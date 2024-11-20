Техника безопасности: 9 вещей, которые не стоит оставлять в машине

9 вещей, которые не стоит оставлять в машине
Большинство владельцев автомобилей воспринимают свой четырёхколёсный транспорт, как второй дом, филиал квартиры. Что, учитывая цены на авто в наших широтах, неудивительно. Мы нередко допускаем беспорядок в жилище, что уж говорить про машину? Но даже если вы – знатный любитель всё разбрасывать и не возвращать их на место, постарайтесь никогда и ни под каким предлогом не оставлять в авто эти 9 вещей.
Вещи – это всего лишь вещи. И всё же, с ними стоит обращаться бережно, а некоторые и вовсе хранить, как зеницу ока. Перед тем, как выйти из машины и замкнуть её, проверьте, не осталось ли в салоне что-то из списка ниже. Не оставляйте эти 9 вещей в гордом одиночестве ни переднем или заднем сидении. И вот, почему.
1. Лекарства
Помимо того, что они могут пригодиться вам в любой момент, есть ещё одна причина. Большинство препаратов должно храниться в условиях комнатной температуры. А салон автомобиля вряд ли может похвастаться настолько крутым климат контролем, особенно, когда не заведён. Длительный перегрев или охлаждения способны значительно изменить свойства медикаментов. Кстати, по той же причине не стоит хранить их в ванной комнате.
2. Гаджеты и ноутбуки
Причина банальна: их могут украсть. И беда не только в высокой стоимости любимой электроники, но и в персональных данных, которые вы там храните. Вред от похищенных аккаунтов в соцсетях и фото личного характера зачастую значительно превышают расходы на покупку нового телефона или ноутбука. Как минимум, поставьте пароли на все устройства. Максимум – нигде и никогда не оставляйте гаджет без присмотра.
3. Солнцезащитные средства
Иронично, но косметику, которая защищает ваше тело от солнца, нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами. Так что лосьон на заднем сидении авто в ваше отсутствие – не лучшая идея. Тем более что от перегрева пластиковая тара может… лопнуть.
4. Пластиковые бутылки с водой
Во-первых, мало кто любит утолять жажду подогретой водой. Но «во-вторых» куда серьёзнее. Исследователи всё ещё не сошлись в едином мнении на этот счёт, но в пластике содержаться химические соединения, которые при определённых условиях становятся канцерогенными. И одно из этих условий – нагревание. Вы точно хотите пить такую воду?
5. Сумка
Даже если в ней нет ничего ценного, одинокая сумка на сидении авто гарантировано привлечёт к себе внимание злоумышленника.
6. Очки
Оставите их на сидении – с большей долей вероятности, забудете и сядете сверху. На панели приборов, да ещё и на солнце – под воздействием высокой температуры пластик портиться, а металл (логично же) нагревается. А вы когда-нибудь обжигались дужками очков?
7. Вино
Оставили бутылку в душной машине? Вы рискуете не только испортить вкус напитка, но и потратиться на чистку салона: ведь от длительного воздействия высокой температуры стеклянная тара и жидкость в ней могут начать подтекать.
8. Важные документы
Лучше носить их в руках или в сумке, чем оставлять в машине. Особенно, если вы – чиновник или бизнесмен.
9. Паспорт
Кажется, тут не нужны объяснения. И, тем не менее, немалый процент автолюбителей с чистой совестью и беспечностью оставляют важнейший документ в бардачке, а то и вовсе на сидении. Не надо так. Особенно, если не хотите нежданно обзавестись новым кредитом.
