Рокарий — это настоящая жемчужина вашего сада, если он ухожен и грамотно спроектирован. Важно учитывать не только выбор растений, но и камней, которые станут его основой. В этой статье мы расскажем вам, какие камни лучше всего подойдут для рокария и какие растения можно посадить среди них, чтобы создать гармоничный и живописный ландшафт.

При планировании альпинария ключевым этапом является выбор подходящих камней. Чтобы создать естественный вид, рекомендуется использовать один или два вида камней, которые будут отличаться по размеру, форме, текстуре и цветовой гамме. Именно эти камни станут основой вашего альпинария, и их выбор будет определять окончательный вид композиции.Основу композиции должны составлять валуны и крупные камни, уложенные ярусами, с самыми большими камнями внизу и примерно на треть углубленными в грунт. Более мелкие камни послужат для заполнения пробелов.После посадки растений рекомендуется покрыть почву между ними каменной корой, крупой, щебнем или гравием. Это не только улучшит внешний вид рокария, но и поможет сохранить влагу, предотвратить прорастание сорняков и вымывание почвы.Различные горные породы обладают уникальным минеральным составом и по-своему влияют на реакцию почвы. Это обстоятельство определяет, какие растения можно успешно высаживать на вашем рокарии, в зависимости от того, какие камни вы используете для его создания.Чтобы упростить вам выбор подходящих растений, мы подготовили это руководство. В нём мы разделили популярные камни для рокариев на три категории: щелочные, нейтральные и кислые.В конце статьи вы найдете список растений, которые будут прекрасно себя чувствовать в каждой из этих сред.Камни на рокарии — это не просто декоративный элемент, но и важнейший фактор, влияющий на здоровье и развитие ваших растений. Их тип определяет реакцию почвы, уровень влажности и микроклимат, что непосредственно сказывается на выборе подходящих видов растений. Правильно подобранные породы обеспечивают устойчивость композиции, ограничивают эрозию и придают вашему каменноугольному саду естественный вид.Большинство традиционных многолетних растений, выращиваемых на камнях, предпочитают слабощелочную почву (pH>7). Это же касается и средиземноморских трав, среди которых особое место занимает лаванда.Щелочные камни высоко ценятся как материал для создания уникальных альпинариев. Кроме того, они могут стать основой для создания каменной грядки, вдохновленной средиземноморским пейзажем.Известняки — Это широко распространённые и доступные осадочные породы. Они лёгкие, мягкие и легко поддаются обработке, но менее прочные, чем большинство садовых камней.Окраска этих камней зависит от примесей, которые присутствуют в их составе, и может изменяться под воздействием атмосферных условий. Чаще всего они имеют кремовую, белую, серую, желтоватую или бежевую окраску, но встречаются и известняковые отложения коричневых, красных, розовых и медных оттенков.Эти камни значительно увеличивают реакцию субстрата, поэтому среди них могут расти только растения, которые любят щелочную почву.Доломит — это минерал, который обогащает почву не только кальцием, но и магнием. Он часто используется для создания рокариев, так как более мягко и медленно, чем известняк, снижает кислотность почвы. Доломит может иметь белый, серо-желтый или бурый оттенок.Порошкообразный доломит в виде удобрений можно приобрести на любом садовом рынке. Однако большие доломитовые валуны, как правило, стоят дорого и доступны не везде.Мрамор — это метаморфическая порода, представляющая собой скопление различных минералов. Он обладает удивительной цветовой гаммой: его поверхность испещрена полосами, прожилками и пятнами контрастных оттенков. Этот камень выглядит очень эффектно, но, к сожалению, он чувствителен к воздействию атмосферных явлений и стоит довольно дорого.Известковый туф, также известный как известковый некроз или травертин, характеризуется разнообразной поверхностью с многочисленными углублениями и богатой цветовой гаммой, включающей оттенки белого, желтого, коричневого и красного.Эта мягкая и хрупкая порода идеально подходит для создания углублений, которые можно использовать для выращивания небольших многолетников. Пористая структура туфа делает его проницаемым и благоприятным для большинства растений.Обратите внимание, что известковый туф значительно повышает уровень pH субстрата, поэтому его использование может быть предпочтительнее для растений, которые предпочитают щелочную среду. Кроме того, туф склонен к механическим повреждениям.Базальт — это типичная вулканическая порода, обладающая высокой твердостью и устойчивостью к эрозии. Его темно-серый или черный цвет, иногда с зеленоватым блеском, создает уникальные сочетания с растениями, чьи цветки имеют белые или желтые оттенки, а также с серебристыми листьями.Однако работа с базальтом требует особого подхода. При выборе камней для рокариев следует обратить внимание на их размер и форму, так как резка базальта до нужных размеров возможна только с использованием профессиональных инструментов.Серпентинит — это невероятно красивая метаморфическая порода, отличающаяся богатой цветовой гаммой, включающей разнообразные оттенки зелёного, синего, чёрного, коричневого, серого, красного и жёлтого цветов. Его поверхности часто испещрены контрастными прожилками и пятнами. Несмотря на свою красоту, цена на серпентинит довольно умеренная.Скалы из серпентинита выглядят потрясающе, однако из-за щелочной реакции этого материала выбор растений, способных расти на них, ограничен.1. камнеломка / 2. доломит + шаровидный разрыв / 3. песчаник + ройник / 4. полевой каменьНейтральная реакция камней, используемых для создания рокария, открывает широкие возможности для выбора растений. Достаточно лишь заполнить пространства между осколками скал подходящим для конкретного вида субстратом.