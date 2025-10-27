Культовую арену Колизея планируют восстановить с применением инновационных технологий

Колизей – жемчужина архитектуры и самая известная туристическая достопримечательность Италии. | Фото: planetofhotels.com.

В XIX ст. был снят деревянный настил арены и с тех пор подземные лабиринты открыты и для обзора, и для природных стихий.

Арене Колизея решили вернуть прежний вид.

Планируется установка деревянной арены из высокотехнологичных панелей.

Арена будет состоять из мобильных панелей, которые будут менять свое положение в зависимости от потребностей.

Благодаря инновационным технологиям, демонтировать деревянную платформу можно в считанные минуты.

Чтобы туристы смогли увидеть подземные объекты, часть платформы будет убираться или открываться.

Новым проектом предусмотрено внедрение систем вентиляции и рекуперации воды.

Новую арену планируют использовать для проведения экскурсий и организации массовых общегородских мероприятий.