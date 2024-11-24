Зачем древние построили город Нан-Мадол на коралловых рифах

Что представляет собой древний город Нан-Мадол

Руины древнего города Нан-Мадола / Фото: pikabu.ru

Каналы Нан-Мадола / Фото: pikabu.ru

Легенды таинственного острова

Крохотный остров, на котором находятся руины Нан-Мадола

Реконструкция Нан-Мадола / Фото: pikabu.ru

Проклятие Нан-Мадола

Считается, что под городом существует сеть тайных туннелей / Фото: pikabu.ru

Местные жители верят в проклятие Нан-Мадола, которое настигает тех, кто пытается вторгнуться в его тайны

Теории возникновения города Нан-Мадола

Каменные бревна, из которых были изготовлены стены и каналы древнего города / Фото: khanacademy.org

Загадочный Нан-Мадол / Фото: khanacademy.org