10 самых посещаемых музеев мира

Музеи играют важную роль в культурном развитии человека, его эстетическом и духовном воспитании. Это хранилище историко-культурного наследия, которое накапливалось веками. Появление музеев связано с потребностью общества оглянуться на прошлое. На сегодняшний день действуют тысячи музеев разных направлений.
Ниже представлен список самых популярных музеев мира.
Испания. Бильбао. Музей Гуггенхайма. (Andrea Ciambra)
Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. (Ian Turk)
Испания. Мадрид. Музей Прадо. (Tiex)
Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00; в воскресенье с 10:00-19:00. (lecercle)
Музеи Ватикана. (luke chan)
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья. (Neil Howard)
Россия. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. (A.Savin)
Время работы: ежедневно с 10:30 до 18:00; по средам с 10:30 до 21:00. (Kwong Yee Cheng)
Италия. Флоренция. Галерея Уффици. (Kevin Poh)
Время работы: ежедневно с 8:15 до 18:30, кроме понедельника. (Petar Milošević)
Нидерланды. Амстердам. Государственный музей. (andreaerdna)
Время работы: ежедневно с 9:00 до 17:00. (Sophie Villerot)
США. Нью-Йорк. Метрополитен-музей. (Mike Alexander)
Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:30. (Phil Roeder)
Великобритания. Лондон. Британский музей. (Ham)
Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:30. (Mohammed Alnaser)
Франция. Париж. Лувр. (Franek N)
Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме вторника. (Trey Ratcliff)
США. Вашингтон, округ Колумбия. Музеи Смитсоновского института. (Brandy Shaul)
Время работы: ежедневно с 8:30 до 17:30. (Alex Proimos)
