На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

10 самых посещаемых музеев мира

Музеи играют важную роль в культурном развитии человека, его эстетическом и духовном воспитании. Это хранилище историко-культурного наследия, которое накапливалось веками. Появление музеев связано с потребностью общества оглянуться на прошлое. На сегодняшний день действуют тысячи музеев разных направлений.

Их можно посещать бесплатно или относительно за небольшую плату, но их «отдача» оценивается во стократ.

Ниже представлен список самых популярных музеев мира.

Испания. Бильбао. Музей Гуггенхайма. (Andrea Ciambra)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. (Ian Turk)

10 самых посещаемых музеев мира

Испания. Мадрид. Музей Прадо. (Tiex)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00; в воскресенье с 10:00-19:00. (lecercle)

10 самых посещаемых музеев мира

Музеи Ватикана. (luke chan)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья. (Neil Howard)

10 самых посещаемых музеев мира

Россия. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. (A.Savin)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 10:30 до 18:00; по средам с 10:30 до 21:00. (Kwong Yee Cheng)

10 самых посещаемых музеев мира

Италия. Флоренция. Галерея Уффици. (Kevin Poh)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 8:15 до 18:30, кроме понедельника. (Petar Milošević)

10 самых посещаемых музеев мира

Нидерланды. Амстердам. Государственный музей. (andreaerdna)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 9:00 до 17:00. (Sophie Villerot)

10 самых посещаемых музеев мира

США. Нью-Йорк. Метрополитен-музей. (Mike Alexander)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:30. (Phil Roeder)

10 самых посещаемых музеев мира

Великобритания. Лондон. Британский музей. (Ham)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:30. (Mohammed Alnaser)

10 самых посещаемых музеев мира

Франция. Париж. Лувр. (Franek N)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме вторника. (Trey Ratcliff)

10 самых посещаемых музеев мира

США. Вашингтон, округ Колумбия. Музеи Смитсоновского института. (Brandy Shaul)

10 самых посещаемых музеев мира

Время работы: ежедневно с 8:30 до 17:30. (Alex Proimos)

Смитсоновский институтмузей Прадогосударственный эрмитаж, музейгалерея Уффицибританский музей, англияг. Санкт-Петербурггосударственный музей
