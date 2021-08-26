Новая жизнь старых вещей: свежие идеи декупажа своими руками

Любите красивые и оригинальные вещи, но при этом не желаете тратить на их приобретении приличную сумму?

Тогда вам однозначно стоит попробовать декупаж – техника, благодаря которой преобразится не только старая мебель, обретя вторую жизнь, а и многие другие предметы: от бутылок, шкатулок и коробок до посуды и даже одежды, что засияют по-новому, радуя глаз яркими красками и освежившимся внешним видом.

1. Декупаж тарелок

Оригинальный декупаж тарелки.

Чтобы преобразить скучные или же изрядно поднадоевшие старые тарелки, понадобится не так уж много времени, терпения, фантазии и небольшой список подручных средств, приобрести который не составит труда без особых затрат. К тому же, сам процесс создания будет невероятно увлекательным, так что к работе можно привлечь даже детишек школьного возраста и старше. Ведь проявить креативность желает практически каждый, так почему бы и нет?

Декупаж тарелки в восточном стиле.

Вам понадобится:

Тарелка;

Спиртовой вариант салфетки;

Файл;

Пульверизатор, наполненный водой;

Клей и лак на акриловой основе;

Салфетка с понравившимся изображением;

Акриловые краски;

Плоские кисти;

Валик.

Декупаж в стиле прованс.

Методы и способы создания:

Обезжирить поверхность тарелки при помощи спиртовой салфетки;

• Обязательно дождитесь, когда тарелка высохнет;

• Тонким слоем нанести клей ПВА на поверхность тарелки;

• Дать клею высохнуть;

• Взять салфетку с понравившимся изображением (помните о том, что изображение будет наноситься с внешней стороны);

• Салфетку с изображением аккуратно выложить на файл и смочить водой из пульверизатора;

• После этого файл с изображением перенести на поверхность тарелки;

• Постепенно аккуратно, начиная с центральной части, осторожно пройтись валиком по всей поверхности, мягко разглаживая;

• В данном случае валик можно заменить широкой плоской кистью;

• Завершив данный процесс, осторожно снять канцелярский файл своими руками;

• Остатки влаги убрать при помощи салфетки;

• Понравившийся рисунок из салфетки приклеить на клей ПВА;

• Затем, по желанию, в качестве окантовки сделать тематический декупаж различными элементами, вырезанными из салфетки;

• Пустые промежутки заполнить простой тоновой подрисовкой под цвет основного мотива;

• Дать тарелке высохнуть;

• На завершающем этапе, тарелку покрыть несколькими слоями лака на основе акрила с промежуточной сушкой;

• Хорошо просушить;

• После можно использовать тарелку по назначению, или как элемент декора.

2. Декупаж вешалок

Декупаж вешалок.

Скопилось в шкафу множество ненужных старых вешалок, которые и выкинуть жалко, да и пользоваться не комильфо? Не беда. Выход есть. Вооружайтесь советами по технике декупаж, благодаря которым хлам превратится в самое настоящее произведение искусства, способное удивить не только родных и близких, а и гостей.

Декупаж деревянных вешалок для одежды.

Вам понадобится:

Деревянные вешалки;

• Рельефная паста тонкая;

• Декупажные карты (рисунок на выбор);

• Специальный грунт;

• Акриловые краски;

• Кракелюрный лак (по желанию);

• Декоративные краски;

• Синтетические кисти, наждачная бумага, мастихин.

Декупаж вешалок в стиле прованс.

Методы и способы создания:

Деревянную вешалку зачистить от зазубрин и загрунтовать белой акриловой краской;

• Рассоединить картинку или салфетку с выбранным вами рисунком для декупажа;

• Небольшими ножницами аккуратно вырезать фрагменты для декупажа;

• Клей ПВА развести с водой в соотношении 2:1 (2 части клея к одной части воды);

• Приложить к дереву рисунок;

• Кисточкой с клеем приклеить фрагмент, действуя от центра рисунка – к краям;

• Аккуратно разгладить, не оставляя складок;

• Дать высохнуть;

• Вскрыть сверху несколькими слоями лака, давая каждому слою подсохнуть.

3. Декупаж на ткани

Декупаж подушек.

Как оказалось, декупаж такая техника, которую запросто можно применять на любую поверхность, в том числе и на тканевую. Так что вы запросто можете обновиться не только частично свой гардероб, а и продекорировать подушки, занавески, салфетки и прочее.

Декупаж салфеток.

Вам понадобится:

Три-четыре синтетические кисти различной толщины для нанесения клея;

• Мочалка для удаления излишков клея;

• Клей ПВА средней густоты;

• Рисунок для переноса на ткань;

• Обыкновенная вода комнатной температуры;

• Утюг и ножницы;

• Вощёная бумага;

• Текстильный материал (натуральный).

Идеи декупажа на ткани.

Методы и способы создания:

Способ № 1

• Выбранный текстиль простирнуть в тёплой воде, высушить, хорошо отутюжить с применением пара;

• Аккуратно вырезать понравившийся рисунок;

• Ткань выложить на поверхности так, чтобы не было складок;

• Готовый рисунок разместить на поверхности и выравнять;

• Чтобы зафиксировать размещение, отметьте контур исчезающим маркером;

• Клеем ПВА покрыть размеченное под рисунок место;

• Дождаться полного высыхания;

• Если клей слишком густой, его можно разбавить слегка тёплой водой;

• Снять нижний белый слой с салфетки;

• Верхний слой с рисунком приложить к месту, где уже высох клей;

• Сверху салфетку покрыть вощённой бумагой и прогладить утюгом (средняя мощность);

• Проглаживать с середины к краям рисунка (около пяти минут);

• Проверить то, насколько прочно прикрепился рисунок к ткани;

• Если края отстают, то повторить процедуру с утюгом;

• Можно закрепить сверху аэрозольным лаком (покрывать тонким слоем);

• Дать высохнуть.

Декупаж на ткани своими руками.

Способ № 2

Материал выложить на канцелярский файл;

• Хорошо разгладить;

• Сверху выложить салфетку с рисунком;

• На салфетку нанести клей ПВА тонким слоем от центра к краям;

• Аккуратно приклеить к основе;

• Когда рисунок полностью приклеен к ткани, нанести поверх контрольный слой клея;

• Через сутки рисунок прогладить утюгом без пара через рисовую бумагу или хлопковую ткань.

4. Видео-бонусы

Видео-бонусы станут приятным дополнением к вышеперечисленным советам, а также они помогут почерпнуть идеи и вдохновение для декупажа на других предметах.

Декупаж комода.

Декупаж бутылок.

Декупаж по дереву для кухни.

Обратный декупаж на тарелках.

Декупаж для начинающих.

Декупаж стиральной машины.

Декупаж с нуля.

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