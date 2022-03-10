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15 фактов, в которые люди действительно верили в 1990-х годах


15 фактов, в которые люди действительно верили в 1990-х годах

«Большой брат» не дремлет.

Мир сильно отличается по сравнению с тем, каким он был раньше. Сегодня кажется, что все движется очень быстро. В 1990-х годах все казалось совершенно иным и, действительно, другим было почти все. Мода, музыка, вещи для коллекционирования, и даже более того — то, во что верили люди.

1. Светлое будущее


Сегодня смешно: будущее будет лучше, чем прошлое.

Сегодня смешно: будущее будет лучше, чем прошлое.

 

С конца холодной войны вплоть до теракта «9/11» люди на Западе считали, что вскоре все станет лучше. Этот оптимизм был недолгим.

2. Поход в кинотеатр


Сегодня смешно: с детьми нужно обязательно сходить в кинотеатр.

Сегодня смешно: с детьми нужно обязательно сходить в кинотеатр.

 

Походы в кино для многих просто умерли после того, как появилось видео, куча TV-каналов и Интернет.

3. Планета Плутон


Сегодня смешно: Плутон является планетой.

Сегодня смешно: Плутон является планетой.

 

Поскольку в конце XX — начале XXI века в Солнечной системе было открыто множество объектов по массе сопоставимых с Плутоном, эту планету перевели в категорию карликовых планет.

4. «Большой брат»


Сегодня смешно: «Большой брат» дремлет.

Сегодня смешно: «Большой брат» дремлет.

 

Только чудаки думают, что правительство следит за всеми. Теперь только чудаки думают, что оно этого не делает.

5. Скоропись


Сегодня смешно: скоропись - это важно.

Сегодня смешно: скоропись - это важно.

 

Обязательно нужно научиться скорописи. В университете все придется записывать вручную.
А эту фразу наверняка говорил учитель русского языка.

6. Предел в 512 мегабайт


Сегодня смешно: предел в 512 мегабайт.

Сегодня смешно: предел в 512 мегабайт.

 

Никто и никогда не сможет заполнить более 512 мегабайт информацией. Когда Google объявила о запуске почты Gmail с персональным ящиком на 1 Гб в 2004 году, люди посчитали, это первоапрельской шуткой.

7. IT - «стабильная» работа


Сегодня смешно: IT - «стабильная» работа.

Сегодня смешно: IT - «стабильная» работа.

 

IT-индустрии всегда нужны были «свежие» работники. Набор необходимых для работы навыков меняется в этой сфере слишком быстро.

8. Птицы - не динозавры


Сегодня смешно: птицы - не динозавры.

Сегодня смешно: птицы - не динозавры.

 

Как недавно установили ученые, птицы являются прямыми потомками динозавров. Стоит отметить, что эту теорию пытаются опровергнуть.

9. Телефоны будут меньше


Сегодня смешно: телефоны будут становиться все меньше.

Сегодня смешно: телефоны будут становиться все меньше.

 

Так продолжалось до поры до времени, но с появлением смартфонов диагональ экрана начала постоянно увеличиваться.

10. Мини-диски


Сегодня смешно: за мини-дисками будущее музыки.

Сегодня смешно: за мини-дисками будущее музыки.

 

Они исчезли с рынка, не успев толком на нем появиться из-за изобретения iPod.

11. Apple - банкрот


Сегодня смешно: Apple обанкротится.

Сегодня смешно: Apple обанкротится.

 

Подвижной статьи Камень в 1996 году - Взлет и падение компании Apple Inc.

12. Мобильник на АЗС


Использование мобильного телефона может привести к взрыву АЗС. До сих пор на многих АЗС можно встретить знаки, запрещающие пользоваться мобильным телефоном, да и люди до сих пор верят в этот миф. Правда заключается в том, что не было зафиксировано ни единого подобного инцидента. Исследователи также не смогли найти ни единого способа, как можно взорвать АЗС с помощью мобильника.

13. Научная степень


Сегодня смешно: получение научной степени.

Сегодня смешно: получение научной степени.

 

Получение научной степени гарантирует хорошую работу... Как показала практика нет никакой взаимосвязи.

14. «Проблема 2000»


Сегодня смешно: «Проблема 2000».

Сегодня смешно: «Проблема 2000».

 

«Проблема 2000» положит конец миру, и самолеты будут падать с неба. Как видим, не произошло вообще ничего.

15. Калькулятор в кармане


Сегодня смешно: калькулятор в кармане.

Сегодня смешно: калькулятор в кармане.

 

Когда ты вырастешь, то не будешь каждый день ходить с калькулятором в кармане. Вряд ли хоть один человек не слышал эту фразу от своего учителя математики в школе.

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15 фактов, в которые люди действительно верили в 1990-х годах

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15 фактов, в которые люди действительно верили в 1990-х годахПодписаться на мой Instagram
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