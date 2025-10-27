С нами не соску...
Культовую арену Колизея планируют восстановить с применением инновационных технологий



Одному из старинных творений гениальных зодчих Древнего Рима – Колизею попытаются вернуть былое величие, причем с современным уклоном. Министерство культуры Италии объявило, что инженерная компания Milan Ingegneria уже может приступать к реставрационным работам. Главной изюминкой преобразований станет деревянная мобильная платформа, покрывающая весь главный этаж арены, которая позволит посетителям пройтись по ней, как это когда-то делали гладиаторы, там же планируют устраивать массовые мероприятия.


Колизей – жемчужина архитектуры и самая известная туристическая достопримечательность Италии. | Фото: planetofhotels.com.

Колизей – жемчужина архитектуры и самая известная туристическая достопримечательность Италии. | Фото: planetofhotels.com.

 

С 80-годов новой эры римский Колизей являлся местом проведения зрелищных мероприятий - начиная с кровавых боев гладиаторов и звериной травли, и заканчивая показательными морскими сражениями (наумахии), на которые сходилось более 50 тыс. человек. Несмотря на то, что с тех пор прошло очень много лет, полуразрушенная арена привлекает миллионы туристов, стремящихся собственными глазами увидеть впечатляющий объект.
В XIX ст. был снят деревянный настил арены и с тех пор подземные лабиринты открыты и для обзора, и для природных стихий.

В XIX ст. был снят деревянный настил арены и с тех пор подземные лабиринты открыты и для обзора, и для природных стихий.


 

По сведениям авторов Novate.ru, интерес к посещению Колизея возрос в XIX в., когда археологи обнаружили под деревянным настилом арены сеть подземных туннелей и камер, где в свое время содержались гладиаторы и животные перед началом кровавых боев. Именно тогда и было принято решение о демонтаже платформы, чтобы туристы и все желающие могли беспрепятственно рассмотреть спрятанные от публики помещения. С тех пор часть подземных туннелей можно было увидеть просто стоя на сохранившихся трибунах.

 
Арене Колизея решили вернуть прежний вид.

Арене Колизея решили вернуть прежний вид.

 

Немного истории: Строительство Колизея или амфитеатра Флавиев началось в 72 г.
новой эры. Понадобилось всего 8 лет, чтобы возвести столь грандиозный объект, используя минимум строительной техники. Исследователи утверждают, что главной движущей силой при возведении театра под открытым небом стали рабы, привезенные после боевых походов в Иудею (предполагают, что их было около 100 тыс. человек), ну а расчетами и руководством занимались местные мастера, зодчие, инженеры и художники. За столь короткий промежуток времени целой армии строителей и рабов удалось возвести одно их самых впечатляющих сооружений мира. Согласно расчетам, длина наружного эллипса амфитеатра составляет 524 м, при длине арены — 85,75 м и ширине 53,62 м. Высота стен колеблется от 48 до 50 м.

 
Планируется установка деревянной арены из высокотехнологичных панелей.

Планируется установка деревянной арены из высокотехнологичных панелей.


 

Как обещает Министр культуры Дарио Франческини, к 2023 г. ситуация должна изменится, поскольку было принято решение о восстановлении деревянной платформы. За особенную реставрацию с применением инновационных технологий взялась инженерная компания Milan Ingegneria. По предварительным расчетам компании на реконструкцию и обновление арены понадобится около 22 млн дол.

«Это будет большое технологическое вмешательство, которое позволит посетителям увидеть не только подземные помещения, но и оценить всю красоту Колизея, стоя в центре арены», – по этому поводу говорит министр культуры Италии.

 
Арена будет состоять из мобильных панелей, которые будут менять свое положение в зависимости от потребностей.

Арена будет состоять из мобильных панелей, которые будут менять свое положение в зависимости от потребностей.

 

Разработчики обещают, что реставрация уникального памятника архитектуры не станет точным копированием конструкции старинного объекта, арена будет создана с внедрением инновационных технологий. После завершения работ деревянный помост площадью 3 тыс. кв. м позволит гостям и жителям Рима увидеть Колизей таким, каким видели его предки. При этом деревянная платформа будет состоять из высокотехнологичных мобильных панелей, что позволит заглянуть в подземную часть сооружения. Любые манипуляции с ареной смогут проводиться простым нажатием кнопки, ведь в конструкцию пола планируют внедрить поворотные и выдвижные механизмы, позволяющие как создавать надежный помост, так его и убирать.

Чтобы обеспечить долговечность и безопасность платформы, решили использовать суперпрочную водоотталкивающую древесину акойи. Для безопасности нового внедрения и самого памятника архитектуры, арена будет установлена без закрепления на существующих стенах, которым уже почти 2 тыс. лет. Проектом предусмотрено, что новая конструкция на физическом и химическом уровнях полностью изолирована от сохранившейся кладки, чтобы не допустить влияния горизонтальных сил, будь то землетрясения или динамическое воздействие людей, идущих по арене.
Благодаря инновационным технологиям, демонтировать деревянную платформу можно в считанные минуты.

Благодаря инновационным технологиям, демонтировать деревянную платформу можно в считанные минуты.

 

 
Чтобы туристы смогли увидеть подземные объекты, часть платформы будет убираться или открываться.

Чтобы туристы смогли увидеть подземные объекты, часть платформы будет убираться или открываться.

 

По замыслу разработчиков, деревянная платформа будет состоять из тысяч подвижных планок (ламелей), которые могут еще и вращаться, чтобы обеспечить вентиляцию и проникновение света в подземные помещения, а также обеспечивать беспрепятственный обзор туннелей и комнат.

В закрытом положении можно получить арену для проведения концертов и театральных представлений. Также планируется создание подземного музея для посетителей, в который можно будет попасть с помощью лифтов.

Для обеспечения максимальной сохранности подземных сооружений будут внедрены 24 установки механической вентиляции, распределенные по всей площади арены, датчики контроля температуры и влажности помещений подземелья, которые позволят всего за 30 минут произвести полную замену воздуха.

 
Новым проектом предусмотрено внедрение систем вентиляции и рекуперации воды.

Новым проектом предусмотрено внедрение систем вентиляции и рекуперации воды.

 

 
Новую арену планируют использовать для проведения экскурсий и организации массовых общегородских мероприятий.

Новую арену планируют использовать для проведения экскурсий и организации массовых общегородских мероприятий.

 

Примечательно: Проектом компании Milan Ingegneria предусмотрены скрытые люки, через которые дождевая вода, скапливаемая на платформе, будет попадать в созданную водозаборную и очистную станцию. Уже оттуда она попадет в бытовые помещения и туалеты, которых предусмотрено немало, ведь Колизей является самым посещаемым памятником Рима. В 2019 году, например, уникальную достопримечательность посетили более 7,6 млн туристов.

