9 своенравных собачьих пород, которые лучше не заводить новичкам в деле воспитания четвероногих

1. Ротвейлер

Без воспитания - никак. /Фото: pinterest.com.

2. Немецкая овчарка

С большинством овчарок нужно плотно работать. /Фото: pinterest.com.

3. Сибирский хаски

Собака не для квартиры. /Фото: ВКонтакте.

4. Эрдельтерьер

Тот еще баламут. /Фото: wise-animal.ru.

5. Сенбернар

Не так прост, как кажется. /Фото: ru.pinterest.com.

6. Веймаранер

Собаке нужен правильный уход. /Фото: ru.pinterest.com.

7. Чау-чау

Характер у них тот еще. /Фото: msn.com.

8. Акита-ину

Порода обожает доминировать. /Фото: animaljournal.ru.

9. Комондор

Пусть забавная внешность вас не обманывает. /Фото: wmn.de.