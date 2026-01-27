С нами не соску...
Бабушка семерых внуков построила крошечный дом, чтобы начать жизнь без долгов


Уютный крошечный дом активной американки.

Уютный крошечный дом активной американки.

 

Активная американка, бабушка семерых внуков, нашла вдохновение для полной смены образа жизни в стремлении к финансовой свободе и простоте. Она поняла, что ее огромный дом и накопленные вещи больше не являются необходимыми составляющими для счастья. Чтобы в полной мере ощутить свободу, она взялась за строительство мобильного дома.


Эрин решила поменять образ жизни. | Фото: homehacks.co.

Эрин решила поменять образ жизни. | Фото: homehacks.co.

 

Не только молодежь способна увлечься новыми идеями настолько, чтобы кардинально поменять свою жизнь. Эрин – активная американка, мама четверых детей и бабушка семерых внуков, нашла силы для полной смены образа жизни, который последние годы совсем не радовал ее. Последние 10 лет она жила одна в большом доме, что стало угнетать женщину, ведь высокие коммунальные платежи заставляли все больше и больше работать. Чтобы наконец разорвать замкнутый круг в стремлении к финансовой свободе и простоте, женщина решила оставить свой дом и накопленные вещи.
Хозяйка сама принимала участие в обустройстве дома.

Хозяйка сама принимала участие в обустройстве дома.


 

Для Эрин речь шла не просто о сокращении жилплощади, а о жизни без долгов и создании более полноценного будущего. Она поняла, что пора наслаждаться большей финансовой свободой и возможностью тратить деньги на путешествия и новые впечатления. Для начала предприимчивая американка приобрела фургон Ford Transit и переоборудовала его в уютное мобильное пространство, пригодное для проживания одного человека. Возможность путешествовать в фургоне позволила ей испытать на себе жизнь в дороге, оставаясь при этом самодостаточной леди. Это стало важным шагом к погашению долгов, более свободному и финансово обеспеченному будущему.

Оливковый цвет фасада. | Фото: tinyhousetalk.com.

Оливковый цвет фасада. | Фото: tinyhousetalk.com.

 

Длительное путешествие привело ее к решению построить крошечный дом, который бы стал более комфортным и основательным убежищем. Поскольку у нее не было ни опыта в этом деле, ни времени, ведь до пенсии оставалось более 10 лет, Эрин обратилась к специалистам одной из компаний, специализирующейся на строительстве миниатюрных домов, вместе с которыми участвовала в разработке собственного проекта. Все в новом убежище соответствовало ее вкусу и потребностям. Индивидуальность прослеживается в каждой детали крошечного дома, начиная с успокаивающе оливково-зеленого цвета фасада, идеально сочетающегося с окружающей природой, и заканчивая встроенной мебелью, книжными полками и винтажным декором.

 
Открытая планировка.

Открытая планировка.

 
Места для хранения.

Места для хранения.

 

Примечательно: Общими усилиями удалось создать пространство, которое оказалось уникальным и принадлежащим только увлеченной хозяйке. Кстати, если отделкой и изготовлением мебели занималась команда компании, то оформление жилого пространства полностью легло на плечи креативной женщины, которая использовала оригинальные аксессуары и винтажные вещи, найденные в ее старом доме или секонд-хенде. Эрин создала уютную домашнюю атмосферу, отражающую ее минималистские ценности, не жертвуя при этом стилем и комфортом.

 
Прекрасно оборудованная кухня.

Прекрасно оборудованная кухня.

 

Тщательно продуманные решения Эрин доказывают, что даже небольшие пространства могут казаться уютными и завершенными, при этом вполне пригодными для постоянного проживания. Взять, к примеру скромных размеров кухонный уголок, который в полной мере удовлетворяет ее любовь к кулинарии. Здесь есть и большая столешница, и глубокая мойка, повышающая функциональность кухни, и полноразмерные плита с холодильником, и масса вместительных тумб, и даже выставочные пространства, на которых креативная хозяйка разместила свою коллекцию разнородной винтажной посуды.

 
Уютная гостиная.

Уютная гостиная.

 

Гостиная, ванная комната и спальни продолжают тему практичности и комфорта, заданную предприимчивой американкой. Гостиную определяет миниатюрные диванчики, изготовленные конкретно для выделенного места в торцевой части крошечного дома. Здесь нашлось место для французского столика, этажерки для книг и для телевизора.

 
Ванная комната.

Ванная комната.

 

Ванная комната, оборудованная унитазом со смывом, полноразмерной душевой кабиной, стиральной и сушильной машинами, создает ощущение роскоши в крошечном пространстве.

 
Спальня на нижнем уровне.

Спальня на нижнем уровне.

 

Благодаря умелому использованию вертикального пространства Эрин смогла спроектировать жилище, которое отвечает как ее собственным потребностям, так и потребностям ее семьи. Как не сложно в это поверить, ей удалось оборудовать спальню на нижнем уровне. И пусть в ней поместилась только односпальная кровать, изящный комод и встроенный шкаф, этого вполне достаточно для нее.

 
Детская комната на лофте.

Детская комната на лофте.

 

А вот вторая спальня на чердаке, на которую можно попасть по функциональной лестнице, служит особым местом для ее внуков, когда они приезжают в гости. Высота потолка в 4,2 метра позволила оборудовать дополнительную зону, которая служит и спальней для детворы, и местом для их развлечений.

 
Встроенные шкафы.

Встроенные шкафы.

 

В заключение авторы Novate.ru хотели бы отметить, что на строительство крошечного дома Эрин потратила чуть более 100 тыс. долл., что оказалось совсем не дешево. Зато теперь она в полной мере наслаждается жизнью за городом за вполне приемлемые деньги. Активная женщина своим примером призывает других сосредоточиться на преимуществах минималистского образа жизни, подчеркивая плюсы снижения финансового стресса и упрощения повседневных дел благодаря уменьшению размеров жилья.

