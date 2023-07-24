6 основных поз сна, которые могут много чего рассказать о человеке.
Психологи считают, что поза, в которой спит человек, - одна из характеристик его личности. Как правило, устраиваясь на ночь поудобнее, человек принимает определённую позу, в которой он чувствует себя максимально комфортно, и именно по позе сна можно многое узнать о своём партнёре.
1. Сон на боку с согнутыми коленями
Сон на боку с согнутыми коленями.
Спать на боку, в наполовину свернутой позе, как правило, присуще людям весьма спокойным и уравновешенным в психологическом плане. Такие люди способны легко адаптировать к любым изменениям, как в их жизни, так и в отдельно взятой ситуации. Более того, таких людей очень и очень сложно как-то задеть или обидеть.
2. Сон на животе
Сон на животе.
Сон на животе в прямой позе, как правило, характерен для весьма импульсивных людей. Также данная поза свойственна людям, берущим на себя инициативу при такой возможности или необходимости, и людей не боящихся отвечать за свои поступки и выбор. Иначе говоря, это поза «типичных» лидеров – настойчивых и ответственных.
3. Сон в позе эмбриона
Сон в позе эмбриона.
В позе эмбриона, как правило, спят очень чувствительные люди с развитой эмпатией. Они способны сочувствовать и поддерживать других, словом и делом в трудную минуту. Однако они же подсознательно стремятся дистанцироваться от окружающего мира.
4. Сон в «беспокойной» позе на животе
Сон в «беспокойной» позе на животе.
Люди что пят на животе не прямо, но с согнутыми конечностями отличаются непредсказуемостью характера и реакции на происходящие события. Им бывает достаточно сложно сделать какой-либо конкретный выбор. В тоже время эти люди невероятно находчивы и изобретательны.
5. Сон позе «солдата»
Сон позе «солдата».
Сон на спине в прямой позе свойственен целеустремленным людям, умеющим увидеть и поставить для себя цель. Поза их сна также свидетельствует о внутренней гармонии и отсутствии каких-либо сомнений. В тоже время, такие люди чаще всего слишком требовательны к себе и окружающим. Могут страдать от излишнего перфекционизма.
6. Сон лицом вверх
Сон лицом вверх.
Сон на спине в любой произвольной позе, при которой лицо направленно вверх свойственен людям с очень добродушным нравом. Такие люди чаще всего настоящая душа любой компании. Одновременно с этим они бывают излишне рациональны и упрямы, особенно в вопросах связанных с работой.
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