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Внедрение «зеленых» технологий: долговечное здание из натуральной древесины


Здание из кросс-ламинированной древесины.

Здание из кросс-ламинированной древесины.

В тайваньском городе Тайчжун среди безликих железобетонных «коробок» появилось нестандартное здание. Оно выполнено из древесины и являет собой пример внедрения в промышленный район «зеленых» технологий.

Проект архитектурной фирмы Origin Architects & Planners.

Проект архитектурной фирмы Origin Architects & Planners.

Архитекторы фирмы Origin Architects & Planners реализовали строительство здания, кардинально отличающегося от соседних построек. В качестве основного материала были использованы кросс-ламинированные деревянные панели. Постройка является штаб-квартирой тайваньской фирмы WoodTek, занимающейся продажей древесины.
Здание, построенное из экологически чистых материалов.

Здание, построенное из экологически чистых материалов.

Здание расположено в одном из промышленных районов города Тайчжун (Тайвань) рядом с сетью высокоскоростных железных дорог. Непохожее на другие постройки, оно является символом прогресса, демонстрирующим внедрение «зеленых технологий» в городскую инфраструктуру.
Здание из панелей КЛП.

Здание из панелей КЛП.

Разработчики утверждают, что срок службы этого дома составляет не менее 200 лет. К тому же он выдержит давление 10 тонн на квадратный метр и температуру до 1100 градусов по Цельсию.
Штаб-квартира компании WoodTek.

Штаб-квартира компании WoodTek.

На Тайване преобладает субтропический климат, поэтому защита деревянного фасада от влаги стала решающим фактором. Архитекторы обработали поверхность специальным водоотталкивающим веществом, создавшим эффект экрана. Первый этаж дома сооружен на бетонном основании, чтобы предотвратить древесину от пагубного влияния термитов. Здание было построено всего за 20 дней.
Штаб-квартира компании WoodTek. Вид изнутри.

Штаб-квартира компании WoodTek. Вид изнутри.

 
Здание из кросс-ламинированной древесины.

Здание из кросс-ламинированной древесины.

 

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