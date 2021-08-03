Легенды 1990-х: Участники культовой шведской поп-группы «Ace of Base» тогда и сейчас

Культовая шведская группа *Ace of Base* | Фото: last.fm

Первый состав группы *Ace of Base* | Фото: last.fm

Участники группы *Ace of Base* | Фото: peoples.ru

Одна из самых популярных в ХХ в. европейских групп | Фото: last.fm

Культовая шведская группа *Ace of Base* | Фото: last.fm

Одна из самых популярных в ХХ в. европейских групп | Фото: last.fm

Звезды 1990-х гг. – группа *Ace of Base* | Фото: last.fm

Кумиры молодежи 1990-х гг. | Фото: spletnik.ru

Одна из самых популярных в ХХ в. европейских групп | Фото: last.fm

Линн Берггрен в 1990-х и в 2000-х гг. | Фото: spletnik.ru

Культовая шведская группа *Ace of Base* | Фото: last.fm

Йонас Берггрен в 1990-х и в 2000-х гг. | Фото: spletnik.ru

Звезды 1990-х гг. – группа *Ace of Base* | Фото: last.fm

Ульф Экберг в 1990-х и в 2000-х гг. | Фото: spletnik.ru

Йенни Берггрен в 1990-х и в 2000-х гг. | Фото: spletnik.ru

Йенни Берггрен в наши дни | Фото: kp.ua

После ухода одной из сестер группа превратилась в трио | Фото: last.fm

Новый состав группы | Фото: last.fm

Первый состав группы так и остался самым успешным | Фото: officialcharts . com