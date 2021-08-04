6 ошибок, которые могут допустить и профессиональные дизайнеры интерьеров

На первый взгляд кажется, что создать красивый и практичный интерьер квартиры – раз плюнуть. Просто нужно найти подходящую картинку в интернете и воплотить эту задумку в своей квартире. Однако на деле все гораздо сложнее.

Нужно продумать очень много нюансов, начиная от количества розеток в комнатах, и заканчивая материалом обеденного стола на кухне. За всем уследить порой не могут даже профессиональные дизайнеры. Мы рассказываем, какие ошибки они чаще всего допускают.

Ошибка 1: Проект сделан, но не хватает изюминки

Монохромный интерьер - это слишком скучно

Данная погрешность является самой популярной: в этом случае дизайн получается новенький, красивый, что называется «с иголочки», но чего-то в нем не хватает. Он кажется слишком плоским, скучным и даже банальным, потому что во время работы не получилось его оживить. Зачастую это связано с пожеланиями заказчиков: одни не любят контрасты, вторые хотят исключительно классический интерьер, третьи не понимают, почему в интерьере одной комнаты не может сочетаться сразу десять цветов. В этом случае необходимо искать компромисс. При правильном подходе любой интерьер сможет стать самобытным, уютным, даже если он слишком консервативен.

Исправить ошибку плоского интерьера помогут запоминающиеся детали, так называемые «фишки». Это не обязательно должен быть огромный кожаный диван или салатовые шторы. Можно начать с малого – например, в предельно канонический интерьер вписать оригинальные дверные ручки или приобрести интересные кашпо для комнатных растений. В этом случае, в интерьере не произойдет никаких глобальных изменений, но взгляду будет за что зацепиться (в хорошем смысле).

Ошибка 2: Красиво, но не функционально

На черном глянцевом фасаде видны все загрязнения

Наверняка, в интернете вы видели фотографии потрясающе красивых интерьеров, где все составляющие гармонично дополняют друг друга. В них идеально все, начиная от правильно подобранного текстиля, и заканчивая удачной отделкой стен и пола. При взгляде на такую красоту захватывает дух, однако подобное ощущение сохраняется лишь до тех пор, пока вы не начнете пристально вглядываться в каждую деталь. Так вы замечаете маленькое количество розеток на кухне, натуральную паркетную доску на полу, хотя для квартиры, в которой живут домашние животные, гораздо практичнее был бы линолеум или ламинат с необходимым классом износостойкости. Эти напольные покрытия через несколько лет выглядят все так же привлекательно, в отличие от деликатной доски, на которой порой остаются даже царапины от пылесоса.

А теперь представьте себя на месте клиента, которому через год придется делать новый ремонт в квартире, чтобы заменить напольное покрытие.

Это лишь примеры, которые должны были доказать следующую мысль: нельзя все дизайнерские решения подчинять красоте и эстетичности. Квартира – это не музей, а место для жизни, поэтому на первом месте при ремонте должна стоять практичность и удобство. Даже если вам очень сильно понравилось фото интерьера в дизайнерском блоге, несколько раз подумайте о том, сможете ли вы его адаптировать под жилье и под свои привычки, образ жизни.

Ошибка 3: Практично, но отсутствует визуальный баланс

Большое количество плохо сочетаемых принтов портит интерьер

При оформлении маленькой квартиры и дизайнеры, и хозяева стараются напичкать ее крохотной и функциональной мебелью, которая бы занимала минимум места, но при этом выполняла работу «и за себя, и за того парня». Так в помещениях появляются откидные столы, шкаф, трансформирующийся в кровать и прочие элементы интерьера. И в этом нет ничего плохого, но лишь в том случае, если перед глазами есть цельная картинка. Например, можно заказать для гостиной очень удобные и практичные оконные рамы, оснащенные механизмом открывания-закрывания. Однако если тон древесины оконных рам не будет гармонировать с дверными проемами, плинтусами и наличниками, то картинка на сложится и интерьер не будет выглядеть гармоничным. Хотя максимальный комфорт будет обеспечен.

При разработке интерьеров очень важно учитывать не только габариты, но и пропорции, цветовые решения. Облегчить задачу сможет создание коллажей и муд-бордов (список фотографий интерьеров, которые вас вдохновляют), а также соблюдение баланса между выбранными оттенками и используемыми объектами.

4. Недостаток мест для хранения

В гостиной лучше расположить шкаф, чтобы хватало места для хранения

Эта ошибка часто встречается в дизайне квартир, особенно маленьких. Зачастую, она обусловлена тем, что после размещения в интерьере предметов первой необходимости, например, дивана, стола, места для хранения одежды, постельных принадлежностей и прочих бытовых вещей попросту не остается.

Чтобы избежать такой неприятности, системы хранения следует продумывать не менее тщательно, чем дизайн мебели. Если вы собираетесь собрать в квартире внушительную библиотеку, продумайте месторасположение полок и задумайтесь о покупке углового стеллажа, специально предназначенного для расположения литературы. Нет желания покупать дополнительный шкаф для сезонной одежды – освободите балкон от хлама и обустройте там шкафчики с дверцами, которые прекрасно подойдут для пуховиков, пальто, курток. Что касается кровати, то нужно сразу покупать модель с выдвижными ящиками – так вы избавите себя от размышлений на тему того, куда складывать постельное белье, подушки, одеяла.

Обратите внимание: Такие нюансы нужно продумывать заранее: до того, как составлен финальный дизайн-проект интерьера (если он есть), и в квартире начнется ремонт.

Ошибка 5: Неправильное восприятие стиля

Элементы классики лучше добавлять дозированно

Больше всего ошибок дизайнеры совершают при оформлении квартиры в классическом стиле. Все помнят, что классика нуждается в пространстве и большой площади, а вот о том, что она еще и требует чувства меры, часто забывают. В результате в квартире появляется много рыжей древесины, лепнины, вычурных элементов. Очень важно, чтобы все детали интерьера складывались в деликатную, гармоничную, целостную картинку, а не вызывали ассоциации с квартирой пожилой пары. Старайтесь соблюдать баланс и не перегибать, особенно с декором, иначе жилье рискует превратиться в аналог Версаля.

Ошибка 6: Глянцевая краска яркого цвета

Красная глянцевая краска выглядит вызывающе

Новая краска является хорошим, а главное – быстрым способом изменить пространство. Однако здесь очень важно вовремя остановиться. Особенно в том случае, если вы купили не матовую краску, а экземпляр с высоким уровнем блеска. Дело в том, что глянец эффектно смотрится в маленьких помещениях, визуально увеличивая их площадь, но лучше использовать его локально, всего на одну стену, которую вы решили сделать акцентной, иначе практичность сразу сведется на нет (на глянцевых поверхностях видны все загрязнения). Еще один вариант – красить стены глянцевой краской в совсем крохотных помещениях, например, в ванной. В этом случае вы можете воспользоваться помощью любого цвета, даже черного, но обязательно соблюдая меру. Иначе комната не только превратится в коморку, но и будет выглядеть пошло.

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