Песчаник — это материал, который широко распространен и легко поддается обработке. Он не всегда имеет песчаный оттенок, часто встречаясь в бежевых, кремовых, коричневых, рыжеватых или красноватых тонах. Светлые песчаники уязвимы для загрязнения и быстро становятся серыми, поэтому для создания рокариев лучше использовать более темные отложения, особенно красные и коричневые.Полевой камень отличается богатой цветовой гаммой и обычно имеет округлую форму. Он очень прочный, широко доступный и чрезвычайно дешёвый. Если повезёт, то вы можете получить его бесплатно, так как он является частью «отходов» при производстве другой продукции. К сожалению, полевой камень не всегда выглядит естественно и может напоминать груду камней.Серый сланец, как и все сланцы, легко обрабатывается и раскалывается на ломтики или плитки. Как следует из названия, он имеет разнообразные оттенки серого цвета, иногда с зелеными, коричневыми, красными или желтыми вкраплениями. Это позволяет создавать рокарии с натуралистическим внешним видом и разнообразными формами.Название этого камня может ввести в заблуждение: хотя плитки и мелкие осколки можно приобрести без труда, получение большого серо-серого валуна может оказаться непростой задачей.1. Гнейс / 2. гранит + пламя / 3. доломит + лапчатка блестящая / 4. базальтСреди скал с кислой реакцией (pHГранит — один из самых прочных садовых камней, обладающий кислой реакцией. Он отличается высокой устойчивостью к погодным условиям и механическим повреждениям, а также относительно доступной ценой. Гранит может принимать разнообразные оттенки серого цвета, часто с вкраплениями других оттенков, таких как белый, коричневый или розовый. Гранит имеет ярко выраженную зернистую структуру, на поверхности которой невооруженным глазом можно заметить мелкие кристаллы минералов. Чтобы найти гранитные валуны с естественным внешним видом и оригинальной формой, потребуется некоторое время и усилия, но оно того стоит. Однако стоит отметить, что создание каменного сада из гранитного куба — не лучшая идея! Гнейс — это невероятно декоративная метаморфическая порода, украшенная пестрой мозаикой из полос, прожилок и пятен серого, белого, черного, коричневого, зеленого и медного оттенков. Его слегка кислая реакция делает его идеальным для большинства садовых растений, включая многие каменные многолетники.Гнейс может быть подвержен механическим повреждениям, но для рокариев это не имеет большого значения. Однако, если через каменный сад должна проходить тропинка или ступеньки, лучше выбрать другой материал для их строительства. Основным недостатком гнейса является его высокая цена.Серицитовый сланец — это распространенная горная порода серого, серебристого или стального цвета, часто с рыжеватым оттенком. Он отличается дешевизной и легкодоступностью.Серицитовый сланец встречается преимущественно в виде небольших фрагментов, которые легко раскалываются на тонкие пластины. Этот материал идеально подходит для создания так называемых рифленых скал, которые имитируют горные ландшафты.Кроме того, он немного снижает уровень кислотности почвы, что делает его подходящим для соседства с большинством растений.Где взять камень для рокарияВыбор камней для рокария не ограничивается теми, что описаны в этой статье. Сегодня без особых трудностей можно заказать валуны из самых экзотических уголков мира, удивляя своим необычным внешним видом и происхождением. Однако, прежде чем отправляться за камнями, стоит узнать, есть ли в вашем районе карьер или шахта. Местные породы будут выглядеть более естественно, а также помогут существенно сэкономить на транспортных расходах и избежать длительного ожидания доставки.Состав горных пород очень разнообразен, поэтому даже геологам бывает сложно точно охарактеризовать их свойства. Камни одного и того же типа, но из разных отложений, могут значительно отличаться по внешнему виду и реакции. Чтобы определить приблизительный pH в домашних условиях, можно воспользоваться «уксусной пробой». Просто налейте немного уксуса или другой кислоты на камень: если он начинает пениться, это означает, что в его составе есть кальций, что указывает на щелочную реакцию.1. ройник / 2. очиток / 3. смагличка / 4. левизияКакие растения можно посадить в рокарии, учитывая разнообразие камнейМы рады представить вам проверенные виды многолетников и низкорослых кустарников, которые мы разделили на три категории в зависимости от ваших предпочтений.Кальциолюбивые каменные растения (щелочная или слабощелочная реакция, pH>7)Астра альпийская (Aster alpinus)Дриас осьминог (Dryas octopetala)Карлина акаулис (Carlina acaulis)Колокольчик карпатский (Campanula carpatica)Мыльница базиликовая (Saponaria ocymoides)Родиола розовая (Rhodiola rosea)Пульсатилла (Pulsatilla) — большинство видовСмагличка каменная (Aurinia saxatilis)Эдельвейс альпийский (Leontopodium alpinum)Садовая паруса (Aubrieta x cultorum)Кислолюбивые горные породы (кислая или слабокислая реакция, pHКантабрийская дабеция (daboecia cantabrica)Горечавка бесстебельная (Gentiana acaulis)Горечавка китайская (G. sino-ornata)Левизия семядольная (Lewisia cotyledon)Литодора (Lithodora diffusa)Примула малая (Primula minima)Горный урданелла (Soldanella montana)Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris)Вереск кровавый (Erica carnea)Северный Зимородок (Linnaea borealis)Толерантные каменные растения (реакция от слабокислой до слабощелочной, pH 6,5-7,5)Ацена мелколистная (Acaena microphylla)Кавказский гусь (arabis caucasica)Гвоздика Сина (Dianthus gratianopolitanus)Тимьян ранний (Thymus praecox)Тимьян песчаный (t. serpyllum)Флокс шиловидный (Phlox subulata)Семпервивум (Sempervivum) – большинство видовСедум (Sedum) – большинство видовПлатикодон крупноцветковый (Platycodon grandiflorus)Камнеломка (Saxifraga x arendsii)Иберис вечнозеленый (iberis sempervirens)Армерия морская (Armeria maritima)