Как оживляют звёзд-покойников: Почему голографические концерты набирают популярность

Эми Уайнхаус, пятикратная обладательница премии «Грэмми», осталась в памяти поклонников как эксцентричная и неподражаемая певица. Девушка умерла очень молодой в 2011 году от алкогольной интоксикации. Но недавно ее отец заявил журналистам, что осенью 2019 года состоится мировое турне Эми. Зрители смогут увидеть на сцене голограмму певицы. Сегодня эта технология еще только развивается, но в виде трехмерных проекций уже выступили Майкл Джексон, Мадонна, рэпер Тупак Шакур, Виктор Цой, Михаил Горшенёв и Анна Нетребко.
История концертов голографических артистов еще пока очень молода. Начало им было положено в Японии, где виртуальные певцы любимы уже достаточно давно - полностью нарисованная Хатсуне Мику, например, бьет все рекорды популярности. Сначала девочку в стиле аниме с голубыми хвостиками на «живых» концертах показывали на большом экране, а затем придумали и реализовали технологию проецирования трехмерного изображения на прозрачный экран, расположенный под определенным углом к сцене. Конечно, недостатки у такой голограммы есть – иногда через артиста могут просвечивать предметы или лучи света, да и идеальное изображение видно не из каждой точки зала, но главное – начать, дальше, как известно, дело техники.
В 2006 году на премии «Грэмми» Мадонна удивила зрителей, выступив вместе с мультяшными персонажами. Группа Gorillaz сразу создавалась как анимационная, нарисована она была далеко не реалистично, а тут зрители увидели своих любимцев «вживую». Между смешными рокерами бегала энергичная Мадонна, которая под конец выступления тоже оказалась голограммой. В общем, шоу удалось.
Голографическое выступление Мадонны вместе с анимационной группой Gorillaz, 2006 год, премия «Грэмми»
То, что «оживление» давно ушедших звезд теперь не за горами, было ясно сразу, и действительно, в 2012 году на сцену вновь вышел репер Тупак Шакур, погибший в 1996-м. Зрители, конечно, были в восторге, хотя и отметили несколько неестественно-плавные движения «воскресшей» звезды. Дело в том, что для создания такого изображения внешний вид человека воссоздается в виде трехмерной модели, для этого используются его сохранившиеся изображения. А вот движения «снимаются» с живого человека-имитатора, который, обвешанный датчиками, должен танцевать, повторяя характерную хореографию. Эта технология также отработана уже на многочисленных персонажах, нарисованных для фильмов. Дальше изображения совмещаются, и воссозданный певец в результате не является просто записью старых концертов. Чего, конечно, нельзя сказать о звуке. Но в данном случае зрители заранее прощают вновь обретенному кумиру заведомую «фанеру».
В 2014 году на церемонии Billboard на одну песню «ожил» Майкл Джексон. У этого выступления тоже были свои недочеты, но зрители, рыдающие в зале, показали, что в принципе опыт удался. Хорошо поклонники отреагировали и на черно-белую голограмму Френка Синатры, появившуюся на юбилейной 50-й церемонии «Грэмми».
Наши разработчики тоже решили не отставать от мировых тенденций и первым делом «оживили», конечно, того, кто, судя по уличному искусству, и так жив в душах поклонников. В 2012 году в рамках выставки Future in Russia в Санкт-Петербурге на сцене появился Виктор Цой. Выступление зрителям понравилось хотя, с технической точки зрения, голограммы, конечно, еще далеки от совершенства.
Выступление голографической модели Виктора Цоя, 2012 год, выставка Future in Russia в Санкт-Петербурге
На 30-летии группы «Король и Шут» фанаты смогли вновь увидеть на сцене ушедшего из жизни в 2013 году Михаила Горшенёва. Легендарный Горшок появился в огромном черном кубе, как будто сотканный из лучей прожектора. Не всем фанатам такое решение пришлось по душе, да и само изображение показалось не слишком реалистичным, однако Андрей Князев, экс-солист группы, в интервью сказал, что, по его мнению, Горшок любил перевоплощения и несомненно одобрил бы такой эксперимент.
Выступление голографической проекции Михаила Горшенёва На 30-летнем юбилейном концерте группы «Король и Шут»
Конечно, голограммы получаются более удачными, когда для их создания позирует сам певец. Вот, например, выступление нашей оперной дивы Анны Нетребко на церемонии «Тэфи» в 2015 году прошло с ошеломляющим успехом. На самом деле певица в это время находилась на гастролях в Германии. Этой технологии прочат огромное будущее. Самые предусмотрительные артисты уже сегодня «запасаются» сделанными «при жизни» голограммами, чтобы в дальнейшем у наследников их творчества не возникли проблемы. Да и в гастрольный тур, быть может, удастся когда-нибудь съездить в несколько городов одновременно. Хотя сегодня развитие голографических концертов тормозит их изрядная цена. В интервью MTV разработчик Ник Смит, создатель таких голограмм, заявил, что «Диапазон вложенных средств в использование голограммы на одно выступление — от 100 до 400 тысяч долларов». Причем это – лишь за один концерт, так как прозрачный экран является одноразовым. Поэтому, если владельцы авторских прав на записи Эми Уайнхаус и отправят ее через восемь лет после смерти в мировое турне, стоить билеты, по всей видимости, будут немало. Все средства, полученные в ходе выступлений, пойдут в благотворительную организацию, созданную семьей певицы и послужат профилактике алкогольной и наркотической зависимости у подростков.
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