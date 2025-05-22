9 своенравных собачьих пород, которые лучше не заводить новичкам в деле воспитания четвероногих

Человек всегда должен быть в ответе за тех, кого приручает. Причем ответственность эта должна носить самый широкий характер. Отвечать нужно не только перед собой, семьей и обществом, но и перед братом нашим меньшим. Не стоит портить жизнь четвероногому созданию. В противном случае есть отнюдь не нулевая вероятность, что это создание испортит жизнь не только вам, но и абсолютно непричастным людям вокруг.
1. Ротвейлер
Без воспитания - никак. /Фото: pinterest.com.
Из собак этой породы получаются одни из лучших питомцев-компаньонов для всей семьи. Ротвейлеры традиционно славятся преданностью не только отдельному человеку-хозяину, но и всей его семье. Однако, для достижения таких результатов с собакой придётся много и напряженно работать с самого детства. Ротвейлер - физически сильная и весьма властная по характеру порода. Поэтому крайне важно заложить надёжный фундамент дрессировки еще в бытность питомца щенком. Также не стоит превращать ротвейлера в «одинокого сторожа», собака должна постоянно ощущать себя полноценным членом вашей семейной «стаи». Постоянное общение, игры, дрессировка и правильное воспитание – залог здоровых отношений с породой.
2. Немецкая овчарка
С большинством овчарок нужно плотно работать. /Фото: pinterest.com.
Знают овчарку все. Любят – многие. К сожалению, многие не слишком ответственные граждане дают слабину, поддавшись миловидности щенков этой породы, совершенно забывая о том, что немецкая овчарка требует особого подхода.
3. Сибирский хаски
Собака не для квартиры. /Фото: ВКонтакте.
Сибирский хаски – это не собака для квартиры. Собственно, на этом можно было бы и закончить. Порода изначально не выводилась в качестве компаньона, а потому плохо приспособлена для жизни в заточении. Конечно, завести «сибиряка» можно. Но если хотите добра собаки, сначала прикиньте найдется ли у вас достаточно свободного времени для долгих прогулок с активными играми и постоянными физическими нагрузками. Хаски придется уделять очень много времени. В противном случае собака станет или постоянно «чудить», или впадет в депрессию.
4. Эрдельтерьер
Тот еще баламут. /Фото: wise-animal.ru.
За симпатичным (и даже немного нелепым) внешним видом этой породы скрывается достаточно тяжелый характер. Без правильного воспитания и дрессуры эрдельтерьер может легко возомнить себя вожаком вашей «стаи». В этом случае с собакой не напасешься хлопот. Но еще хуже, когда эрдельтерьер не стремится заменять положение вожака, однако при этом находит в семье наислабейшего… Из этого в свою очередь проистекает соответствующее отношение породы к отмеченному «чёрной меткой» человеку. Хуже всего если это будет ребенок. Увы, агрессии эрдельтерьеры отнюдь не стесняются. Чтобы такого не допустить с собакой придется много и напряженно работать буквально с «пеленок».
5. Сенбернар
Не так прост, как кажется. /Фото: ru.pinterest.com.
Сенбернар выглядит грозно… И надо признать, внешний вид этой собаки отнюдь не вводит в заблуждение. Порода действительно может быть очень опасна. Но как же так? Ведь про добродушность, преданность и самоотверженность этих псов-спасателей слышал каждый! Все так. Вот только, чтобы из сенбернара вырос преданный добряк, а не зловредный агрессивный эгоист, придётся немало потрудиться. Еще щенком сенбернара следует обязательно приучать к основным правилам поведения и командам. При этом работать с породой следует исключительно твёрдо, но при этом гуманно. Жестокости и злобы сенбернар в зрелом возрасте не простит.
6. Веймаранер
Собаке нужен правильный уход. /Фото: ru.pinterest.com.
Красивая и ласковая порода. Правда, лишь в тех случаях, когда с веймаранером была проведена соответствующая работа. Дрессуре собака поддаётся непросто, при этом для этой породы она является строго обязательно. Вдобавок к этому, песик требует постоянных физических нагрузок и исключительно активного образа жизни. В противном случае с породой могут начаться проблемы. Без должного подхода большинство собак этой породы вырастает неуравновешенными и зачастую откровенно агрессивными.
7. Чау-чау
Характер у них тот еще. /Фото: msn.com.
Разве могут быть какие-то проблемы с этим счастливым комком меха?! На самом деле еще как могут. Пускай, внешний вид чау-чау вас не обманывает. Собака - настоящий властолюбец. Если хозяин хотя бы раз позволит питомцу оспорить свой авторитет, то вернуть его уже скорее всего не получится никогда. Поэтому чау-чау, как и другие упомянутые здесь породы, требует самого строгого, твердого, но гуманного подхода. Не позволяйте себе баловать чау-чау. В противном случае собака вырастет непослушной. При этом агрессии эти песики также не чураются, во всяком случае при плохом воспитании.
8. Акита-ину
Порода обожает доминировать. /Фото: animaljournal.ru.
Еще один подлинный властолюбец от мира собак. Акита-ину – замечательная порода, но слишком волевая. Поэтому очень важно успеть сформировать у собаки не только понимание правил и основных команд, но и иерархии, в которой она занимает (относительно хозяина) исключительно подчиненное положение. Эту «простую», но важную идею в голову акита-ину поможет заложить только правильная дрессура. При этом начинать следует еще с раннего щенячьего возраста. Избалованная акита-ину будет намного страшнее, чем избалованная чау-чау.
9. Комондор
Пусть забавная внешность вас не обманывает. /Фото: wmn.de.
Исключительно волевая порода, которую ни один кинолог не порекомендует новичку в деле воспитания четвероногих. Для того, чтобы правильно работать с комондором, недостаточно свободного времени и должного уровня ответственности. Здесь понадобиться опыт в воспитании других собак. И лучше, чтобы этот опыт был как можно больше. Породу достаточно сложно приучить к пониманию иерархии, при этом комондор отличается злопамятностью и обостренным «чувством справедливости». Одна из тех пород некоторая не простит даже малейшей крайности. В воспитании комондора одинаково легко как перегнуть палку, так и недотянуть.
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