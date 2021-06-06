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14 хитрых способов использовать водку в хозяйстве!

14 хитрых способов использовать водку в хозяйстве!

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Дебаты о вреде и пользе алкоголя не закончатся, наверное, никогда. Не будем подливать масло (или, в нашем случае, спирт) в огонь: пить или не пить, а также что, где, с кем и в каких количествах – пусть каждый решает самостоятельно. Отметим только одно: если решились на алкоэксперименты, отдавайте предпочтение исключительно качественному спиртному. Но и бутылку недорогой водки тоже стоит иметь дома про запас. Но не на случай внезапных гостей, а как помощника по хозяйству.
 
Затеяли уборку дома? Тогда доставайте бутылку любой бюджетной водки. Не для решимости, конечно же, а в качестве вспомогательного чистящего средства. Ведь водка способна решить немало бытовых и даже гигиенических проблем. Убедитесь сами: с её помощью можно…
 
 
1. Освежить одежду и избавить её от неприятного запаха
 
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Перелейте водку во флакон с пульверизатором и обработайте любой «ароматный» предмет гардероба. Кстати, метод неплохо работает и в том случае, если вы слишком увлеклись, усердно орошая одежду крепким парфюмом. Жаль только, пятна не выводит.
 
2. Почистить очки
 
 
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Смешайте в равных пропорциях водку, алкоголь и каплю средства для мытья посуды. Перелейте средство во флакон с распылителем и протрите линзы очков мягкой салфеткой.
Даже работники оптики иногда грешат таким кустарным средством: стекла после неё становятся чистыми и совершенно прозрачными, как новенькие.
 
3. Освежить дыхание
 
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Больше никакого несвежего дыхания, даже после знатной вечеринки! Правда, придётся немного подождать: смешайте любую водку с парой капель масла розмарина или перечной мяты, и дайте настояться две недели. Так вы получите эффективный ополаскиватель для полости рта, который уничтожит все бактерии – главную причину неприятного запаха. Только не забудьте выплюнуть средство в раковину – всё, до последней капли.
 
4. Спасти цветы от увядания
 
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Добавьте в воду по чайной ложке водки и сахара – это позволит сохранить букету свежий вид хотя бы на несколько дней дольше.
 
5. Сделать пирог румяным и аппетитным
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Добавьте в тесто немного водки: это сделает его более пластичным. А в процессе запекания спирт испарится, оставив сдобе на прощание хрустящую золотистую корочку. 
 
6. Самому приготовить кондитерский экстракт
 
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Залейте водкой ваниль, бобы какао или другую вкусность-сладость, чтобы получить домашний экстракт для готовки и выпечки.
 
7. Очистить окна до блеска
 
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Водка, вода, пульверизатор и газета – всё, что вам нужно для идеально чистых окон без разводов.
 
8. Устранить этот неприятный запах обуви
 
 
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Не забывайте обрабатывать водкой кроссовки после тренировки, кеды летом и прочую потенциально ароматную обувь. Спирт уничтожит бактерии-провокаторов неопрятного запаха. 
 
9. Избавиться от перхоти
 
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Добавьте в водку две столовых ложки сухого розмарина и дайте смеси настояться два дня. Поздравляем: вы сделали эффективный ополаскиватель против перхоти. Нанесите его после шампуня и смойте водой комнатной температуры.
 
10. Сделать холодный компресс
 
 
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Смешайте водку с водой, залейте в пакет или даже сдутый воздушный шарик и отправляйте в морозилку. Охлаждающий компресс на все случаи жизни готов.
 
11. Продезинфицировать руки
 
 
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Немного водки в маленьком флаконе-спрее – и никакие микробы не страшны. Вы особенно оцените преимущества этого средства, если отправитесь в путешествие куда-нибудь в Индию или другую страну с не самой благоприятной санитарной обстановкой.
 
12. Уменьшить поры на лице
 
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Немного водки и смоченный в воде ватный диск заменят даже дорогой тоник, призванный сузить поры и выровнять цвет лица. Но обладателям сухой и чувствительной кожи лучше воздержаться от подобных экспериментов, как и от любых средств со спиртом в составе.
 
13. Продезинфицировать рану
 
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Об этом лайфхаке в наших широтах знает, наверное, каждый.
 
14. Сделать крафтовые наливки
 
 
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Заливайте водкой сборы трав, фруктовые миксы, да хоть бекон или конфеты Skittles - угощайте друзей столь популярным сейчас (да и сто лет назад) «крафтовым» алкоголем и прочими наливками.

 

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