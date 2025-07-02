Школа выживания: 15 забавных лайфхаков из студенческих общежитий

С нами не соскучишься!





Несколько забавных лайфхаков из студенческих общежитий.



Говорят - голь на выдумки хитра, а студенческие будни, как водится Говорят - голь на выдумки хитра, а студенческие будни, как водится , изобилием не балуют. Вот и приходится бедолагам выкручиваться, по неволе становясь кулибиными. Однако, некоторые студенческие находки очень даже могут пригодиться и в жизни каждого из нас.

1. Обустройство душевой









Вешалки вместо колец для душевой шторки.



2. Грязная посуда









Пищевая пленка защитит посуду от грязи и жира.



3. Гостеприимство









Как разместить двадцать человек в одной комнате.



4. Творчество









Как превратить друга в произведение искусства.



5. Усилитель звука









Плеер, наушники и кастрюля. Студенты готовы к вечеринке.



6. Хот-дог









Хот-дог для дорогого друга из булки и маленькой бутылки.



7. Решение бытовых задач









Нет мусорки - не беда, ее можно организовать в любом месте.



8. Мусор









«Насобираем еще немного и превратим его в шедевр современного искусства!»



9. Нестандартное решение









Тенисная ракетка на случа, если нету друшлага.



10. Паровой утюг









Гладить можно и без утюга, доказано студентами.



11. Бюджетное кресло









Если нет денег на кресло можно заменить его большой картонной коробкой.



12. Универсальный инструмент









С помощью обыкновенного фена для волос можно подогреть и остудить еду.



13. Романтика









«Светка, я тебя люблю!»



14. Кулинарные изыски









Сто оригинальных блюд из макарон.



15. Большая семья









«Больше, больше бумаги!»



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