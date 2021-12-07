Как легко и просто выкрутить слизанный винт

Как решить такую проблему.
Каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с таким неприятным явлением, как слизанный винт. Выкрутить надо, а не получается. Более того, любая попытка вставить отвертку в остаток паза, ухватиться и вывернуть такой винт только еще больше усугубляет ситуацию. Все это может сильно расстроить и озадачить мастера, однако у этой проблемы на самом деле есть достаточно простое решение.
Все очень просто на практике.
Для того, чтобы выкрутить слизанный винт, понадобится совсем немного. В первую очередь нужен небольшой кусочек резины. Подойдет для «спасательной операции» и любой другой прорезиненный материал. Примеры таких материалов: резиновый шарик, медицинский жгут, кусочек от камеры велосипедного (или любого другого) колеса. Из резины нужно будет вырезать небольшой прямоугольник.
Меняем резинку если надо.
Теперь кладем материал поверх слизанного самореза, как следует упираемся в отвертку и аккуратными, уверенными движениями начинаем выкручивать. Помним о том, что придется направлять большее усилие сверху. После нескольких поворотов отвертки на резинке могут проступить грани. В этом случае просто перекладываем ее на новый участок, чтобы инструмент не скользил.
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