Лучшие фотографии дикой природы, которые напоминают, как удивительна наша планета

1. «Оляпка в полете»

Лучшим в категории «Молодые фотографы 15-17 лет» стал Саймон Джонсон (Simon Johnson) из Норвегии, запечатлевшей оляпку с добычей

2. «Быть матерью»

1-е место в номинации «Птицы» присуждено испанскому фотографу Хайме Кулебрасу (Jaime Culebras) за снимок с антоновым козодем.

3. «В метель»

Вторым в категории «Птицы» признан испанский фотограф Андрес Мигель Домингес (Andrеs Miguel Dominguez), запечатлевший пару белохвостых орлов.

4. «Одинокий охотник»

1-е место в номинации «Млекопитающие» присуждено голландскому фотографу Яну ван дер Грифу (Jan van der Greef) за снимок с охотящейся росомахой.

5. «Мир полярных медведей»

2-е место в категории «Млекопитающие» занял норвежский фотограф Оле Йорген Лиодден (Ole Jоrgen Liodden), запечатлевший белого медведя на льдине.

6. «Первопроходец»

Лучшим в номинации «Другие животные» признан австрийский фотограф Кристиан Ваппл (Christian Wappl) за снимок с ползущей личинкой светлячка.

7. «Спаривание жаб»

2-е место в категории «Другие животные» занял итальянский фотограф Георг Кантиолер (Georg Kantioler), запечатлевший пару серых жаб среди зеленых водорослей.

8. «Лилия и первый лед»

1-е место в номинации «Растения и грибы» присуждено фотографу Ханну Ахонен (Hannu Ahonen) из Финляндии за снимок льдинки на плавающем листе карликовой лилии.

9. «Композиции природы»

Вторым в категории «Растения и грибы» признан итальянский фотограф Сэмюэль Прадетто Синьотто (Samuel Pradetto Cignotto) за снимок молодых побегов купены.

10. «Песчаные фигуры»

1-е место в номинации «Пейзажи» присуждено испанскому фотографу Дэвиду Фруто Эгею (David Frutos Egea), запечатлевшему песчаное образование после дождя.

11. «Ледяные деревья»

2-е место в категории «Пейзажи» занял фотограф Эберхард Эмке (Eberhard Ehmke) из Германии за снимок необычных трещин в виде деревьев, образовавшихся на льду.

12. «Звездный крейсер Чужого»

Лучшим в номинации «Под водой» стал итальянский фотограф Клаудио Цереси (Claudio Ceresi), запечатлевший охотящегося у рифа Манадо кальмара.

13. «Отверстия в воде»

2-е место в категории «Под водой» занял польский фотограф Якоб Деге (Jacob Degee) со снимком распахнувшей пасть китовой акулы во время кормежки.

14. «Действуя под давлением»

1-е место в номинации «Человек и природа» присуждено испанскому фотографу Джоан де ла Малла (Joan de la Malla), запечатлевшему вынужденное выступление макаки.

15. «Обособленные миры»

Вторым в категории «Человек и природа» стал швейцарский фотограф Феликс Хейнценберг (Felix Heintzenberg) со снимком зимородка у станции по очистке воды.

16. «Яйцо»

1-е место в номинации «Мастерская природы» присуждено швейцарскому фотографу Йохану Сиггессону (Johan Siggesson), запечатлевшему птицу-секретаря.

17. «Ночная тень»

2-е место в категории «Мастерская природы» занял фотограф Ян Лесманн (Jan Lesmann) из Германии за снимок притаившейся серой цапли во время ночного дождя.

18. «Бой сорок»

Лучшим в номинации «Юные фотографы до 14 лет» признан Лассе Куркела (Lasse Kurkela) из Финляндии, запечатлевший сражение двух черно-белых птиц.