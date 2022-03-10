15 фактов, в которые люди действительно верили в 1990-х годах

«Большой брат» не дремлет.

1. Светлое будущее

Сегодня смешно: будущее будет лучше, чем прошлое.

2. Поход в кинотеатр

Сегодня смешно: с детьми нужно обязательно сходить в кинотеатр.

3. Планета Плутон

Сегодня смешно: Плутон является планетой.

4. «Большой брат»

Сегодня смешно: «Большой брат» дремлет.

5. Скоропись

Сегодня смешно: скоропись - это важно.

6. Предел в 512 мегабайт

Сегодня смешно: предел в 512 мегабайт.

7. IT - «стабильная» работа

Сегодня смешно: IT - «стабильная» работа.

8. Птицы - не динозавры

Сегодня смешно: птицы - не динозавры.

9. Телефоны будут меньше

Сегодня смешно: телефоны будут становиться все меньше.

10. Мини-диски

Сегодня смешно: за мини-дисками будущее музыки.

11. Apple - банкрот

Сегодня смешно: Apple обанкротится.

12. Мобильник на АЗС

13. Научная степень

Сегодня смешно: получение научной степени.

14. «Проблема 2000»

Сегодня смешно: «Проблема 2000».

15. Калькулятор в кармане

Сегодня смешно: калькулятор в кармане.