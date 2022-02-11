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Решаем извечную проблему: что делать с сетчатыми «авоськами» для овощей и фруктов


Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

 

На кухне у нашего человека всегда найдутся две извечные проблемы: куда девать пакет с пакетами и что делать с многочисленными «авоськами» для овощей. О борьбе с пакетами мы рассказывали совсем недавно. А сегодня подскажем полезный и простой способ утилизировать сетки для фруктов. А заодно надолго запастись губками для мытья посуды.

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

 

Кушать овощи и фрукты – хорошо, вкусно и просто необходимо. А вот уверенно накапливать сетчатые «авоськи», в которые полезности расфасовывают в супермаркетах – как-то не очень. Серьёзно, вы действительно планируете использовать их для чего-то? Хотя, как оказалось, даже грубой «сетке» можно найти полезное применение. К примеру, превратить её в губку для мытья посуды, которая способна легко справиться даже с нагаром и следами жира!
Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

 

Вам понадобятся:
1. Сетки-упаковки для овощей и фруктов (чем больше, тем лучше);
2. Ножницы;
3. Иголка и прочная нитка;
4. 5 минут свободного времени

Шаг 1


Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

 

Все сетки порежьте на примерно одинаковые кусочки.
Они вовсе не обязательно должны быть ровными и равными. Зато, чем ярче и контрастнее цвета – тем веселее и симпатичнее финальный результат. А от самой крупной «авоськи» отрежьте верхушку, чтобы получился прямоугольный мешочек.

Шаг 2 и 3


Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

 

Теперь все мелкие кусочки разместите внутри сетки-мешка. При желании можно дополнительно завернуть их в ещё одну контрастную сетку. Так губка будет работать ещё лучше, да и выглядеть симпатичнее. Теперь дело за малым: просто сшейте края мешочка плотной ниткой.

Шаг 4


Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

 

Губка-эффективный «скраб» для вашей посуды готова! Но если хочется разнообразия, можно сделать ещё одну – круглой формы. Для этого просто втолкните края прямоугольной версии вовнутрь и зафиксируйте ниткой.
Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

 

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Решаем извечную проблему: что делать с сетчатыми «авоськами» для овощей и фруктов

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Решаем извечную проблему: что делать с сетчатыми «авоськами» для овощей и фруктовПодписаться на мой Instagram
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