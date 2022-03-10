15 фактов, в которые люди действительно верили в 1990-х годах

«Большой брат» не дремлет.
Мир сильно отличается по сравнению с тем, каким он был раньше. Сегодня кажется, что все движется очень быстро. В 1990-х годах все казалось совершенно иным и, действительно, другим было почти все. Мода, музыка, вещи для коллекционирования, и даже более того — то, во что верили люди.
1. Светлое будущее
Сегодня смешно: будущее будет лучше, чем прошлое.
С конца холодной войны вплоть до теракта «9/11» люди на Западе считали, что вскоре все станет лучше. Этот оптимизм был недолгим.
2. Поход в кинотеатр
Сегодня смешно: с детьми нужно обязательно сходить в кинотеатр.
Походы в кино для многих просто умерли после того, как появилось видео, куча TV-каналов и Интернет.
3. Планета Плутон
Сегодня смешно: Плутон является планетой.
Поскольку в конце XX — начале XXI века в Солнечной системе было открыто множество объектов по массе сопоставимых с Плутоном, эту планету перевели в категорию карликовых планет.
4. «Большой брат»
Сегодня смешно: «Большой брат» дремлет.
Только чудаки думают, что правительство следит за всеми. Теперь только чудаки думают, что оно этого не делает.
5. Скоропись
Сегодня смешно: скоропись - это важно.
Обязательно нужно научиться скорописи. В университете все придется записывать вручную. А эту фразу наверняка говорил учитель русского языка.
6. Предел в 512 мегабайт
Сегодня смешно: предел в 512 мегабайт.
Никто и никогда не сможет заполнить более 512 мегабайт информацией. Когда Google объявила о запуске почты Gmail с персональным ящиком на 1 Гб в 2004 году, люди посчитали, это первоапрельской шуткой.
7. IT - «стабильная» работа
Сегодня смешно: IT - «стабильная» работа.
IT-индустрии всегда нужны были «свежие» работники. Набор необходимых для работы навыков меняется в этой сфере слишком быстро.
8. Птицы - не динозавры
Сегодня смешно: птицы - не динозавры.
Как недавно установили ученые, птицы являются прямыми потомками динозавров. Стоит отметить, что эту теорию пытаются опровергнуть.
9. Телефоны будут меньше
Сегодня смешно: телефоны будут становиться все меньше.
Так продолжалось до поры до времени, но с появлением смартфонов диагональ экрана начала постоянно увеличиваться.
10. Мини-диски
Сегодня смешно: за мини-дисками будущее музыки.
Они исчезли с рынка, не успев толком на нем появиться из-за изобретения iPod.
11. Apple - банкрот
Сегодня смешно: Apple обанкротится.
Подвижной статьи Камень в 1996 году - Взлет и падение компании Apple Inc.
12. Мобильник на АЗС
13. Научная степень
Сегодня смешно: получение научной степени.
Получение научной степени гарантирует хорошую работу... Как показала практика нет никакой взаимосвязи.
14. «Проблема 2000»
Сегодня смешно: «Проблема 2000».
«Проблема 2000» положит конец миру, и самолеты будут падать с неба. Как видим, не произошло вообще ничего.
15. Калькулятор в кармане
Сегодня смешно: калькулятор в кармане.
Когда ты вырастешь, то не будешь каждый день ходить с калькулятором в кармане. Вряд ли хоть один человек не слышал эту фразу от своего учителя математики в школе.
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