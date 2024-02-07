Как описаны инопланетяне в Библии

В среде уфологов уверены, что Библия во многих местах, прямо или косвенно рассказывает о встрече человечества с гостями из других миров. В самом деле, интерпретация некоторых канонических текстов может быть двояка, чем и пользуются псевдоученые. Однако, существуют и прямые указания, которые просто невозможно воспринимать иначе: огненные колесницы, видения, ядерное оружие — что, если наши предки действительно описывали встречи с разумными существами не из этого мира?









Лестница Иакова

Пылающий куст

Пылающая колесница

Уничтожение Содома и Гоморры

Вознесение Ильи-Пророка