Как китайская традиция чаепития стала русской, и Какие изменения претерпела

Великолепный поэт Андрей Вознесенский писал, что русская душа «имеет форму самовара». Да, кажется что чаепитие, ароматный дымок на чашечками, пыхтящий самовар - это все исконно русское, традиционное, в России зародившееся. А на самом деле все не совсем так, и когда чай появился на Руси, то он изначально не был принят и оценен по достоинству.
Когда на Руси появился чай: от неприятия Ивана III до чайного переполоха при Екатерине II
Чай в Россию привезли из Китая, где были огромные плантации этого растения. /Фото: pekinoff.ru
Когда в далёком 1462 году в России появился первый чай, завезенный китайскими купцами, Иван III не оценил этот напиток. С таким же недоумением и презрением отнесся к чаю царь Михаила Федорович, получив его в подарок от Алтын-хана в 1638 году. Четыре пуда чая затерялись где-то среди царского окружения. Похоже, что его все же потихоньку попивали, так как когда в 1665 году царь Алексей Михайлович заболел животом, приближенные принесли ему отведать чайку. Напиток помог царю, и он на радостях велел наладить регулярные закупки в Китае.
Постепенно ароматный напиток очень понравился русским. Когда на трон взошла Екатерина II, чаепитие стало развиваться очень активно. Ежегодно в Россию доставлялась не менее 6000 нагруженных чайным листом верблюдов. Постепенно на задний план отошли морсы, медовуха, квас.
Дворяне, купцы, посетители столовых, простолюдины - у всех свои церемонии
На Руси было принято выпивать по 6-10 чашек чаю. /Фото: cs6.livemaster.ru
Все слышали о китайской чайной церемонии, но не все знают, что русские чайные традиции тоже имели свои особенности. Дворяне, купцы, помещики, мещане, и простолюдины пили чай по-разному. Например, аристократы изо всех сил подражали англичанам, граждане мещанского сословия, то есть служащие, мелкие чиновники, торговцы старались не отставать, Но это им не всегда удавалось, и пили они чай без особых «заморочек». Что касается простого народа, то ему не до церемоний было. Хорошо бы после работы поесть, да чайку горячего выпить, да спать поскорее речь. А там глядишь утро, опять на работу.
Чаепитие стало настолько популярным, что его использовали для решения важных дел. За чашкой чая могли договориться о помолвке, совершить важную сделку, даже помириться после долголетней вражды. Мещане обожали пить чай и слушать музыку и пение. Говорят, что именно во время чайных встреч и был сформирован такой популярный музыкальный жанр как романс. Сегодня без чаепития сложно представить жизнь россиян.
А самовар то, оказывается, не русское изобретение, и откуда его привезли в Россию
Знаменитый тульский самовар. /Фото: antik-dom.ru
Кажется, что может более русским, чем самовар? А вот и нет. Этот предмет тоже пришел из-за границы. Например, в древнем Иране, Японии и Китае были так называемые цибати и хо-го. А древние римляне использовали подобие самовара, аутепса, представляющий собой сосуд с двумя емкостями - для угля и воды. Сбоку имелось отверстие, куда помещали раскаленный уголь, а жидкость наливали при помощи ковша, поскольку у устройства не было крана. Когда было очень жарко, в отделении для угля клали лед.
Первый самовар появился в России при Петре I - царь привез его из Голландии. А уже в 1812 году в Туле была открыта фабрика Василия Ломова, она и занялась производство самоваров. Качество изделий было таким высоким, что царь удостоил фабрику милости носить государственный герб России. Было много мастеров самоварных дел, имевших фирменное клеймо: Воронцовы, Шемарины, Баташевы, Ваныкины. Самовар стал не только емкостью для чая, это было настоящее произведение искусства. Их делали разных форм и размеров, выбирался красивый дизайн, в общем, творческий потенциал использовался вовсю.
Изначально самовары грели с помощью угля или дров. Только в конце 19 - начале 20 века стали производить иные виды, например, известный самовар Черниковых (медный, с трубой), а также керосиновый вариант. Советские люди прекрасно помнят электрические модели, которые ставили в центр стола во время праздников.
Кто пил чай из блюдца и как с помощью чайной ложки можно было разговаривать
Подолгу пить чай из блюдечка предпочитали купчихи, благо свободного времени у них было много. /Фото: rossaprimavera.ru
Часто в советских фильмах про дореволюционную Россию можно увидеть, как дородная купчиха наливает чай в блюдце и аппетитно прихлебывает. Когда нужно было изобразить, извозчика или прислугу, также использовался этот прием - шумно втягивать чай с блюдечка. Возможно, так и было не только фильмах. Но высшее общество всегда считало такой способ слишком вульгарным.
Кстати, на самом деле и купцы, и простолюдины пили чай с сахаром вприкуску, то есть в чашку его не клали. Считалось, что так вкуснее и экономнее. Ведь во время чаепития могли выпить до 10 чашек. Когда же наступил предел и человеческий организм больше не принимал жидкость, то чашку или стакан переворачивали вверх дном. Так делали 18-19 веках, это был своеобразный знак, обозначавшие что «больше мне чаю не наливать». Аристократы клали сахар в чай, и аккуратно размешивали чайной ложечкой. Пока шел процесс, ложка ждала на блюдце, если же надо было сигнализировать хозяйке дома, что больше пить не хочется, следовало ее положить в опустевшую чашку. Такой своеобразный чайный язык.
Когда началась мода на чайные сервизы
Чайный сервиз Ломоносовского фарфорового завода. /Фото: cdn1.ozone.ru
Чайные сервизы всегда были мечтой хозяек, неважно, в какой стране они жили. Когда в 18 веке в Европе стали производить фарфоровую посуду, она была настолько дорогой, что купить ее мог не каждый. Но в скором времени фарфор подешевел и сервизы стали более доступными.
В России роскошные чайные наборы изготавливали на императорском фарфоровом заводе, который был основан в 1744 году в Санкт-Петербурге. Когда к власти пришла Екатерина II, на заводе стали делать потрясающие фамильные чайные сервизы. В 1925 году завод был переименован и стал носить имя Михаила Ломоносова. Но и сегодня «ЛФЗ» - это самый известный поставщик российского фарфора. Тонкий, звонкиq, прозрачный костяной фарфор пользуется невероятным спросом во всем мире. Что касается Руси, то, например, в трактирах или в обычных домах не высокого достатка использовалась фаянсовая посуда.
В СССР сервизы бережно хранили и передавали детям в качестве наследства. Немецкая «Мадонна» было лучшим подарком на свадьбу или другую знаменательную дату.
