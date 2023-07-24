6 основных поз сна, которые могут много чего рассказать о человеке.

1. Сон на боку с согнутыми коленями

Сон на боку с согнутыми коленями.

2. Сон на животе

Сон на животе.

3. Сон в позе эмбриона

Сон в позе эмбриона.

4. Сон в «беспокойной» позе на животе

Сон в «беспокойной» позе на животе.

5. Сон позе «солдата»

Сон позе «солдата».

6. Сон лицом вверх

Сон лицом вверх.