Культовую арену Колизея планируют восстановить с применением инновационных технологий

Одному из старинных творений гениальных зодчих Древнего Рима – Колизею попытаются вернуть былое величие, причем с современным уклоном. Министерство культуры Италии объявило, что инженерная компания Milan Ingegneria уже может приступать к реставрационным работам. Главной изюминкой преобразований станет деревянная мобильная платформа, покрывающая весь главный этаж арены, которая позволит посетителям пройтись по ней, как это когда-то делали гладиаторы, там же планируют устраивать массовые мероприятия.
Колизей – жемчужина архитектуры и самая известная туристическая достопримечательность Италии. | Фото: planetofhotels.com.
С 80-годов новой эры римский Колизей являлся местом проведения зрелищных мероприятий - начиная с кровавых боев гладиаторов и звериной травли, и заканчивая показательными морскими сражениями (наумахии), на которые сходилось более 50 тыс. человек. Несмотря на то, что с тех пор прошло очень много лет, полуразрушенная арена привлекает миллионы туристов, стремящихся собственными глазами увидеть впечатляющий объект.
В XIX ст. был снят деревянный настил арены и с тех пор подземные лабиринты открыты и для обзора, и для природных стихий.
По сведениям авторов Novate.ru, интерес к посещению Колизея возрос в XIX в., когда археологи обнаружили под деревянным настилом арены сеть подземных туннелей и камер, где в свое время содержались гладиаторы и животные перед началом кровавых боев. Именно тогда и было принято решение о демонтаже платформы, чтобы туристы и все желающие могли беспрепятственно рассмотреть спрятанные от публики помещения. С тех пор часть подземных туннелей можно было увидеть просто стоя на сохранившихся трибунах.
Арене Колизея решили вернуть прежний вид.
Немного истории: Строительство Колизея или амфитеатра Флавиев началось в 72 г.занимались местные мастера, зодчие, инженеры и художники. За столь короткий промежуток времени целой армии строителей и рабов удалось возвести одно их самых впечатляющих сооружений мира. Согласно расчетам, длина наружного эллипса амфитеатра составляет 524 м, при длине арены — 85,75 м и ширине 53,62 м. Высота стен колеблется от 48 до 50 м.
Планируется установка деревянной арены из высокотехнологичных панелей.
Как обещает Министр культуры Дарио Франческини, к 2023 г. ситуация должна изменится, поскольку было принято решение о восстановлении деревянной платформы. За особенную реставрацию с применением инновационных технологий взялась инженерная компания Milan Ingegneria. По предварительным расчетам компании на реконструкцию и обновление арены понадобится около 22 млн дол.
«Это будет большое технологическое вмешательство, которое позволит посетителям увидеть не только подземные помещения, но и оценить всю красоту Колизея, стоя в центре арены», – по этому поводу говорит министр культуры Италии.
Арена будет состоять из мобильных панелей, которые будут менять свое положение в зависимости от потребностей.
Разработчики обещают, что реставрация уникального памятника архитектуры не станет точным копированием конструкции старинного объекта, арена будет создана с внедрением инновационных технологий. После завершения работ деревянный помост площадью 3 тыс. кв. м позволит гостям и жителям Рима увидеть Колизей таким, каким видели его предки. При этом деревянная платформа будет состоять из высокотехнологичных мобильных панелей, что позволит заглянуть в подземную часть сооружения. Любые манипуляции с ареной смогут проводиться простым нажатием кнопки, ведь в конструкцию пола планируют внедрить поворотные и выдвижные механизмы, позволяющие как создавать надежный помост, так его и убирать.
Чтобы обеспечить долговечность и безопасность платформы, решили использовать суперпрочную водоотталкивающую древесину акойи. Для безопасности нового внедрения и самого памятника архитектуры, арена будет установлена без закрепления на существующих стенах, которым уже почти 2 тыс. лет. Проектом предусмотрено, что новая конструкция на физическом и химическом уровнях полностью изолирована от сохранившейся кладки, чтобы не допустить влияния горизонтальных сил, будь то землетрясения или динамическое воздействие людей, идущих по арене.
Благодаря инновационным технологиям, демонтировать деревянную платформу можно в считанные минуты.
Чтобы туристы смогли увидеть подземные объекты, часть платформы будет убираться или открываться.
По замыслу разработчиков, деревянная платформа будет состоять из тысяч подвижных планок (ламелей), которые могут еще и вращаться, чтобы обеспечить вентиляцию и проникновение света в подземные помещения, а также обеспечивать беспрепятственный обзор туннелей и комнат.
В закрытом положении можно получить арену для проведения концертов и театральных представлений. Также планируется создание подземного музея для посетителей, в который можно будет попасть с помощью лифтов.
Для обеспечения максимальной сохранности подземных сооружений будут внедрены 24 установки механической вентиляции, распределенные по всей площади арены, датчики контроля температуры и влажности помещений подземелья, которые позволят всего за 30 минут произвести полную замену воздуха.
Новым проектом предусмотрено внедрение систем вентиляции и рекуперации воды.
Новую арену планируют использовать для проведения экскурсий и организации массовых общегородских мероприятий.
Примечательно: Проектом компании Milan Ingegneria предусмотрены скрытые люки, через которые дождевая вода, скапливаемая на платформе, будет попадать в созданную водозаборную и очистную станцию. Уже оттуда она попадет в бытовые помещения и туалеты, которых предусмотрено немало, ведь Колизей является самым посещаемым памятником Рима. В 2019 году, например, уникальную достопримечательность посетили более 7,6 млн туристов.
