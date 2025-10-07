10 самых посещаемых музеев мира

С нами не соскучишься!

Музеи играют важную роль в культурном развитии человека, его эстетическом и духовном воспитании. Это хранилище историко-культурного наследия, которое накапливалось веками. Появление музеев связано с потребностью общества оглянуться на прошлое. На сегодняшний день действуют тысячи музеев разных направлений.