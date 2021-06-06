14 хитрых способов использовать водку в хозяйстве!

Дебаты о вреде и пользе алкоголя не закончатся, наверное, никогда. Не будем подливать масло (или, в нашем случае, спирт) в огонь: пить или не пить, а также что, где, с кем и в каких количествах – пусть каждый решает самостоятельно. Отметим только одно: если решились на алкоэксперименты, отдавайте предпочтение исключительно качественному спиртному. Но и бутылку недорогой водки тоже стоит иметь дома про запас. Но не на случай внезапных гостей, а как помощника по хозяйству.

Затеяли уборку дома? Тогда доставайте бутылку любой бюджетной водки. Не для решимости, конечно же, а в качестве вспомогательного чистящего средства. Ведь водка способна решить немало бытовых и даже гигиенических проблем. Убедитесь сами: с её помощью можно…

1. Освежить одежду и избавить её от неприятного запаха

Перелейте водку во флакон с пульверизатором и обработайте любой «ароматный» предмет гардероба. Кстати, метод неплохо работает и в том случае, если вы слишком увлеклись, усердно орошая одежду крепким парфюмом. Жаль только, пятна не выводит.

2. Почистить очки

Даже работники оптики иногда грешат таким кустарным средством: стекла после неё становятся чистыми и совершенно прозрачными, как новенькие. Смешайте в равных пропорциях водку, алкоголь и каплю средства для мытья посуды. Перелейте средство во флакон с распылителем и протрите линзы очков мягкой салфеткой.Даже работники оптики иногда грешат таким кустарным средством: стекла после неё становятся чистыми и совершенно прозрачными, как новенькие.

3. Освежить дыхание

Больше никакого несвежего дыхания, даже после знатной вечеринки! Правда, придётся немного подождать: смешайте любую водку с парой капель масла розмарина или перечной мяты, и дайте настояться две недели. Так вы получите эффективный ополаскиватель для полости рта, который уничтожит все бактерии – главную причину неприятного запаха. Только не забудьте выплюнуть средство в раковину – всё, до последней капли.

4. Спасти цветы от увядания

Добавьте в воду по чайной ложке водки и сахара – это позволит сохранить букету свежий вид хотя бы на несколько дней дольше.

5. Сделать пирог румяным и аппетитным

Добавьте в тесто немного водки: это сделает его более пластичным. А в процессе запекания спирт испарится, оставив сдобе на прощание хрустящую золотистую корочку.

6. Самому приготовить кондитерский экстракт

Залейте водкой ваниль, бобы какао или другую вкусность-сладость, чтобы получить домашний экстракт для готовки и выпечки.

7. Очистить окна до блеска

Водка, вода, пульверизатор и газета – всё, что вам нужно для идеально чистых окон без разводов.

8. Устранить этот неприятный запах обуви

Не забывайте обрабатывать водкой кроссовки после тренировки, кеды летом и прочую потенциально ароматную обувь. Спирт уничтожит бактерии-провокаторов неопрятного запаха.

9. Избавиться от перхоти

Добавьте в водку две столовых ложки сухого розмарина и дайте смеси настояться два дня. Поздравляем: вы сделали эффективный ополаскиватель против перхоти. Нанесите его после шампуня и смойте водой комнатной температуры.

10. Сделать холодный компресс

Смешайте водку с водой, залейте в пакет или даже сдутый воздушный шарик и отправляйте в морозилку. Охлаждающий компресс на все случаи жизни готов.

11. Продезинфицировать руки

Немного водки в маленьком флаконе-спрее – и никакие микробы не страшны. Вы особенно оцените преимущества этого средства, если отправитесь в путешествие куда-нибудь в Индию или другую страну с не самой благоприятной санитарной обстановкой.

12. Уменьшить поры на лице

Немного водки и смоченный в воде ватный диск заменят даже дорогой тоник, призванный сузить поры и выровнять цвет лица. Но обладателям сухой и чувствительной кожи лучше воздержаться от подобных экспериментов, как и от любых средств со спиртом в составе.

13. Продезинфицировать рану

Об этом лайфхаке в наших широтах знает, наверное, каждый.

14. Сделать крафтовые наливки

Заливайте водкой сборы трав, фруктовые миксы, да хоть бекон или конфеты Skittles - угощайте друзей столь популярным сейчас (да и сто лет назад) «крафтовым» алкоголем и прочими наливками.