Комфорт или свобода: Фотограф сравнил жизнь бродячих собак на пляжах ГОА и домашних в элитных района

Бродячие и домашние собаки в объективе британского уличного фотографа Дуги Уоллеса.

1. «Жажда»

Фотограф Дуги Уоллес (Dougie Wallace) создал серию снимков «Собаки Гоа», посвященных бродячим псам.

2. «Счастливчик»

Собаки, которых скандальный уличный фотограф снимал на пляжах Гоа, выглядят агрессивными и дикими.

3. «Лучший друг человека»

Ранее Дуги Уоллес представлял другую серию снимков о собаках под названием «Избалованные» .

4. «Любитель скорости»

Главными героями фотографий стали домашние питомцы богатой элиты Лондона, Милана, Нью-Йорка и Токио.

5. «Сомнительное удобство»

Резкий контраст условий, в которых проживают герои снимков, оказался ошеломляющим.

6. «Превосходство»

Своими снимками британский фотограф поднимает вопрос о том, в чем заключается счастье – в свободе или удобствах?

7. «Житель пляжа»

Ежедневно бродячие собаки стараются выжить на пляжах Гоа, питаясь отбросами или подачками от туристов.

8. «Изгибы»

Их существование резко отличается от жизни собак, которые «принадлежат» людям.

9. «Зарядка для хвоста»

Снимки британского фотографа отличаются своеобразным стилем – никакого «гламура» , только реальная действительность.

10. «Любопытный нос»

За угощение некоторые из собак подпускали фотографа к себе на достаточно близкое расстояние .

11. «Приветствие»

Худые и бездомные, но совершенно свободные, собаки на пляжах Гоа ежедневно сражаются за выживание.

12. «Битва за территорию»

Бродячие собаки на пляжах Гоа нередко сбиваются в стаи и отстаивают собственную территорию от посягательств других «родственников».

13. «Агрессивный»

При съемках фотографу пришлось быть предельно осторожным , потому что не все модели были настроены дружелюбно.

14. «Тяжелая жизнь»

В битвах за территорию и еду, многие бродячие собаки получили увечья и шрамы.

15. «За секунду до укуса»

Коровы, которых тоже часто можно встретить на пляжах, иногда подвергаются нападениям бродячих гоанских собак.

16. «На закате дня»

Бродячие собаки Гоа очень часто приходят на пляж, чтобы понаблюдать за заходящим солнцем .