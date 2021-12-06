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Безотказный способ открыть консервную банку, о котором не пишут в инструкции


Открыть консервы - задача не из простых.

Открыть консервы - задача не из простых.

Открыть консервы - дело для настоящего мужчины. Если вспомнить старые советские открывалки, становится понятно, что с банкой сгущенки или тушенки было под силу справиться только хорошо натренированному в этом деле. Прошли годы, в быту появились современные приспособления, но, кажется, консервы открывать легче не стало. А все потому, что большинство людей неправильно орудует открывалкой!

Как правильно пользоваться открывалкой для консервов.

Как правильно пользоваться открывалкой для консервов.

 

Итак, казалось бы, все просто. Взять открывалку, раздвинуть ручки, зацепить кромку банки между колесиком и зубчиком и сдвинуть ручки, сделав плотный зажим. В этот момент вы почувствуете, что колесико «прокусило» жестяную банку, и это значит, что можно начинать проворачивать рукоятку. В идеале клин должен проходить по кромке, разрезая ее. На самом же деле частенько бывает так, что из-за недостаточно высокого края банки или из-за не очень сильного зажима клин срывается с каждым оборотом. Вот это-то и раздражает больше всего.
Стандартное положение консервного ножа по отношению к банке.

Стандартное положение консервного ножа по отношению к банке.

 

Если клин соскакивает, нужно быть осторожным, ведь и нож достаточно острый, и отрезанный край жестяной крышки - тоже. Чтобы не пораниться, соблюдайте осторожность и продолжайте процедуру, вновь и вновь закрепляя клин, или же воспользуйтесь альтернативным методом установки консервного ножа.
Вместо того, чтобы устанавливать открывалку параллельно банке, попробуйте расположить устройство над ее крышкой. Тогда вы точно так же захватите край, но нож при этом будет находиться в безопасном положении.
Детальнее можно рассмотреть на фото- и видеоинструкции.
Нож расположен над крышкой консервной банки.

Нож расположен над крышкой консервной банки.

 

Когда пройдете полный круг, без труда снимите открывалку и крышку, которая полностью отделится от банки. Такой метод минимизирует риск порезаться об острые края. Попробуйте следовать этому совету, и ваша жизнь точно не будет прежней, ведь, как минимум, одну проблему вы сможете решать без лишних усилий!
Альтернативный способ, который позволит без труда открыть консервную банку.

Альтернативный способ, который позволит без труда открыть консервную банку.

 

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Безотказный способ открыть консервную банку, о котором не пишут в инструкции

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Безотказный способ открыть консервную банку, о котором не пишут в инструкцииПодписаться на мой Instagram
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