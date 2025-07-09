



12 мечей-загадок из легенд и истории



Существуют мечи, окутанные легендами, которые подпитаны выдуманными и реальными кровавыми историями убийств и противостояний. Меч – это единственное оружие, которое и в сказке, и в истории оставило след. Предлагаем познакомиться с мечами, легенды о которых могут оказаться реальностью, и рассказы, о которых заставляют усомниться в их правде.