Котлеты по-еврейски: как сделать вкуснейшее блюдо без использования мясорубки

Существует много способов приготовить вкуснейшие котлеты, чтобы побаловать ими себя любимого и всю свою семью. В большинстве случае для приготовления котлет нужен фарш или наличие в доме мясорубки (чтобы этот фарш приготовить). Однако, существуют «еврейские котлеты» - очень вкусное блюдо, для создание которого не нужно ни того, не другого. Благо, приготовление таких котлет очень простой процесс.
Ингредиенты вполне доступны. /Фото: povarenok.ru.
Как же делаются еврейские котлеты? На самом деле рецепт у этого блюда проще, чем у пареной репы (готовятся они тоже намного быстрее). Первым и главным достоинством таких котлет является то, что их ингредиенты не нужно пропускать через мясорубку. Опытные хозяйки, которые уже знают про этот способ, предпочитают традиционным котлетам именно такие. Подавать блюдо можно как горячим, так и холодным с любым гарниром и соусом.
Готовится масса. /Фото: delo-vcusa.ru.
Для приготовления еврейских котлет в первую очередь понадобится 500 грамм куриного филе. Помимо этого на 500 грамм филе нужно раздобыть 3 столовые ложки крахмала, 2 куриных яйца, 200 грамм майонеза, лук, 3 зубчика чеснока, 2 чайных ложки базилика. Соль и перец в котлеты добавляем при приготовлении по вкусу.
Останется обжарить. /Фото: fan-female.ru.
Процесс приготовления выглядит следующим образом. Сначала измельчаем лук на терке. После этого рубим куриное филе на небольшие кусочки и вбиваем к ним заготовленные яйца. Получившуюся массу необходимо основатель перемешать. После этого берем чеснок и пропускаем его через пресс. Добавляем его вместе с луком и остальными специями к мясной массе, перемешиваем и добавляем майонез. Еще раз перемешиваем.
Выглядят аппетитно даже холодными. /Фото: lady.mail.ru.
Когда субстанция будет готова, останется добавить только крахмал. Досыпаем его небольшими порциями в перемешиваемую субстанцию. Когда все ингредиенты окажутся перемешанными в миске, отправляем заготовку на час в холодильник. После этого останется только пожарить котлеты. Процедура ничем не отличается от жарки любых других. Каждую сторону котлеты держим на сковороде около 2 минут.
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