Прекрасные и опасные: пляжи, на которых лучше не отдыхать

Отправляясь на отдых в тёплые страны, чтобы позагорать на прекрасных пляжах, люди меньше всего думают об опасности, тем не менее существует немало прекрасных и живописных мест, которые представляют реальную угрозу для отдыхающих.
В этом списке вы узнаете о некоторых самых опасных пляжах, красота которых способна притупить бдительность любого!
Пляж Стейтес (Staithes), Йоркшир, Великобритания
Прекрасный вид на эту романтичную рыбацкую деревушку омрачается тем фактом, что её пляж входит в число одних из самых худших пляжей в Европе. Загрязнённая канализационными стоками вода не соответствует минимальным требованиям безопасности.
Пляжи в Шэньчжэнь (Shenzhen), Китай
Эти пляжи являются очень популярным местом отдыха как среди местных жителей, так и среди туристов, приезжающих сюда в невероятном количестве. В результате, иногда здесь буквально негде яблоку упасть, в чём и заключается основная угроза: из-за возникающих между многочисленными посетителями конфликтов чаще всего страдают дети.
Пляж Махо (Maho Beach), остров Сен-Мартен
Наиболее часто посещаем фотографами и любителями острых ощущений, пляж располагается в непосредственной близости от аэропорта, поэтому идущие на взлёт и посадку самолёты пролетают буквально над головами отдыхающих.
Остров Херд (Heard Island), Индийский океан
Являясь внешней территорией Австралии, остров омывается не самыми тёплыми водами Индийского океана, находясь в южной его части. Поэтому ледяной пляж популярен лишь среди любителей экстремального серфинга, не пугающихся перспективы переохлаждения.
Пляж Гансбай (Gansbaai Beach), ЮАР
Прибрежные воды этого пляжа считаются местом наибольшей концентрации больших белых акул в мире, и люди нашли способ на этом заработать. Здесь можно вблизи посмотреть на морских хищниц, погрузившись под воду в металлической клетке.
Пляж Нью-Смирна (New Smyrna Beach), штат Флорида, США
На считающемся одним из лучших во Флориде пляже нередко появляются акулы. Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как мировая столица нападения акул: из зарегистрированных в 2007 году 112 нападений акул на человека 17 произошли именно на этом пляже. Кроме того, отдыхающим здесь следует опасаться не только акул, но и людей: здесь любят промышлять воры и карманники.
Пляж Ханакапиаи (Hanakapiai Beach), Гавайи, США
Будучи одним из самых красивых гавайских пляжей, Ханакапиаи расположен в очень отдалённом месте, не имея спасательной станции, при этом здесь бушуют отбойные течения, способные унести плавающего человека в открытое море.
Прайя-де-Боа Вьежем (Praia de Boa Viagem), Ресифи, Бразилия
Вплоть до начала 1990-х пляж был свободным от акул, однако со временем, из-за изменений в экосистеме, спровоцированных деятельностью человека, они буквально оккупировали пляж, начав охотиться на пловцов.
Пляж на мысе Несчастья (Cape Tribulation), Квинсленд, Австралия
Небольшая популяция крокодилов, в отличие от остальной части страны, компенсируется засильем других агрессивных и опасных существ: казуаров, ядовитых пауков, змей и медуз, которые наиболее активны в период с октября по июнь.
Пляж Сиполите (Playa Zipolite), Мексика
Это удивительно красивое место называют пляжем мертвецов. Всё потому, что здесь огромные волны и опасные течения, погубившие немалое количество людей. С началом дежурства на пляже большой команды профессиональных спасателей количество несчастных случаев значительно сократилось.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии