Римляне постарались: 8 древних изобретений, которые актуальны до сих пор

Изобретательности древних римлян можно только позавидовать. /Фото: media.slovoidilo.ua

1. Книги

Римлянам не были чужды практичность и образованность. /Фото: ichef.bbci.co.uk

2. Бетон

/Фото: pbs.twimg.com Уже в древнем мире умели делать настолько прочный бетон, что современный ему и в подметки не годится./Фото: pbs.twimg.com

3. Дороги

Если делать, то добротно и на 2000 лет. /Фото: upload.wikimedia.org

4. Фаст-фуд

Быстрое питание вне дома было заведено еще во времена Древнего рима. /Фото: newsland.com

История фаст-фуда довольно увлекательная. /Фото: life.bodo.ua

5. Газеты

Удивительно осознавать, что такие привычные современные вещи были в ходу и у древних людей. /Фото: epochalnisvet.cz

6. Кесарево сечение

Медицину на новый уровень! /Фото: travels.co.ua

7. Водопровод

Стоит поблагодарить римлян за блага современного мира. /Фото: farm1.static.flickr.com

8. Центральное отопление

В Древнем Риме даже в банях любили попариться. /Фото: zadumka.org