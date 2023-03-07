50 фактов о том, что алкоголь полезен не только вреден, но и полезен

Все мы любим встречаться с друзьями в баре. Или напиваться с ними дома. Но каждый раз вы чувствуете себя виноватым: ведь алкоголь якобы очень вреден.



Но больше не нужно заниматься самоистязанием: алкоголь — в нужных количествах, разумеется, — вполне себе полезен для здоровья. Да, это правда! Вот какие научные факты мы нашли в подтверждение.



Пиво

Водка

Виски

Ром

Текила

Джин

Вино

Бренди или коньяк

Шампанское

Но не спешите увлекаться