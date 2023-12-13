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Лучшие фотографии дикой природы, которые напоминают, как удивительна наша планета



Жюри конкурса фотографов дикой природы, который проходил в Германии, назвало победителей 2018 года. Среди лучших фотографий спаривающиеся жабы, охотящаяся росомаха и кальмар, который так похож на инопланетянина. Остаётся отметить, что этот фотоконкурс преследует цель повышения осведомлённости людей в разных уголках планеты о необходимости сохранения природы.

1. «Оляпка в полете»


Лучшим в категории «Молодые фотографы 15-17 лет» стал Саймон Джонсон (Simon Johnson) из Норвегии, запечатлевшей оляпку с добычей.

Лучшим в категории «Молодые фотографы 15-17 лет» стал Саймон Джонсон (Simon Johnson) из Норвегии, запечатлевшей оляпку с добычей.

 

2. «Быть матерью»


1-е место в номинации «Птицы» присуждено испанскому фотографу Хайме Кулебрасу (Jaime Culebras) за снимок с антоновым козодем.

1-е место в номинации «Птицы» присуждено испанскому фотографу Хайме Кулебрасу (Jaime Culebras) за снимок с антоновым козодем.

 

3. «В метель»


Вторым в категории «Птицы» признан испанский фотограф Андрес Мигель Домингес (Andrеs Miguel Dominguez), запечатлевший пару белохвостых орлов.

Вторым в категории «Птицы» признан испанский фотограф Андрес Мигель Домингес (Andrеs Miguel Dominguez), запечатлевший пару белохвостых орлов.

 

4. «Одинокий охотник»


1-е место в номинации «Млекопитающие» присуждено голландскому фотографу Яну ван дер Грифу (Jan van der Greef) за снимок с охотящейся росомахой.

1-е место в номинации «Млекопитающие» присуждено голландскому фотографу Яну ван дер Грифу (Jan van der Greef) за снимок с охотящейся росомахой.

 

5. «Мир полярных медведей»


2-е место в категории «Млекопитающие» занял норвежский фотограф Оле Йорген Лиодден (Ole Jоrgen Liodden), запечатлевший белого медведя на льдине.

2-е место в категории «Млекопитающие» занял норвежский фотограф Оле Йорген Лиодден (Ole Jоrgen Liodden), запечатлевший белого медведя на льдине.

 

6. «Первопроходец»


Лучшим в номинации «Другие животные» признан австрийский фотограф Кристиан Ваппл (Christian Wappl) за снимок с ползущей личинкой светлячка.

Лучшим в номинации «Другие животные» признан австрийский фотограф Кристиан Ваппл (Christian Wappl) за снимок с ползущей личинкой светлячка.

 

7. «Спаривание жаб»


2-е место в категории «Другие животные» занял итальянский фотограф Георг Кантиолер (Georg Kantioler), запечатлевший пару серых жаб среди зеленых водорослей.

2-е место в категории «Другие животные» занял итальянский фотограф Георг Кантиолер (Georg Kantioler), запечатлевший пару серых жаб среди зеленых водорослей.

 

8. «Лилия и первый лед»


1-е место в номинации «Растения и грибы» присуждено фотографу Ханну Ахонен (Hannu Ahonen) из Финляндии за снимок льдинки на плавающем листе карликовой лилии.

1-е место в номинации «Растения и грибы» присуждено фотографу Ханну Ахонен (Hannu Ahonen) из Финляндии за снимок льдинки на плавающем листе карликовой лилии.

 

9. «Композиции природы»


Вторым в категории «Растения и грибы» признан итальянский фотограф Сэмюэль Прадетто Синьотто (Samuel Pradetto Cignotto) за снимок молодых побегов купены.

Вторым в категории «Растения и грибы» признан итальянский фотограф Сэмюэль Прадетто Синьотто (Samuel Pradetto Cignotto) за снимок молодых побегов купены.

 

10. «Песчаные фигуры»


1-е место в номинации «Пейзажи» присуждено испанскому фотографу Дэвиду Фруто Эгею (David Frutos Egea), запечатлевшему песчаное образование после дождя.

1-е место в номинации «Пейзажи» присуждено испанскому фотографу Дэвиду Фруто Эгею (David Frutos Egea), запечатлевшему песчаное образование после дождя.

 

11. «Ледяные деревья»


2-е место в категории «Пейзажи» занял фотограф Эберхард Эмке (Eberhard Ehmke) из Германии за снимок необычных трещин в виде деревьев, образовавшихся на льду.

2-е место в категории «Пейзажи» занял фотограф Эберхард Эмке (Eberhard Ehmke) из Германии за снимок необычных трещин в виде деревьев, образовавшихся на льду.

 

12. «Звездный крейсер Чужого»


Лучшим в номинации «Под водой» стал итальянский фотограф Клаудио Цереси (Claudio Ceresi), запечатлевший охотящегося у рифа Манадо кальмара.

Лучшим в номинации «Под водой» стал итальянский фотограф Клаудио Цереси (Claudio Ceresi), запечатлевший охотящегося у рифа Манадо кальмара.

 

13. «Отверстия в воде»


2-е место в категории «Под водой» занял польский фотограф Якоб Деге (Jacob Degee) со снимком распахнувшей пасть китовой акулы во время кормежки.

2-е место в категории «Под водой» занял польский фотограф Якоб Деге (Jacob Degee) со снимком распахнувшей пасть китовой акулы во время кормежки.

 

14. «Действуя под давлением»


1-е место в номинации «Человек и природа» присуждено испанскому фотографу Джоан де ла Малла (Joan de la Malla), запечатлевшему вынужденное выступление макаки.

1-е место в номинации «Человек и природа» присуждено испанскому фотографу Джоан де ла Малла (Joan de la Malla), запечатлевшему вынужденное выступление макаки.

 

15. «Обособленные миры»


Вторым в категории «Человек и природа» стал швейцарский фотограф Феликс Хейнценберг (Felix Heintzenberg) со снимком зимородка у станции по очистке воды.

Вторым в категории «Человек и природа» стал швейцарский фотограф Феликс Хейнценберг (Felix Heintzenberg) со снимком зимородка у станции по очистке воды.

 

16. «Яйцо»


1-е место в номинации «Мастерская природы» присуждено швейцарскому фотографу Йохану Сиггессону (Johan Siggesson), запечатлевшему птицу-секретаря.

1-е место в номинации «Мастерская природы» присуждено швейцарскому фотографу Йохану Сиггессону (Johan Siggesson), запечатлевшему птицу-секретаря.

 

17. «Ночная тень»


2-е место в категории «Мастерская природы» занял фотограф Ян Лесманн (Jan Lesmann) из Германии за снимок притаившейся серой цапли во время ночного дождя.

2-е место в категории «Мастерская природы» занял фотограф Ян Лесманн (Jan Lesmann) из Германии за снимок притаившейся серой цапли во время ночного дождя.

 

18. «Бой сорок»


Лучшим в номинации «Юные фотографы до 14 лет» признан Лассе Куркела (Lasse Kurkela) из Финляндии, запечатлевший сражение двух черно-белых птиц.

Лучшим в номинации «Юные фотографы до 14 лет» признан Лассе Куркела (Lasse Kurkela) из Финляндии, запечатлевший сражение двух черно-белых птиц.

 

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