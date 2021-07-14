10 самых дорогих монет, которые восхищают не только нумизматов

Сегодня нумизматика является одним из самых увлекательных хобби во всём мире. Коллекционирование, казалось бы, самых простых вещей, таких как монеты, приобрело бешеной популярности. А всё потому, что существуют настолько редкие экземпляры «кругляшей», чья стоимость сегодня обозначается привлекательной суммой с огромным количеством нулей, что намного больше, чем их номинал. Сегодня мы расскажем о десятке самых дорогих и редких монет, что стали популярны и востребованы благодаря своей исторической важности, ошибкам во время чеканки и другим хитростям.
1. 20 долларов с двойным орлом, 1850 год
20 долларов с двойным орлом, 1850 год. \ Фото: ma-shops.com.
Пожалуй, эту монету можно смело назвать самой редкой и дорогой за всю историю не только США, но и остального мира. Эта монета была выпущена всего в одном экземпляре и ознаменовала собой пробник будущих, более популярных ходовых монет, номиналом в 20 долларов и с двойным орлом на реверсе. Отчеканили эту монету в 1850 году, что крайне удачно совпало с периодом золотой лихорадки, который тогда охватил Америку, а в частности – Калифорнию. Этот единственный образец сегодня хранится в музее Смитсона, в Национальной нумизматической коллекции. Стоит отметить, что её оценивают в рекордную сумму, а именно – в 20 миллионов долларов.
2. Доллар «Струящиеся волосы», 1794 год
Доллар «Струящиеся волосы», 1794 год. \ Фото: coinshome.net
Один из первых в истории долларов был выпущен в 1794 году на территории США и по сей день обладает ярким названием «Струящиеся волосы». Дизайн монеты разработан Робертом Скоттом, а внешний вид, форма и даже вес напоминали крайне популярный в то время испанский доллар. Созданная из серебряно-медного сплава, она обладает изображением Свободы на аверсе и орла на реверсе. Всего через год она была заменена другой и изъята из обихода, а потому её значимость и редкость повлияли на планку цены. В 2013 году один из экземпляров продали примерно за 10 миллионов долларов.
3. 20 долларов с двойным орлом, 1933 год
20 долларов с двойным орлом, 1933 год. \ Фото: coinnews.net.
В 1933 году Соединённые Штаты Америки отчеканили новую монету из настоящего золота, номинал которой составлял 20 долларов. Но она не успела войти в общий обиход, и была отозвана с обращения всего за один год. Дизайн монеты был нарисован уже известным Августом Сен-Годеном, который изобразил на аверсе Свободу с классическим факелом и оливковой ветвью – символом мира. Нумизматы и историки полагают, что эти монеты толком и не были использованы и буквально за первый год своего существования были разграблены, переплавлены и ушли в чьи-то анонимные руки. На сегодняшний день известно всего о пятнадцати экземплярах. Одну монету около семнадцати лет назад оценили и продали за 7,5 млн.$. Две монеты выставляются в Национальной коллекции нумизматики США, а остальные – в Форт-Ноксе.
4. Золотой дублон Брашера, 1787 год
Золотой дублон Брашера, 1787 год. \ Фото: google.ru.
Эта монета была изготовлена известным нью-йоркским ювелиром Эфраимом Брашером. Известно, что он производил монеты самостоятельно, чеканя их из меди, но в конечном итоге правительство Нью-Йорка запретило ему выпуск новых медных монет. На сегодняшний день эта монета существует в нескольких разновидностей, что оцениваются абсолютно по-разному. Так, в 2011 году на аукционе появилась монета, которая имела аверс с орлом, на груди которого были инициалы самого Брашера, и ушла она с молотка за 7,4 миллиона долларов. Чуть позже, в 2014 году, появилась ещё одна монета Брашера, которая имела его личную подпись на крыльях орла, и продалась она за 4,5 миллиона долларов.
5. Миллион долларов с изображением Елизаветы II, 2007 год
Миллион долларов с изображением Елизаветы II, 2007 год. \ Фото: dw.com.
