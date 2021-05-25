Зачем китайцы замачивают пельмени перед тем, как варить

Процесс варки замороженных пельменей знаком абсолютно всем. Казалось бы, что в этом сложного. Но, по сути, мы их готовим совершенно неправильно. В результате получается, что некоторые из них развариваются и разваливаются или слипаются. Чтобы не происходило таких неприятностей, лучше всего варить пельмени по методу китайцев.
1. Китайская мудрость
Впервые пельмени появились именно в Китае, согласно легенде, их придумал местный лекарь Чжан Чжунцзин / Фото: yandex.ru
Оказывается, впервые пельмени появились именно в Китае. По легенде придумал это блюдо Чжан Чжунцзин, местный лекарь, к тому же в медицинских целях – чтобы обморожение лечить. Достаточно необычный и неожиданный поворот. По истечении веков появились в Китае и правила их готовки. Ведь прежде, чем употреблять блюдо в пищу, его нужно правильно приготовить – сварить.
Перед тем, как сварить пельмени, китайцы замачивают их на три минуты / Фото: vilkin.pro
Метод варки заключается в предварительном замачивании пельменей, которые до этого подвергались заморозке и 3-кратной варке. Кстати, если эту процедуру проводить неверно, то естественно, пельмени, как уже все догадались, разваляться. Замачивать их нужно обязательно в чистой прохладной воде всего на три минуты. При этом они сохраняют свой первоначальный вид.
2. Зачем это делать
Причина для замачивания пельменей после заморозки одна – чтобы при их погружения в кипяток тесто не растрескалось / Фото: fb.ru
Причина для замачивания пельменей после заморозки одна – чтобы при их погружения в кипяток тесто не растрескалось, и они сохранили свою целостность. Во время процесса замачивания температура самих пельменей и воздуха в комнате (на кухне) становятся одинаковыми. Это своеобразная разморозка, только щадящая.
3. Забываем о кипятке
Вопреки устоявшемуся мнению, китайцы опускают пельмени не в кипящую воду, а в горячую, чтобы приготовление блюда было равномерным / Фото: harchi.info
Наши мамы и бабушки объясняли, что бросать пельмени в воду нужно тогда, когда последняя начнет хорошо кипеть. Но это ошибка. В итоге пельмени трескаются и приготовление их получается неравномерным – тесто уже готово, а мясо еще необходимо варить. Виной всему огромная разница между температурой воды и тем, что в ней варится.
4. Как делать правильно
Пельмени следует опускать в закипающую воду, когда на дне кастрюли появляются пузырьки / Фото: kakpravilno.info
В кастрюлю следует налить большое количество воды. На 400 г пельменей (стандартная пачка) требуется три литра воды. Ждем, пока она начнет закипать (на дне кастрюли появляются пузырьки), добавляем туда соль и все это размешиваем. Снова ждем, пока вода начнет понемногу закипать и только сейчас бросаем пельмени.
5. Три стакана холодной воды
Согласно китайскому методу, во время варки трижды в кастрюлю добавляется вода / Фото: rex711.livejournal.com
Во время варки трижды в кастрюлю добавляется вода. Так готовое блюдо будет максимально вкусным и презентабельным. Такой метод обеспечивает понижение температуры, а также давления в момент кипения воды трехкратно. Тесто при этом варится чуть медленнее, чем обычно, а мясо, наоборот, быстрее. В итоге мы получаем идеальный результат.
6. Как правильно организовать процесс варки
Приготовленные таким способом пельмени получаются красивые, сочные и очень вкусные / Фото: kartinkinaden.ru
Пельмени забрасываются в закипающую воду. Как только она начинает полноценно кипеть, туда добавляется стакан холодной обычной воды. Таким образом градус понижается, а процесс варки замедляется. То же самое проделываем еще дважды. После того, как вода закипит трижды, пельмени извлекаются и подаются к столу. Они готовы к употреблению.
7. Рекомендации по приготовлению блюда от китайцев
Чтобы в процессе варки пельмени не слиплись, в воду необходимо добавить перья лука / Фото: kartinkinaden.ru
Есть и другие советы, которые позволят приготовить красивое и вкусное блюдо:
- добавить в емкость с водой сырое яйцо и хорошо помешать, что не даст пельменям между собой слипнуться;
- в воду следует бросить перья лука (результат тот же, что и в предыдущем случае);
- в воду можно добавить небольшое количество уксуса – мясо быстрее дойдет до готовности.
При правильной готовке пельмени всегда будут красивыми, сочными и очень вкусными.
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