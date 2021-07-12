Рекомендации по уходу за гортензиями

Среди садоводов гортензия приобрела массовую популярность. Помимо того, что растение радует пышными цветами, оно способно менять их окраску. Это возможно при соблюдении определенных правил агротехники.







Можно довериться природе в этом вопросе или создать самостоятельно условия для того, чтобы декоративный кустарник менял окраску цветов во время цветения.



Изменение цвета: как организовать процесс?

Рекомендации по уходу

Не все разновидности гортензии могут менять окраску цветов. Большинство сортов могут менять окраску в пределах близких оттенков. В начале цветения цветы будут насыщенного цвета, по мере отцветания краски начинают блекнуть. Например, в начале цветения белые цветы могут иметь желтоватый или кремовый оттенок, который на зависит от внешних условий.Крупнолистные гортензии могут менять окраску: от насыщенного синего до фиолетового (розового). Есть определенные факторы, которые влияют на окраску:• Сорт;• Показатель кислотности почвы;• Наличие и концентрация определенных микроэлементов.Выведены определенные сорта растения, которые имеют яркий окрас цветов. При создании оптимальных условий выращивания окрас декоративного кустарники приобретает насыщенность.Гортензии отлично чувствую себя в кислой почве.Если показатель pH ниже 5,5, цветы буду насыщено голубого цвета. Если показатель кислотности увеличить, то цветы станут красными или розовыми. Стоит отметить, что смена цветов зависит от количества определенных микроэлементов в почве. Рекомендуется использовать определенные питательные смеси для подкормок, которые позволят растениям менять свой окрас. Их можно найти в специализированных магазинах.Рекомендуется измерять показатель кислотности почвы для того, чтобы подобрать подходящий вид удобрений. Их надо вносить весной до того момента, как кустарник зацветет. В этот период можно скорректировать окрас цветов.Важно регулярно подкармливать растения для того, чтобы они быстро меняли окрас. Если гортензия будет здоровой, то цветение будет пышным. Для обеспечения такого состояния надо использовать большое количество питательных веществ.Если решили сформировать из гортензий разных цветов цветник, то часть из них лучше высадить в уличных горшках. Это позволить организовать нужную кислотность и состав почвы. Например, розовые виды можно поместить в предварительно вкопанные бочки.Не стоит бояться экспериментировать с крупнолистной гортензией. Если организовать правильный уход, то декоративные кустарники будут радовать пышным цветением. Вы сможете насладиться буйством красок, ведь это по-настоящему удивительное зрелище!