все, о чем может только мечтать путешественник-любитель. При этом «чудесная» трансформация происходила при помощи электропривода.
2. Kom-Pak Sportsman Trailer
Лаконичный и утонченный Kom-Pak Sportsman Trailer.
Такой стильный трейлер-прицеп был отличным дополнением к любому семейному автомобилю в 40-е годы прошлого века. В комплект даже входила лодка, которая укладывалась на крышу. Внутри было место для жизни и сна, несколько удобных зон хранения, мобильная кухня и емкости для воды. При покупке кемпер предлагали покрасить в цвет автомобиля!
3. VW Shadow Camper
Настоящая легенда рынка кемперов VW Shadow Camper.
Наверняка многим уже доводилось видеть этот кемпер хотя бы в кино. Его главной особенностью был специальный механизм, который позволял поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси. Это должно было помочь трейлеру в многочисленных маневрах. Хотя механизм получился и весьма сомнительным, как дом на колесах Shadow Camper был очень хорош. В нем помещалось 3 взрослых человека, была ванная и кухня.
4. Saab Toppola
Шведы решили сделать Saab Toppola без прицепа.
В большинстве случаев жилой модуль кемпера ставится на достаточно массивное отдельное шасси. Вот только умельцы из шведской компании Saab решили подойти к решению вопроса с принципиально другой стороны и использовать в качестве шасси сам автомобиль. Получилось настолько хорошо и интересно, что жилые модули, устанавливающиеся на саму машину, компании клепают и по сей день.
5. Terrawind
Роскошный Terrawind для путешествий и отдыха.
Перейдем к чему-нибудь более современному и на порядок более дорогостоящему. Вот кемпер Terrawind (он больше похож на автобус, которым, по сути, и является) способен преодолевать даже водные преграды. Внутри несколько полноценных комнат. Есть спальня, кухня, санузел, общее пространство. С такого кемпера можно даже рыбачить.
Внутри очень просторно.
6. VW Doubleback
Отличная идея в VW Doubleback.
На первый взгляд этот Volkswagen - обычный микроавтобус, но все совсем не так просто. Компания Doubleback разработала специально для таких машин выдвижной жилой модуль. С его помощью можно значительно увеличить доступное пространство. В таком «жилье» придется потесниться, однако все лучше, чем спать в палатке.
7. Honda N-Camp
Японцами сделан Honda N-Camp для японцев.
Скорее всего, этот концепт (если когда-то и будет реализован) не выйдет за пределы Японии. Впрочем, именно для ее жителей он в первую очередь и разрабатывался, ведь там любят все небольшое. Несмотря на достаточно скромные габариты, Honda N-Camp - настоящая находка для туриста.
Бонус: EarthRoamer XV-JP
Простой и удобный EarthRoamer XV-JP.
Конечно, нельзя не вспомнить про классические жилые модули, устанавливающиеся на крышу. Главное достоинство подобных кемперов в том, что для них не нужен какой-то специальный автомобиль. Уровень комфорта «относительный», однако самые хардкорные путешественники и этому рады будут.
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