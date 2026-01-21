С нами не соску...
5 способов заделать щель между ванной и стеной, чтобы не разводить лужи и не заливать соседей снизу




Установив новую ванну или просто затеяв ремонт в санузле, каждый хозяин неизбежно сталкивается с необходимостью как-то заделывать стык со стеной. На сегодняшний день существует большое количество самых разных способов. Все они отличаются ценой, сложностью и действенностью. Самое время разобрать наиболее популярные методы устранения щели между ванной и стеной.


1. Герметик и монтажная пена


Герметик поможет. |Фото: remtra.ru.

Герметик поможет. |Фото: remtra.ru.

 

Первый способ сводится к использованию составов-паст. Это может быть специальный герметик или даже обычная монтажная пена. Перед началом работ стык ванной и стены необходимо почистить и обезжирить. Кафель ванны рекомендуется оклеить в защитных целях малярным скотчем. При использовании монтажной пены также придется придумать, как закрыть ее при помощи подходящего декоративного элемента. Излишки пены или герметика срезаются ножом через 24 часа после заливки.

2. Цементный раствор


Поможет и раствор. |Фото: bibliostroy.ru.

Поможет и раствор. |Фото: bibliostroy.ru.

 

Заделать щель между ванной и стеной можно в том числе при помощи цементного раствора. Для этого придется подобрать подходящий материал, который будет обладать высокими характеристиками в области устойчивости к влаге и сырости. Цементная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны. Для повышения адгезии, поверхность ванны перед началом работ в обязательном порядке смачивается. После нанесения, раствор в обязательном порядке трамбуется, после чего оставляется в покое для засыхания.

3. Затирка для плитки


Пускаем в ход затирку. |Фото: luxhof.ru.

Пускаем в ход затирку. |Фото: luxhof.ru.

 

Один из самых простых и действенных способов заделывания стыка.
Единственное «но» заключается в том, что затирку можно применить только в тех случаях, когда размер щели составляет не более 0.5 см в самом большом месте. Перед началом работы, шов чистится, обезжиривается, а затем намачивается. Затирка разводится в небольшом количестве, после чего наносится при помощи шпателя. Излишки состава убираются влажной губкой. Процесс засыхания материала длиться 72 часа.

4. Уголок или пластиковый плинтус


Лучше всего - уголки. |Фото: brikplus.by.

Лучше всего - уголки. |Фото: brikplus.by.

 

Лучше всего для заделывания щели подойдет способ с установкой специального уголка, который продается в магазинах вместе с сантехникой и плиткой. Уголок должен иметь вставку из пластика (дешевый вариант) или алюминия (дорогой вариант). Основной нюанс заключается в том, что данный метод применяется исключительно в тех случаях, когда в ванной комнате проходит перекладка плитки. Все потому, что уголок для достижения полной герметичности должен ставиться вместе с ней.

Можно также подойти, с другой стороны, к решению проблемы и заделать стык при помощи обычного пластикового плинтуса. Посадить его можно на подходящий клей (должен дружить с водой) или на обычный герметик.

5. Керамический бордюр


Отличное решение. ¦Фото: 21vek.by.

Отличное решение. ¦Фото: 21vek.by.

 

Наконец, можно установить керамический или ПВХ бордюр. Минусом данного способа является то, что установить его достаточно сложно. Особенно человеку, который не имеет соответствующих навыков. Укладка бордюра всегда делается от одного из имеющихся углов. Крепится материал на специальный клеящий состав. Стыки между бордюрами замазываются затиркой, после чего нужно будет еще удалить излишки клея.

источник

