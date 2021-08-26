Новая жизнь старых вещей: свежие идеи декупажа своими руками

Любите красивые и оригинальные вещи, но при этом не желаете тратить на их приобретении приличную сумму?
Тогда вам однозначно стоит попробовать декупаж – техника, благодаря которой преобразится не только старая мебель, обретя вторую жизнь, а и многие другие предметы: от бутылок, шкатулок и коробок до посуды и даже одежды, что засияют по-новому, радуя глаз яркими красками и освежившимся внешним видом.
1. Декупаж тарелок
Оригинальный декупаж тарелки.
Чтобы преобразить скучные или же изрядно поднадоевшие старые тарелки, понадобится не так уж много времени, терпения, фантазии и небольшой список подручных средств, приобрести который не составит труда без особых затрат. К тому же, сам процесс создания будет невероятно увлекательным, так что к работе можно привлечь даже детишек школьного возраста и старше. Ведь проявить креативность желает практически каждый, так почему бы и нет?
Декупаж тарелки в восточном стиле.
Вам понадобится:
- Тарелка;
- Спиртовой вариант салфетки;
- Файл;
- Пульверизатор, наполненный водой;
- Клей и лак на акриловой основе;
- Салфетка с понравившимся изображением;
- Акриловые краски;
- Плоские кисти;
- Валик.
Декупаж в стиле прованс.
Методы и способы создания:
Обезжирить поверхность тарелки при помощи спиртовой салфетки;
• Обязательно дождитесь, когда тарелка высохнет;
• Тонким слоем нанести клей ПВА на поверхность тарелки;
• Дать клею высохнуть;
• Взять салфетку с понравившимся изображением (помните о том, что изображение будет наноситься с внешней стороны);
• Салфетку с изображением аккуратно выложить на файл и смочить водой из пульверизатора;
• После этого файл с изображением перенести на поверхность тарелки;
• Постепенно аккуратно, начиная с центральной части, осторожно пройтись валиком по всей поверхности, мягко разглаживая;
• В данном случае валик можно заменить широкой плоской кистью;
• Завершив данный процесс, осторожно снять канцелярский файл своими руками;
• Остатки влаги убрать при помощи салфетки;
• Понравившийся рисунок из салфетки приклеить на клей ПВА;
• Затем, по желанию, в качестве окантовки сделать тематический декупаж различными элементами, вырезанными из салфетки;
• Пустые промежутки заполнить простой тоновой подрисовкой под цвет основного мотива;
• Дать тарелке высохнуть;
• На завершающем этапе, тарелку покрыть несколькими слоями лака на основе акрила с промежуточной сушкой;
• Хорошо просушить;
• После можно использовать тарелку по назначению, или как элемент декора.
2. Декупаж вешалок
Декупаж вешалок.
Скопилось в шкафу множество ненужных старых вешалок, которые и выкинуть жалко, да и пользоваться не комильфо? Не беда. Выход есть. Вооружайтесь советами по технике декупаж, благодаря которым хлам превратится в самое настоящее произведение искусства, способное удивить не только родных и близких, а и гостей.
Декупаж деревянных вешалок для одежды.
Вам понадобится:
Деревянные вешалки;
• Рельефная паста тонкая;
• Декупажные карты (рисунок на выбор);
• Специальный грунт;
• Акриловые краски;
• Кракелюрный лак (по желанию);
• Декоративные краски;
• Синтетические кисти, наждачная бумага, мастихин.
Декупаж вешалок в стиле прованс.
Методы и способы создания:
Деревянную вешалку зачистить от зазубрин и загрунтовать белой акриловой краской;
• Рассоединить картинку или салфетку с выбранным вами рисунком для декупажа;
• Небольшими ножницами аккуратно вырезать фрагменты для декупажа;
• Клей ПВА развести с водой в соотношении 2:1 (2 части клея к одной части воды);
• Приложить к дереву рисунок;
• Кисточкой с клеем приклеить фрагмент, действуя от центра рисунка – к краям;
• Аккуратно разгладить, не оставляя складок;
• Дать высохнуть;
• Вскрыть сверху несколькими слоями лака, давая каждому слою подсохнуть.
3. Декупаж на ткани
Декупаж подушек.
Как оказалось, декупаж такая техника, которую запросто можно применять на любую поверхность, в том числе и на тканевую. Так что вы запросто можете обновиться не только частично свой гардероб, а и продекорировать подушки, занавески, салфетки и прочее.
Декупаж салфеток.
Вам понадобится:
Три-четыре синтетические кисти различной толщины для нанесения клея;
• Мочалка для удаления излишков клея;
• Клей ПВА средней густоты;
• Рисунок для переноса на ткань;
• Обыкновенная вода комнатной температуры;
• Утюг и ножницы;
• Вощёная бумага;
• Текстильный материал (натуральный).
Идеи декупажа на ткани.
Методы и способы создания:
Способ № 1
• Выбранный текстиль простирнуть в тёплой воде, высушить, хорошо отутюжить с применением пара;
• Аккуратно вырезать понравившийся рисунок;
• Ткань выложить на поверхности так, чтобы не было складок;
• Готовый рисунок разместить на поверхности и выравнять;
• Чтобы зафиксировать размещение, отметьте контур исчезающим маркером;
• Клеем ПВА покрыть размеченное под рисунок место;
• Дождаться полного высыхания;
• Если клей слишком густой, его можно разбавить слегка тёплой водой;
• Снять нижний белый слой с салфетки;
• Верхний слой с рисунком приложить к месту, где уже высох клей;
• Сверху салфетку покрыть вощённой бумагой и прогладить утюгом (средняя мощность);
• Проглаживать с середины к краям рисунка (около пяти минут);
• Проверить то, насколько прочно прикрепился рисунок к ткани;
• Если края отстают, то повторить процедуру с утюгом;
• Можно закрепить сверху аэрозольным лаком (покрывать тонким слоем);
• Дать высохнуть.
Декупаж на ткани своими руками.
Способ № 2
Материал выложить на канцелярский файл;
• Хорошо разгладить;
• Сверху выложить салфетку с рисунком;
• На салфетку нанести клей ПВА тонким слоем от центра к краям;
• Аккуратно приклеить к основе;
• Когда рисунок полностью приклеен к ткани, нанести поверх контрольный слой клея;
• Через сутки рисунок прогладить утюгом без пара через рисовую бумагу или хлопковую ткань.
4. Видео-бонусы
Видео-бонусы станут приятным дополнением к вышеперечисленным советам, а также они помогут почерпнуть идеи и вдохновение для декупажа на других предметах.
Декупаж комода.
Декупаж бутылок.
Декупаж по дереву для кухни.
Обратный декупаж на тарелках.
Декупаж для начинающих.
Декупаж стиральной машины.
Декупаж с нуля.
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