Зачем древние построили город Нан-Мадол на коралловых рифах

Нан-Мадол - это необычный город, построенный на сотне островков из базальтовых и коралловых валунов у юго-восточного побережья Понпеи между 1200 и 1500 годами н. э. Эти островки таят в себе остатки каменных дворцов, храмов, гробниц и жилых владений, считающихся настоящим археологическим чудом. Огромный масштаб сооружений, их техническая сложность и концентрация мегалитических сооружений свидетельствуют о сложных социальных и религиозных практиках того периода.
Что представляет собой древний город Нан-Мадол
Руины древнего города Нан-Мадола / Фото: pikabu.ru
Древний город Нан-Мадол является частью островного государства Микронезии, расположенного на северо-западе Океании. Он состоит из огромного гобелена, включающего около сотни искусственно созданных островков, соединенных между собой каналами. Из-за этой сети каналов он получил название тихоокеанской Венеции.
Около пятисот лет назад жителями Нан-Мадола была первая династия королевской семьи Сауделеров, на острове даже сохранилась их гробница. Но они не были первыми поселенцами в этих местах. Город появился задолго до их поселения и был построен из огромных мегалитических сооружений, тайна появления которых на островах до сих пор не разгадана.
Каналы и городские стены Нан-Мадола были построены из базальтовых камней в виде бревен, являющихся разновидностью вулканической породы, которой не существовало на острове. В отдаленных районах Понпеи имеются естественные отложения столбчатого базальта, где вулканическая лава охлаждалась в форме вертикальных столбов, но то, что они были каким-то образом перемещены на маленькие островки за много миль, современным исследователям представляется невозможным.
Средний вес каждого камня составляет 5 тонн, а некоторые имеют вес до 25 тонн. Гигантские бревна были сложены горизонтально в виде бревенчатой хижины, со стенами высотой до 50 футов и толщиной до 17 футов. Эти каменные бревна настолько тяжелы, что их невозможно было переместить на небольшой островок без использования высоких технологий. Но таких технологий на острове обнаружено не было.
Каналы Нан-Мадола / Фото: pikabu.ru
Ранее высказывались предположения, что камни были перевезены на остров с помощью бамбуковых плотов, переправляющих их по воде. Однако в 1995 году во время съемок документального фильма для канала Discovery все попытки перевезти камни весом более тонны таким способом потерпели неудачу.
Легенды таинственного острова
Крохотный остров, на котором находятся руины Нан-Мадола
Название древнего сооружения Нан-Мадол переводится как «между пространствами», и вполне оправдывает свою историю, поскольку порой кажется, что этот город находится в особом пространстве, расположенном между правдой и мифами. Многие вещи, связанные с этим городом, ученые до сих пор не могут объяснить, зато их легко объясняют сложившиеся вокруг него древние мифы и легенды.
Одна из легенд гласит, что этот город был построен с помощью магии. Местные жители из поколения в поколение передают рассказы о том, как строился этот город. Они не знают, кто его строил, но, согласно легенде, камни каким-то образом сами поднимались с Понпеи и «перемещались в пространстве, словно ведомые руками призраков». С тех пор местные жители называют Нан-Мадол городом призраков.
Они утверждают, что руины этого древнего города, некогда являвшегося домом для таинственной цивилизации, изобилуют неизведанными подземными туннелями, которые соединяют рукотворные островки и содержат гробницы с останками великанов и духов мертвых королей.
Любители подводного плавания говорят, что туннели проходят под рифом и выходят под водой в пещеры около гавани, некоторым даже повезло обнаружить вход в эти туннели, но в настоящее время они настолько засорены, что человек не может через них проплыть.
Реконструкция Нан-Мадола / Фото: pikabu.ru
При этом исследователи утверждают, что нет никаких доказательств существования подземных туннелей, и любая связанная с ними история является не более, чем легендой. Однако не стоит забывать о том, что многочисленные попытки их найти в разные времена сталкивались с различными противостояниями, которые местные жители называют «проклятием Нан-Мадола».
Проклятие Нан-Мадола
Считается, что под городом существует сеть тайных туннелей / Фото: pikabu.ru
Удивительным является то, что никаких письменных записей об истории этих островов не существует, и она сохраняется только благодаря устным рассказам местных жителей. Местная практика хранения секретов считается священной, поэтому власти островов всегда оберегали от вторжения священную землю и хранящиеся в ней артефакты.
В прошлом веке была издана даже специальная прокламация, в которой говорилось, что раскопки священной земли, принадлежавшей прошлым правителям со сверхъестественными способностями, считаются нарушением закона. Поэтому археологи не имели возможности для изучения этих мест, а местные жители поддерживали запрет и говорили, что даже если он кем-то будет нарушен, то эти люди неминуемо столкнутся с существующим «проклятием Нан-Мадола». Однако даже это не уберегло гробницы от разграбления и похищения ювелирных украшений.
В начале ХХ века, когда остров находился под управлением немцев, губернатором Виктором Бергом была предпринята попытка открыть одну из гробниц. Проигнорировав королевский запрет, он вошел в запечатанную гробницу на острове и открыл гроб его древнего правителя. В нем он обнаружил скелетные останки гигантов ростом от двух до трех метров.
В ту ночь над островом разразилась страшная буря, блистали молнии, гремел гром и выл шквальный ветер. Губернатор впал в бредовое состояние, а на следующее утро он умер. Говорят, что врач, вызванный к постели больного, не смог ему помочь, а после его кончины определить причину смерти. Местные жители были уверены, что это было проклятием богов.
Местные жители верят в проклятие Нан-Мадола, которое настигает тех, кто пытается вторгнуться в его тайны
Известно немало других случаев, когда работало это проклятие. Накануне Второй мировой войны остров контролировали японцы, которые обнаружили огромные платиновые гробы под водой и вытащили их на поверхность. Они собирались экспортировать платину в Японию, как вдруг двое участников этой миссии исчезли, и их не смогли найти.
Теории возникновения города Нан-Мадола
Каменные бревна, из которых были изготовлены стены и каналы древнего города / Фото: khanacademy.org
Загадки города Нан-Мадола до сих пор будоражат умы исследователей. Они задаются множеством вопросов, на которые пока нет ответов. Для чего нужно было строить город на коралловых рифах, обеспечивая туда транспортировку огромных каменных бревен, а не построить его на суше? Какова была цель строительства Нан-Мадола? И как правители, жившие там, обеспечивали себе жизнь, ведь на острове не было ни еды, ни воды?
Существуют разные теории о возникновении таинственного города и целях его появления. Одна из них говорит о том, что Нан-Мадол, находящийся на полпути между Гавайскими островами и Филиппинами, является центром возникновения сильных штормов и тайфунов, которые начинаются именно в этом месте, но не затрагивают остров напрямую, что делает его самым безопасным местом в Тихом океане. Возможно, эту особенность знали древние строители и использовали это безопасное место для захоронения своих священных предков.
Среди многочисленных загадок таинственного города имеются сведения о найденных там гигантских костях. Даже сегодня время от времени люди натыкаются на массивные кости в джунглях, окружающих это место. О нахождении больших костей, похожих на человеческие, сообщали японские водолазы. Значит ли это, что в древности могла существовать отдельная высокоразвитая цивилизация гигантов, которые местом своего обитания выбрали удаленный от людей островок и создали там город Нан-Мадол?
Загадка кроется также в платине, которую в начале ХХ века обнаружили японские оккупанты и даже собирались организовать ее экспорт в Японию, однако остров Понпеи и близлежащие к нему острова не содержат следов платины.
Загадочный Нан-Мадол / Фото: khanacademy.org
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