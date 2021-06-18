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5 иномарок, которые можно смело брать, не боясь внушительного пробега на счетчике


5 иномарок, которые можно смело брать, не боясь внушительного пробега на счетчике

Приобретение автомобиля – это всегда серьезное мероприятие. Взять машину на первичном рынке по объективным причинам может не каждый. Вторичный рынок же полон дополнительных сложностей и неприятных неожиданностей. Никто не хочет опростоволоситься со своим выбором. Поэтому подходить к процедуре следует с особым вниманием. Тем не менее, даже на вторичном рынке есть машины, которые, имея за собой приличный пробег, скорее всего будут находиться в неплохом состоянии из-за очень высокого уровня начального качества и надежности.

1. Volkswagen Passat B3


Отличный автомобиль. |Фото: uk.wheelsage.org.

Отличный автомобиль. |Фото: uk.wheelsage.org.

 

Открывает наш рейтинг надежных автомобилей с пробегом вот этот немец. Откровенно простая и надежная конструкция делает данный автомобиль одним из лучших вариантов на вторичном рынке в доступном ценовом сегменте. Машина способна прослужить верой и правдой больше десятилетия. Модель доступна в кузовах седан и универсал. Встречается на рынке с бензиновым и дизельным двигателем.

Примечание: из-за достаточно жесткой подвески ездить на Volkswagen Passat B3 по разбитым дорогам будет крайне неудобно.

2. Mercedes-Benz W124


Все еще выглядит солидно. |Фото: yandex.by.

Все еще выглядит солидно. |Фото: yandex.by.

 

Культовый автомобиль, который будет очень сложно отыскать на рынке вторичных авто.
Тем не менее, даже несмотря на солидный возраст, Mercedes-Benz W124 может пробежать еще не один десяток тысяч километров. Перед покупкой данный автомобиль обязательно (и очень тщательно) стоит проверять на наличие признаков появления ржавчины. Из приятного – высокий комфорт и мощные двигатели.

Примечание: обслуживание Mercedes-Benz W124 не самое дешевое, особенно сегодня. Поэтому из всех вариантов этот может быть самым спорным.

3. Toyota Camry 30


Отличная машина. |Фото: autowp.ru.

Отличная машина. |Фото: autowp.ru.

 

Этот японский автомобиль на сегодняшний день будет едва ли не лучшим выбором среди машин со значительным пробегом. Известно много случаев, когда Toyota Camry 30 без проблем ездила и после преодоления порога в 150-200 тысяч километров. Редкий представитель рынка, который способен без особых проблем выдерживать все «тяготы и лишения», которые создают для конструкции машины отечественные дороги.

4. Audi 100 C4/A6 C4


Все еще можно брать. | Фото: otzyvy-avtovladelcev.ru.

Все еще можно брать. | Фото: otzyvy-avtovladelcev.ru.

 

Две модели Audi 100, которые стоит рассмотреть в качестве возможного варианта при выборе машины с пробегом. Отлично оцинкованный еще на заводе кузов у этих авто служит верой и правдой долгие годы. Общее качество и надежность сборки вкупе с повышенной надежностью агрегатов делают эти автомобили хорошим выбором для суровых российских условий. При должном и своевременном обслуживании машина прослужит еще не один год.

5. Nissan Maxima A32


Интересно, почему так непопулярен. |Фото: drive2.ru.

Интересно, почему так непопулярен. |Фото: drive2.ru.

 

В заключение темы нельзя не вспомнить и про такой японский автомобиль, как Nissan Maxima A32. Удивительно, что в России данная иномарка не очень-то популярна. Это странно вдвойне. Чаще всего на рынке попадается седан. Имеются и универсалы, однако их отыскать будет куда сложнее. Машина отличается плавностью хода и общей хорошей управляемостью. Лучше всего будет брать с механической трансмиссией. Качество всех агрегатов находится на должном уровне.

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5 иномарок, которые можно смело брать, не боясь внушительного пробега на счетчике

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5 иномарок, которые можно смело брать, не боясь внушительного пробега на счетчикеПодписаться на мой Instagram
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