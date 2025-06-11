6 самых красивых гаражей в мире, от которых не отвести взгляда

Каким должен быть идеальный гараж? Конечно, удобным – желательно иметь все нужное под рукой, а вдоль стен можно разместить простенькие полки с инструментом и запчастями. Если вы так представляете себе гараж, то пришло время удивиться. Вот подборка самых необычных и потрясающе красивых гаражей и паркингов, которые вызывают сплошное восхищение.
1. Паркинг Autostadt
Паркинг Autostadt находится в Вольсбурге/ Фото: wikimedia.org
Эту грандиозную парковку, размещенную в двух стеклянных 60-метровых башнях, по праву называют самой красивой и необычной в мире. Над развлекательным центром автомобильной марки Volkswagen, расположенным в городе Вольсбурге, трудились 400 лучших дизайнеров и архитекторов.
Комплекс находится неподалеку от автомобильного завода и представляет собой объединенные в один ансамбль гоночную трассу для туристов, рестораны, музей Volkswagen, парковку и торговую площадку.
Покупатели, пожелавшие приобрести автомобиль марки Фольксваген, могут приехать в Autostadt по бесплатному билету и выбрать авто из множества выставленных на всеобщее обозрение.
Машины поступают сюда прямиком с конвейера по подземному туннелю, поднимаясь на бесчисленные стеклянные ярусы в специальном лифте, который движется со скоростью 1,5 метра в секунду. Эту парковку, наряду с музеем и развлекательными объектами, посещает множество людей – число туристов достигает 2,4 млн человек в год.
2. «Небесный гараж» в апартаментах Reignwood Hamilton Scotts
Жилой дом в Сингапуре с местом для автомобильной стоянки/ Фото: newlaunch.properties
Идею совместить жилище с местом стоянки автомобиля воплотили архитекторы Сингапура, создавшие дом, в котором машину можно поставить прямо в собственных апартаментах.
Этот жилой дом в Сингапуре, построенный в 2012 году, представляет собой красивый элитный кондоминиум. Он состоит из 56 роскошных квартир с 3 спальнями и пентхаусом, расположенных в башне 30-этажного высотного комплекса.
Среди других зданий в Сингапуре значится комплекс Рейнвуд Хэмилтон Скотт, известный благодаря своей уникальной системе парковки Sky Garage. Поселившийся в этом ультрароскошном кондоминиуме владелец может с подземной парковки поднять свой автомобиль на любой этаж при помощи высокотехнологичного автоподъемника.
Автомобиль в квартире/ Фото: ecoid.com
Каждому собственнику жилья предоставлено два парковочных места прямо в квартире плюс еще одно место – на подземной парковке.
Но хотя гаражи площадью 56 кв. метров каждый эстетически выглядят и ощущаются как продолжение гостиной квартиры, они не ее часть и в стоимость апартаментов не входят – это место общего пользования. Стоимость жилья Reignwood Hamilton Scotts значительно выше аналогов, так как приходится содержать штат для обслуживания подъемника.
3. Гаражные интерьеры от Dura Fitted Garages
Компания Dura создает уникальные гаражные интерьеры/ Фото: duragarages.com
Следуя идее, что гараж – не просто подсобное помещение, а отражение индивидуальности и души своего владельца, английская компания Dura последовательно воплощает эту концепцию.
Компания создает уникальные товары для интерьера гаражей – гаражные шкафы, напольное покрытие, настенные системы для хранения инструментов и вещей. Уже 17 лет Dura Fitted Garages разрабатывает гаражные интерьеры по всей Европе.
Это гаражи на любой вкус – спортивные для владельцев спорткаров, оборудованные под жилое помещение с кухней и мебелью, с рабочим местом-кабинетом или мастерской и даже разработанные в стиле фитнес-центра. Благодаря тому, что конструкция модульная, можно подобрать детали в соответствии с желаниями владельца и размерами его гаража.
4. «Выставочные гаражи»
«Выставочный гараж» в жилом доме/ Фото: mansionglobal.com
Состоятельные люди стремятся продемонстрировать свои возможности, в том числе оформляя гараж в частном доме. Богатые домовладельцы в США превращают место стоянки автомобилей во что-то большее, чем просто гараж – в том числе в роскошные мужские пещеры и тренажерные залы.
«Выставочные гаражи» повышают привлекательность дома в глазах соседей и гостей владельцев, а также значительно повышают стоимость при продаже особняка.
Коллекционные машины в «выставочном гараже»/ Фото: mansionglobal.com
Чаще всего эти помещения служат для хранения и демонстрации дорогих коллекционных автомобилей, поэтому должны быть такими же красивыми, как и гостиная и спальни дома.
Гламурный гараж можно использовать как комнату для развлечений или хобби, показа музейной экспозиции классических автомобилей или других предметов коллекционирования.
Выставочные гаражи могут быть двухуровневыми, а для подъема машин используется автомобильный лифт. Оборудование такого помещения может обойтись владельцу до 600 тыс. долларов.
5. Парковка Marina City в Чикаго
Десятиэтажная парковка в Чикаго/ Фото: brightspotcdn.com
Одна из самых безумных парковок в мире, вмещающая 896 парковочных мест, занимает 19 этажей, спускаясь непрерывной спиралью.
Две одинаковые многоэтажные стоянки расположены в двух 60-этажных жилых зданиях в Чикаго, образуя основания башен Марина-Сити. Небоскребы построены в прошлом столетии по уникальному проекту и до сих пор впечатляют своим дизайном.
10 Строительство уникальной парковки было завершено в 1968 году/ Фото: carbuzzimages.com
Парковочный комплекс и сами здания спроектировал архитектор Бертран Гольдберг в 1959 году, а строительство было завершено в 1968 году – башня Marina City была на тот момент самым высоким жилым зданием в мире.
6. Парковка Mercedes-Benz eCitaro
Парковка для электотранспорта от компании Mercedes-Benz/ Фото: mercedes-benz-bus.com
Для электротранспорта предназначена парковка будущего от компании Mercedes-Benz, которая уже работает на заводе-производителе в городе Мангейм в Германии. Она предназначена для зарядки автобусов eCitaro, работающих на электричестве.
Зарядка постоянным током от розетки происходит на зарядной станции в депо. В это время салон кондиционируется до желаемой температуры. Если понадобится, то дополнительно в пути автобус может заряжаться всего за несколько минут с помощью пантографа.
На стоянке транспортные средства заряжаются электричеством/ Фото: mercedes-benz-bus.com
Модульная электрическая зарядная станция обеспечивает зарядку через кабель, установленный на крыше автобуса пантограф и зарядную рейку. Машины заряжаются перед отправкой покупателю и во время производственного процесса. Станция имеет четыре парковочных места для зарядки eCitaro через кабель.
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