В 2007 году канадцы выпустили монету, чей номинал поражает воображение: целый миллион долларов, заключенный в одном кругляше! Став рекордно дорогой в плане номинальной стоимости, она поразила ещё и своим материалом изготовления, который, по заверениям самих изготовителей, состоит из ста грамм золота, чистота которого – 99,99%. На аверсе изображена британская королева Елизавета II, а на реверсе – кленовые листы. Служила эта монета, как ни странно, способом продвижения других монет, изданных в Канаде и имевших отображения листа. А не так давно было куплено всего пять монет. Одну из них продали на аукционе десять лет назад за 4,02 миллиона доллара.
6. Серебряный доллар, 1830 год
Серебряный доллар, 1830 год. \ Фото: usacoinbook.com.
Эта монета, вопреки тому, что написано на ней, была выпущена не в 1804, а в 1830 году и создавалась из настоящего серебра. Известно, что эти монеты была созданы не для общего хождения, а в качестве подношения Эдмунда Робертса для других дипломатов родом из Сиама и Маската. Учёные полагают, что серебряный доллар имеет несколько классов, среди которых монеты класса I наиболее ценные и редкие. Один такой образец в 1999 году был оценён и продан за 4,1 миллиона доллара, а лот выставил на продажу никто иной, как султан Маската.
7. 5 центов с изображением Свободы, 1913 год
5 центов с изображением Свободы, 1913 год. \ Фото: sites.google.com.
Эта монета одна из немногих в истории США, которая была выпущена без нужного на то разрешения от Монетного двора. В 1913 году была произведена на свет целая партия монет номиналом в пять центов, но узнали об этом лишь спустя долгих семь лет, когда они были обнаружены у Самуэля Брауна, одного из бывших государственных работников. Эта монета считается первой, что в 1972 году оценивалась в сто тысяч долларов. В 1996 году она уже преодолела оценочный барьер в один миллион. На сегодняшний день было найдено только пять монет из всей партии, одна из которых в 2010 году сошла с молотка за 3,7 миллиона долларов.
8. 5 долларов с половинчатым орлом, 1822 год
5 долларов с половинчатым орлом, 1822 год. \ Фото: forums.collectors.com.
Нумизматы с опытом знают, что так называемый «Половинчатый орёл» является самой редкой монетой за всю историю. Монетный двор США выпустил её в 1822 году с номиналом в 5 долларов. Дизайн известного на весь мир половинчатого орла был разработан Джоном Райхом. Доподлинно известно, что было отчеканено около 18 тысяч монет, но как бы прискорбно это не звучало, на сегодняшний день обнаружены всего три из общего числа. Одна была продана на аукционе в 1982 году за 700 тысяч долларов, а две других и по сей день хранятся в Национальной нумизматической коллекции при институте Смитсона.
9. Двойной орёл Сен-Годена, 1907 год
Двойной орёл Сен-Годена, 1907 год. \ Фото: coins.sjrdesign.net.
Нарицательная стоимость этой монеты – 20 долларов и впервые она появилась в далёком 1907 году. Автором её дизайна стал Август Сен-Годен – популярный на то время скульптор. Высокий рельеф монеты сделал её ударопрочной, способной выдержать максимальные нагрузки. Известно, что было выпущено всего около двадцати монет со сверхвысоким рельефом. Классический дизайн менялся ещё несколько раз, а сама монета чеканилась и выпускалась до 1933 года включительно. Сегодня две монеты находятся в музее Смитсона, а ещё одну продали в 2005 году 3 млн.$.
10. Флорин Эдуарда III, 1344 год
Флорин Эдуарда III, 1344 год. \ Фото: goldbergcoins.com.
Эта монета была изготовлена в 1344 году британским королём Эдуардом III. Данный флорин ещё известен под названием «Двойной Леопард», которое появилось из-за того, что на её аверсе и реверсе можно отыскать изображения этих животных. Изначально монета имела номинал в шесть шиллингов и использовалась в торговых сделках по всей Европе. На аверсе можно увидеть самого короля, который важно восседает на троне, а по бокам от него находятся две леопардовые головы. На оборотной стороне находится королевский крест, увитый четырёхлистником, а также ещё несколько изображений леопардов. Вскоре после своего выпуска монета была изъята из общего обихода. Отметим, что на сегодняшний день это одна из самых востребованных и желанных британских монет, которая когда-либо существовала. Известно всего о трёх монетах. Одна из них в 2006 году была продана почти за семь миллионов долларов, став самой дорогой английской монетой в нумизматике. Остальные две хранятся в Британском музее.
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