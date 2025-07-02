Школа выживания: 15 забавных лайфхаков из студенческих общежитий

Несколько забавных лайфхаков из студенческих общежитий.
Говорят - голь на выдумки хитра, а студенческие будни, как водится, изобилием не балуют. Вот и приходится бедолагам выкручиваться, по неволе становясь кулибиными. Однако, некоторые студенческие находки очень даже могут пригодиться и в жизни каждого из нас.
1. Обустройство душевой
Вешалки вместо колец для душевой шторки.
2. Грязная посуда
Пищевая пленка защитит посуду от грязи и жира.
3. Гостеприимство
Как разместить двадцать человек в одной комнате.
4. Творчество
Как превратить друга в произведение искусства.
5. Усилитель звука
Плеер, наушники и кастрюля. Студенты готовы к вечеринке.
6. Хот-дог
Хот-дог для дорогого друга из булки и маленькой бутылки.
7. Решение бытовых задач
Нет мусорки - не беда, ее можно организовать в любом месте.
8. Мусор
«Насобираем еще немного и превратим его в шедевр современного искусства!»
9. Нестандартное решение
Тенисная ракетка на случа, если нету друшлага.
10. Паровой утюг
Гладить можно и без утюга, доказано студентами.
11. Бюджетное кресло
Если нет денег на кресло можно заменить его большой картонной коробкой.
12. Универсальный инструмент
С помощью обыкновенного фена для волос можно подогреть и остудить еду.
13. Романтика
«Светка, я тебя люблю!»
14. Кулинарные изыски
Сто оригинальных блюд из макарон.
15. Большая семья
«Больше, больше бумаги!»
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