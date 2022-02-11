Решаем извечную проблему: что делать с сетчатыми «авоськами» для овощей и фруктов

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Шаг 1

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Шаг 2 и 3

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Шаг 4

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды

Как за 5 минут превратить сетки для фруктов и овощей в губку-скраб для посуды