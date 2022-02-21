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Memento mori: Римская церковь с декором из человеческих костей


Санта-Мария-делла-Кончеционе - церковь монахов-капуцинов в Риме.

Санта-Мария-делла-Кончеционе - церковь монахов-капуцинов в Риме.

 

Санта-Мария-делла-Кончеционе называют одной из самых необычных церквей в мире. Если взглянуть на фасад, это, кажется, самое заурядное здание в Риме, однако неподготовленным посетителям лучше туда не заходить. Крипта церкви сплошь состоит из настенных узоров, выполненных из тысяч человеческих скелетов.

Римская церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе. | Фото: art-of-trip.ru.

Римская церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе. | Фото: art-of-trip.ru.

 

В 1626 году Папа Римский Урбан VIII постановил построить церковь Ордена капуцинов. Ее возведением занимался Антонио Касони. Церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе расписывали такие известные художники как Караваджо, Пьетро да Кортона, Доменико. Когда через 5 лет строительство было окончено, монахи перенесли в крипту останки капуцинов, покоившихся до этого на старом кладбище в окрестностях фонтана Треви.
Смерть с весами. | Фото: scisne.net.

Смерть с весами. | Фото: scisne.net.

 

Согласно верованиям монахов-капуцинов, скелеты не следует рассматривать как нечто ужасное. «Memento mori («Помни о смерти»)», - любили они повторять. Через сто лет из останков умерших стали делать украшения для крипты. В пяти помещения можно увидеть узоры в стиле барокко, выложенные из человеческих костей, люстры из сотен позвонков.
В одной из образованных ниш находятся скелеты в монашеском облачении. На слабонервных туристов их зловещий вид оказывает неизгладимое впечатление. Всего для обустройства этого оссуария (костницы) были использованы останки 4000 монахов.
Кости католических монахов сложены для дальнейшего сохранения. | Фото: cdn.drprem.com.

Кости католических монахов сложены для дальнейшего сохранения. | Фото: cdn.drprem.com.

 
Костехранилище в церкви Санта-Мария-делла-Кончеционе. | Фото: cdn.destinationtips.com

Костехранилище в церкви Санта-Мария-делла-Кончеционе. | Фото: cdn.destinationtips.com

 

В ХVII веке среди духовных лиц часто практиковалась молитва с черепом в руках посреди крипты. В одной из часовен церкви находится мемориальная доска с надписью на трех языках: «Когда-то мы были тем, что сейчас — вы. Когда-нибудь вы будете тем, что сейчас — мы».
Жуткий орнамент, выполненный человеческими костями. | Фото: flickr.com.

Жуткий орнамент, выполненный человеческими костями. | Фото: flickr.com.

 
Крипта римской церкви Санта-Мария-делла-Кончеционе. | Фото: ru.wikipedia.org.

Крипта римской церкви Санта-Мария-делла-Кончеционе. | Фото: ru.wikipedia.org.

 

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Memento mori: Римская церковь с декором из человеческих костей

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Memento mori: Римская церковь с декором из человеческих костейПодписаться на мой Instagram
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